Krypt et Novigo unissent leurs forces pour apporter leur expertise de pointe en matière de commerce mondial et d'offres de chaîne d'approvisionnement numérique au sein d'une entité combinée : ArchLynk

BOSTON, 8 novembre 2022 /PRNewswire/ -- NOVIGO et Krypt, avec leur expertise mondiale en matière de gestion des transports SAP et de commerce international, fusionnent pour former une entité mondiale puissante, ArchLynk, qui fournira aux clients des solutions SAP de bout en bout pour la chaîne d'approvisionnement numérique.

BV Investment Partners, une société de capital-investissement basée à Boston, est le sponsor financier de cette fusion. En réunissant l'expertise inégalée de Krypt et de Novigo, ArchLynk bouleverse les secteurs du commerce mondial et du conseil en chaîne d'approvisionnement en mettant à la disposition de ses clients les meilleurs experts mondiaux et une technologie d'IA/ML génératrice d'efficacité sous un même toit. Les clients peuvent désormais accéder à cette expertise à travers ces capacités de manière transparente.

« Cette fusion est la prochaine étape de notre feuille de route pour devenir le partenaire de choix de nos clients lorsqu'il s'agit de relever leurs défis en matière de chaîne d'approvisionnement de bout en bout. Novigo a toujours été l'un de nos partenaires les plus respectés et maintenant, grâce à cette union, nous nous attendons à ajouter une valeur exponentielle à nos clients. BV a été un formidable catalyseur pour concrétiser la vision d'ArchLynk et nous sommes tous extrêmement enthousiastes quant à l'avenir que cela nous ouvre », a déclaré Jigish Shah, PDG de Krypt, qui assumera le rôle de président et dirigera les efforts d'intégration d'ArchLynk.

« Cette fusion offre un potentiel de croissance exceptionnel, au bénéfice de nos clients. La combinaison des capacités de pointe et des organisations mondiales de Novigo et de Krypt, renforcée par l'excellent soutien à la croissance de BV, nous permet d'atteindre un tout autre niveau dans l'écosystème des partenaires de services de SAP », a déclaré Joerg Rohde, PDG de Novigo, qui deviendra le directeur de la stratégie d'ArchLynk. « Résoudre les problèmes récurrents de nos clients en matière de chaîne d'approvisionnement grâce à des solutions numériques innovantes n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de soutenir nos clients internationaux ici, sur la plateforme combinée d'ArchLynk, avec un portefeuille de services et de solutions de bout en bout considérablement étendu, avec les meilleurs niveaux d'expertise que les clients attendent de nous. Nous nous réjouissons du voyage passionnant qui nous attend en tant qu'équipe unie », a ajouté Joerg Rohde.

ArchLynk sera dirigé par un entrepreneur et dirigeant expérimenté dans le domaine des technologies, Sekhar Puli, cofondateur de REAN Cloud, une ancienne société du portefeuille BV vendue à Hitachi Vantara. M. Puli, en tant que PDG mondial, supervisera la vision future de l'entreprise, avec le soutien des équipes de direction de Krypt et Novigo, qui continueront à diriger leurs domaines de responsabilité respectifs.

« Chaque perturbation est menée par l'innovation et la chaîne d'approvisionnement ne fait pas exception. Cette fusion offre les meilleures solutions de chaîne d'approvisionnement numérique à nos clients sous un même toit. Krypt et Novigo partagent de nombreuses similitudes, notamment leur excellence en matière de livraison et leur penchant pour l'innovation dans leurs domaines respectifs. Nous sommes ravis de diriger ces équipes combinées et de continuer à croître, à innover et à répondre aux besoins de l'industrie du commerce mondial et de la chaîne d'approvisionnement en constante évolution », a indiqué Sekhar Puli, PDG mondial d'ArchLynk.

Eric Ahlgren, directeur général de BV Investment Partners, a commenté : « L'utilisation de la technologie dans la chaîne mondiale de transport et d'approvisionnement améliore les ventes et la rentabilité et nous voulons être à l'avant-garde de cette opportunité en expansion. La combinaison de ces deux entreprises solides appartenant à leurs fondateurs crée une solide plateforme de croissance et nous sommes ravis de nous associer à Sekhar et à ses équipes pour réaliser le plein potentiel de leur technologie transformatrice. »

À propos de Krypt

Krypt est un leader mondial dans le domaine du conseil en commerce international et en chaîne d'approvisionnement SAP. Avec un siège social à San Jose et des équipes réparties en Amérique du Nord, en Europe et en Inde, Krypt a fourni, au cours de la dernière décennie, de nombreuses solutions complexes exploitant les produits SAP pour ses clients Fortune 1000. Rendez-vous sur www.kryptinc.com

À propos de Novigo

Novigo est un leader mondial et un partenaire SAP Gold dans le domaine des services de conseil en exécution de la chaîne d'approvisionnement pour les plateformes SAP Digital Supply Chain (TM, EWM, YL, GTT, EM, LBN). Grâce à ses 10 bureaux en Amérique du Nord, dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, en Inde et en Australie, Novigo a réalisé avec succès le plus grand nombre de projets d'exécution de la chaîne d'approvisionnement SAP/mise en œuvre TM parmi tous les partenaires de service SAP. Rendez-vous sur www.novigo.com

À propos de BV Investment Partners

BV Investment Partners est l'une des sociétés de capital-investissement sectorielles les plus anciennes et les plus expérimentées d'Amérique du Nord. Depuis sa création en 1983, la société a investi environ 4,6 milliards de dollars, en ciblant activement les investissements dans les secteurs des services aux entreprises axés sur la technologie, des logiciels et des services informatiques. Rendez-vous sur www.bvlp.com

