KRATON AUGMENTE LA CAPACITÉ DE PRODUCTION DE RÉSINE AMS DANS SON USINE DE NIORT POUR RÉPONDRE À SA CLIENTÈLE GRANDISSANTE

HOUSTON, 5 avril 2022 /PRNewswire/ -- Kraton Corporation, l'un des principaux producteurs mondiaux durables de polymères spéciaux et de produits biosourcés de grande valeur dérivés de coproduits de la pulpe de bois de pin, annonce un investissement important dans son usine de résines d'alpha-méthylstyrène (AMS) à Niort, en France. Kraton prévoit que cet investissement se traduira par une augmentation de 15 % de la production de l'usine de Niort d'ici 2023. En plus de l'augmentation de capacité, Kraton prévoit que l'investissement entraînera une réduction de 70 % de la consommation de solvants, créant ainsi un impact favorable sur le cycle de vie du produit d'ici la fin de 2022.

Les résines AMS de Kraton, également connues sous le nom de résines monomères pures, sont vendues dans des applications haut de gamme telles que les additifs pour l'amélioration de la bande de roulement des pneus haut de gamme et comme résines tackifiantes haute performance sur les marchés des adhésifs en pleine croissance. Les additifs améliorant la bande de roulement SYLVATRAXX™ de Kraton augmentent les performances globales des bandes de roulement des pneus en termes d'adhérence sur sol mouillé, de faible résistance au roulement et de durabilité, permettant ainsi une conduite plus sûre, un meilleur rendement énergétique et une meilleure autonomie. En raison des normes d'émissions automobiles de plus en plus strictes à travers le monde, ces additifs haute performance ont connu une croissance substantielle en termes de demande.

« L'augmentation du nombre de véhicules électriques (VE) contribue également à cette croissance, car le poids accru des VE et leur couple plus élevé posent de nouveaux défis en matière de performance des pneus », a déclaré Torsten Schmidt, vice-président commercial de Kraton Pine Chemicals. « Nos produits SYLVATRAXX continuent de gagner en popularité dans l'ensemble de la chaîne de valeur des pneumatiques, car ils permettent à nos clients de répondre à ces nouvelles exigences ».

Ces dernières années, Kraton a réalisé d'importants investissements dans les résines AMS sur le site de fabrication de Niort, ce qui a permis d'augmenter la capacité opérationnelle et d'améliorer la fiabilité des actifs. Face à l'augmentation de la demande des clients, le nouveau projet de croissance vise à améliorer l'efficacité de la production tout en réduisant l'empreinte environnementale du site.

Parallèlement aux projets d'expansion actuels, Kraton étudie d'autres possibilités d'expansion de sa production à l'usine de Niort au-delà de l'horizon 2023.

Kraton Corporation est l'un des principaux producteurs mondiaux durables de polymères spéciaux et de produits biosourcés à haute valeur ajoutée dérivés de coproduits de la pulpe de bois de pin. Les polymères de Kraton sont utilisés dans un large éventail d'applications, notamment les adhésifs, les revêtements, les produits de consommation et de soins personnels, les mastics et les lubrifiants, les applications médicales, l'emballage, l'automobile, le pavage et la toiture. En tant que plus grand fournisseur mondial de produits chimiques à base de pin, la société vend ses produits spéciaux à base de pin sur les marchés des adhésifs, de la voirie, de la construction et des pneus. Elle produit et vend également une large gamme de produits chimiques performants sur des marchés tels que les additifs pour carburants, les produits chimiques pour champs pétrolifères, les revêtements, les fluides et lubrifiants pour la métallurgie, les encres et les mines. Kraton propose ses produits à une clientèle diversifiée dans de nombreux pays du monde. Kraton et le logo Kraton sont des marques déposées de Kraton Corporation, ou de ses filiales ou sociétés affiliées, dans un ou plusieurs pays, mais pas tous.

