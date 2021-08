Kroger 選用趙小蘭擔任董事會成員

趙小蘭的傑出職業生涯涉及公共、私營和非牟利領域中的領先國內和國際組織,包括曾任美國勞工部長、美國運輸部長、多個上市公司董事會中的董事、美國 United Way of America 的總裁兼行政總裁,以及 Peace Corps 總監。

趙小蘭是美國歷史上第一位在美國總統內閣任職的亞裔美國女性,也是自第二次世界大戰以來任期最長的美國內閣秘書長。

她從 Mount Holyoke College 獲得經濟學學士學位,並從哈佛商學院取得工商管理碩士學位。她因其廣泛成就和公共服務而備受認可,也獲得多達 37 個榮譽博士學位。

趙小蘭當選在 Kroger 於 2022 年 6 月舉行股東年度會議前服務,屆時她將參加股東選舉。

McMullen 先生續說:「Kroger 積極主動的董事會審查策略可確保組織能從多元化董事會的獨特專業知識和觀點中受益 。Kroger 的董事會致力為我們的所有利益相關者(包括我們的股東、客戶、員工和社區)創造價值。」

關於 Kroger

在 The Kroger Co. (NYSE: KR),我們提倡 Fresh for Everyone™,並致力達成公司目標:To Feed the Human Spirit®(促進人類精神)。透過我們的公司家族,我們擁有近 50 萬名員工,每天透過各種橫幅名稱下的無縫購物體驗為超過 1,100 萬位客戶提供服務。我們致力在 2025 年前建立 #ZeroHungerZeroWaste 社群。如欲了解更多關於我們的資訊,請瀏覽我們的新聞中心及投資者關係網站。

