-Kroll mejora sus servicios globales de MDR y migra la protección a CrowdStrike Falcon Complete, el MDR de última generación.

La asociación une la experiencia cibernética de Kroll con la plataforma CrowdStrike Falcon para brindar protección de ciclo completo, dirigida por expertos y agentes, 24/7, a toda su base global de clientes.

NUEVA YORK, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Kroll, el proveedor independiente líder de soluciones globales de asesoramiento financiero y de riesgo, y CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) anunciaron hoy una asociación estratégica de varios años para elevar los servicios de detección y respuesta gestionadas (MDR) y acelerar la resiliencia cibernética de los clientes en todo el mundo.

Como parte de la colaboración, Kroll prevé migrar la protección de más de medio millón de endpoints a la plataforma CrowdStrike Falcon®, impulsada por Falcon® Complete Next-Gen MDR, a través del programa Falcon Complete para Proveedores de Servicios. Al consolidar múltiples herramientas heredadas y productos específicos en la plataforma unificada y nativa de IA de CrowdStrike, Kroll ofrecerá una detección, investigación y remediación de ciclo completo más rápidas y efectivas, a la vez que seguirá ofreciendo su experiencia de primer nivel en asesoría cibernética y respuesta a incidentes.

Falcon Complete Next-Gen MDR ofrece una reducción del 75 % en el tiempo medio de respuesta (MTTR) y resuelve más de 13 millones de detecciones al año: un rendimiento que subraya la capacidad incomparable de la plataforma para unir operaciones dirigidas por expertos y automatización impulsada por IA para detener las infracciones con velocidad y precisión.

"La migración de Kroll a Falcon Complete Next-Gen MDR marca un hito en el mercado de MDR", afirmó Tom Etheridge, director de servicios globales de CrowdStrike. "Esta alianza representa la dirección que está tomando la industria, combinando experiencia de primer nivel con tecnología nativa de IA para ofrecer una protección de ciclo completo más rápida e inteligente. Juntos, CrowdStrike y Kroll están elevando el estándar de lo que las organizaciones deben esperar de la detección y respuesta gestionadas".

"La misión de Kroll es proteger, restaurar y maximizar el valor para nuestros clientes, y esperamos seguir cumpliendo este compromiso en colaboración con CrowdStrike", afirmó David Burg, Director Global de Ciberseguridad y Resiliencia de Datos de Kroll. "Creo que contamos con el mejor equipo independiente de asesoría cibernética a nivel mundial, con capacidades críticas, alcance global y credenciales inigualables, que trabaja en primera línea con nuestros clientes frente al panorama de amenazas en constante crecimiento. Esta colaboración nos garantizará la capacidad de combatir a los actores de amenazas globales más sofisticados con tecnología cibernética de vanguardia a nuestra disposición, protegiendo datos e identidades a la vez que aseguramos los activos digitales, físicos y financieros. Nuestros clientes necesitan a los mejores expertos que utilicen la mejor tecnología en un mundo complejo y en constante evolución".

Juntos, CrowdStrike y Kroll están redefiniendo el futuro de la detección y respuesta gestionadas, combinando tecnología impulsada por IA y experiencia de primer nivel para ofrecer resultados más rápidos, una protección más sólida y una mayor resiliencia para las organizaciones de todo el mundo.

Acerca de CrowdStrike

CrowdStrike (NASDAQ: CRWD), líder mundial en ciberseguridad, ha redefinido la seguridad moderna con la plataforma nativa de la nube más avanzada del mundo para proteger áreas críticas de riesgo empresarial: puntos finales y cargas de trabajo en la nube, identidad y datos.

Impulsada por CrowdStrike Security Cloud e IA de primer nivel, la plataforma CrowdStrike Falcon® aprovecha indicadores de ataque en tiempo real, inteligencia de amenazas, técnicas de combate adversarias en evolución y telemetría enriquecida de toda la empresa para brindar detecciones hiperprecisas, protección y remediación automatizadas, búsqueda de amenazas de élite y observabilidad priorizada de vulnerabilidades.

La plataforma Falcon, diseñada específicamente en la nube con una única arquitectura de agente ligero, ofrece una implementación rápida y escalable, protección y rendimiento superiores, menor complejidad y tiempo inmediato para obtener valor.

CrowdStrike: Detenemos las infracciones.

Acerca de Kroll

Como proveedor independiente líder de soluciones de asesoría financiera y de riesgos, Kroll aprovecha nuestros conocimientos, datos y tecnología únicos para ayudar a los clientes a anticiparse a las complejas demandas. El equipo de Kroll, compuesto por más de 6.500 profesionales en todo el mundo, continúa la trayectoria de casi 100 años de experiencia de confianza de la firma en riesgos, gobernanza, transacciones y valoración. Nuestras soluciones e inteligencia avanzadas brindan a los clientes la visión de futuro que necesitan para crear una ventaja competitiva duradera. En Kroll, nuestros valores definen quiénes somos y cómo colaboramos con nuestros clientes y comunidades. Obtenga más información en kroll.com.

