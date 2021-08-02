Kroger选任赵小兰为董事会成员
Aug 02, 2021, 16:30 ET
辛辛那提2021年8月2日 /美通社/ -- Kroger Co.（纽约证交所股票代码：KR）今日宣布赵小兰被选任为公司董事会成员。
Kroger主席兼首席执行官Rodney McMullen表示：“我们很高兴欢迎赵小兰加入Kroger。她是一位经验丰富的美国及全球领导者，将为Kroger董事会奉献其在公司治理、战略与劳动力管理和公私合作伙伴关系方面广博而深刻的的专业知识造诣，以及在美国政府最高层任职的丰富经验。”
赵小兰的杰出职业生涯涉及公共、私人和非营利部门领域的美国国内和国际组织，包括担任美国劳工部长、美国交通部长、几家上市公司董事会董事、美国联合劝募会总裁兼首席执行官以及美国和平队总监。
赵小兰是美国历史上首位在总统内阁任职的亚太裔美国女性，也是二战以来任职时间最长的美国内阁部长。
她从曼荷莲学院大学获得经济学学士学位，并从哈佛商学院获得工商管理硕士学位。由于她在许多领域和公共服务方面的伟大成就，她还获得了37个荣誉博士学位。
赵小兰当选董事会董事，任期至Kroger于2022年6月举办的年度股东会议，届时她将参加股东选举。
McMullen先生继续说道：“Kroger积极主动的董事会革新战略，确保组织受益于董事会成员所独具的专业造诣和多样化视角 。Kroger董事会致力于为股东、客户、员工和社区等所有利益相关者创造价值。”
如需下载赵小兰的肖像照片以及Kroger董事会所有成员的图片，请访问此处。
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The Kroger Co.
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