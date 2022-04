FÖRDERUNG DES KUNDENWACHSTUMS: KRATON ERWEITERT AMS-HARZ-KAPAZITÄTEN IN NIORT

HOUSTON, 5. April 2022 /PRNewswire/ -- Die Kraton Corporation, ein weltweit führender, nachhaltiger Hersteller von Spezialpolymeren und hochwertigen biobasierten Produkten, die aus Kiefernholz gewonnen werden, gibt eine bedeutende Investition in seine Anlage für Alpha-Methylstyrol (AMS)-Harze im französischen Niort bekannt. Kraton geht davon aus, dass die Investition zu einer Produktionssteigerung von 15 % in der Produktionsstätte in Niort bis 2023 führen wird. Zusätzlich zur Erhöhung der Kapazitäten geht Kraton davon aus, dass die Investition zu einer 70 %igen Verringerung des Lösungsmittelverbrauchs führen wird, was sich bis Ende 2022 günstig auf den Produktlebenszyklus auswirken wird.

Die AMS-Harze von Kraton, auch als reine Monomerharze bekannt, werden in anspruchsvollen Anwendungen wie Laufflächenverbesserungs-Additiven für Premium-Reifen sowie als leistungsstarke klebrigmachende Harze in schnell wachsenden Märkten für Klebstoffe verkauft. Die SYLVATRAXX™-Laufflächenverbesserungs-Additiven von Kraton verbessern die Gesamtleistung von Reifenlaufflächen in Bezug auf Nasshaftung, geringen Rollwiderstand und Haltbarkeit und ermöglichen so ein sichereres Fahren, höhere Kraftstoffeffizienz und mehr Reichweite. Aufgrund der weltweit immer strengeren Abgasnormen für Kraftfahrzeuge verzeichnen diese Hochleistungsadditive einen deutlichen Nachfragezuwachs.

„Der Anstieg bei Elektrofahrzeugen (EV) trägt ebenfalls zu diesem Wachstum bei, da das erhöhte EV-Gewicht und das höhere Drehmoment neue Herausforderungen bei der Reifenleistung mit sich bringen", erklärte Torsten Schmidt, Vice President of Commercial für Kraton Pine Chemicals. „Unsere SYLVATRAXX-Produkte erfreuen sich in der gesamten Reifenwertschöpfungskette immer größerer Beliebtheit, da sie es unseren Kunden ermöglichen, diesen neuen Anforderungen gerecht zu werden."

In den letzten Jahren hat Kraton erhebliche Investitionen in AMS-Harze in der Produktionsstätte in Niort getätigt, was zu einer zusätzlichen Betriebskapazität und einer verbesserten Zuverlässigkeit der Anlagen geführt hat. Angesichts der steigenden Kundennachfrage konzentriert sich das neue Wachstumsprojekt auf die Verbesserung der Produktionseffizienz. Gleichzeitig soll die Umweltbilanz des Standorts verbessert werden.

Parallel zu den aktuellen Expansionsprojekten hat Kraton weitere Expansionsmöglichkeiten im Werk Niort nach 2023 ins Auge gefasst.

