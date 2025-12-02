Kroll renforce ses services de détection et de réponse gérées (MDR) au niveau mondial en transférant sa protection vers CrowdStrike Falcon, la plateforme MDR complète de nouvelle génération

Dans ce partenariat, Kroll associe ses compétences en cybersécurité à la plateforme CrowdStrike Falcon afin de proposer à sa clientèle mondiale une protection à cycle complet, dirigée par des experts et des agents, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

NEW YORK, 2 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Kroll, principal fournisseur indépendant de solutions globales de conseil en finance et en gestion des risques, et CrowdStrike (NASDAQ : CRWD) ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique pluriannuel visant à améliorer les services de détection et de réponse gérées et à promouvoir la résilience des clients du monde entier à l'égard des cybermenaces.

Dans le cadre de ce partenariat, Kroll prévoit le transfert de la protection de plus d'un demi-million de terminaux vers la plateforme CrowdStrike Falcon® , optimisée par le système MDR complet de nouvelle génération Falcon® à travers le programme complet Falcon destiné aux prestataires de services. La consolidation des multiples outils existants et produits ponctuels sur la plateforme unifiée de CrowdStrike, conçue nativement pour l'IA, permet à Kroll de fournir plus rapidement et plus efficacement une détection, une analyse et une remédiation à cycle complet, tout en continuant à mettre à disposition ses compétences de classe mondiale en matière de conseil en cybersécurité et de réponse aux incidents.

Le système MDR complet de nouvelle génération Falcon réduit de 75 % le temps moyen de réponse (MTTR) et résout plus de 13 millions de détections par an, une performance qui souligne la capacité inégalée de la plateforme à réunir opérations menées par des experts et automatisation pilotée par l'IA pour mettre un terme aux brèches de sécurité avec rapidité et précision.

« La migration de Kroll vers le système MDR complet de nouvelle génération Falcon est un moment décisif pour le marché de la détection et de la réponse gérées », a déclaré Tom Etheridge, directeur général des services mondiaux chez CrowdStrike. « En combinant compétences d'envergure mondiale et technologie mise au point nativement pour l'IA pour proposer une protection à cycle complet plus rapide et plus intelligente, ce partenariat illustre la direction que prend le secteur. Ensemble, CrowdStrike et Kroll élèvent le niveau des services de détection et de réponse gérées à destination des entreprises. »

« La mission de Kroll est de protéger, restaurer et optimiser la valeur pour nos clients, et nous sommes ravis de continuer à remplir cet engagement en partenariat avec CrowdStrike », a ajouté David Burg, responsable mondial de la cybersécurité et de la résilience des données au sein du groupe Kroll. « Je suis convaincu que nous avons la meilleure équipe indépendante de conseillers en cybersécurité à l'échelle mondiale : forte de capacités essentielles, d'une portée mondiale et de références inégalées, elle est en première ligne pour aider nos clients à faire face à des menaces de plus en plus nombreuses. Ce partenariat nous permettra de lutter contre des auteurs de menaces mondiales sophistiquées grâce aux cybertechnologies de pointe dont nous disposons, en protégeant les données et les identités, mais aussi en sécurisant les actifs numériques, physiques et financiers. Dans un monde complexe et en constante évolution, nos clients ont besoin des meilleurs experts qui utilisent la meilleure technologie. »

CrowdStrike et Kroll redéfinissent ensemble l'avenir de la détection et de la réponse gérées, en associant technologie alimentée par l'IA et compétences de niveau mondial pour fournir aux entreprises du monde entier des résultats plus rapides, une protection plus solide, et les doter d'une plus grande résilience.

À propos de CrowdStrike

CrowdStrike (NASDAQ : CRWD), leader mondial de la cybersécurité, a redéfini la sécurité moderne avec la plateforme conçue nativement pour l'informatique en nuage la plus avancée du monde, afin de protéger contre le risque d'entreprise les domaines cruciaux que sont les terminaux et les charges de travail dans le nuage, l'identité et les données.

Alimentée par le nuage sécurisé de CrowdStrike et une IA de classe mondiale, la plateforme CrowdStrike Falcon® exploite les indicateurs d'attaque en temps réel, les renseignements sur les menaces, l'évolution de la technique des adversaires et la télémétrie enrichie provenant de l'ensemble de l'entreprise pour assurer des détections hyperprécises, une protection et une remédiation automatisées, la chasse aux menaces de haut niveau et une observabilité des vulnérabilités classées par ordre de priorité.

Pensée spécifiquement pour le nuage sur la base d'une architecture unique d'agents légers, la plateforme Falcon offre un déploiement rapide et évolutif, une protection et des performances d'excellence, une complexité réduite et une rentabilité immédiate.

CrowdStrike : pour en finir avec les brèches de sécurité.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.crowdstrike.com/

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Blog | Twitter | LinkedIn | Instagram

Faites un essai gratuit dès aujourd'hui : https://www.crowdstrike.com/trial

© 2025 CrowdStrike, Inc. Tous droits réservés. Enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays, les marques CrowdStrike et CrowdStrike Falcon appartiennent à CrowdStrike, Inc. CrowdStrike possède d'autres marques commerciales et marques de service, et peut utiliser les marques de tiers pour identifier leurs produits et services.

À propos de Kroll

Premier fournisseur indépendant de solutions de conseil en finance et en gestion des risques, Kroll s'appuie sur ses connaissances exclusives, ses données et sa technologie pour aider ses clients à garder une longueur d'avance sur les défis d'un monde complexe. Comptant plus de 6 500 professionnels dans le monde entier, l'équipe de Kroll perpétue l'histoire presque centenaire de l'entreprise au service d'une gestion fiable et compétente des risques, de la gouvernance, des transactions et de l'évaluation. Nos solutions avancées ainsi que nos renseignements complets et pertinents apportent aux clients la claivoyance dont ils ont besoin pour créer un avantage concurrentiel durable. Chez Kroll, nos valeurs définissent ce que nous sommes et comment nous travaillons en partenariat avec nos clients et les communautés. Pour en savoir plus, consultez le site kroll.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2836341/Kroll_Crowdstrike.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/478418/Kroll_Logo.jpg