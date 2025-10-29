KT SAT et SKY Perfect JSAT signent un protocole d'accord pour des activités conjointes de R&D dans les technologies 5G NTN basées sur des satellites géostationnaires

SÉOUL, Corée du Sud, 29 octobre 2025 /PRNewswire/ -- KT SAT, le principal opérateur coréen de communications par satellite, et SKY Perfect JSAT Corporation, le premier fournisseur japonais de services par satellite, ont annoncé la signature d'un protocole d'accord pour développer et tester conjointement les technologies 5G de réseaux non terrestres (NTN) et préparer la commercialisation future de services 5G NTN basés sur des satellites géostationnaires.

Grâce à ce protocole d'accord, les deux entreprises visent à faire progresser conjointement la validation technique des équipements au sol et utilisateurs pour réseaux non terrestres (NTN) basés sur des satellites géostationnaires, dans le but d'établir une architecture de référence pour des opérations 5G NTN transparentes basées sur des satellites géostationnaires en utilisant des fréquences des bandes Ka et Ku. Cette collaboration vise à promouvoir l'interopérabilité de normes ouvertes et à renforcer l'engagement avec les fournisseurs mondiaux de technologies.

La collaboration se concentrera sur des activités de recherche pratiques et coordonnées afin de valider les performances du système 5G NTN dans un environnement opérationnel réel basé sur des satellites géostationnaires. Il s'agit notamment de mener des essais conjoints en utilisant des bancs d'essai 5G NTN partagés, de définir des architectures de référence pour les systèmes gNB/5GC (au sol) et les systèmes d'équipements utilisateurs qui soient conformes aux normes 3GPP, et d'échanger les résultats et les paramètres système afin d'améliorer l'alignement technique. Pour mener à bien cette recherche et ce développement, SKY Perfect JSAT prévoit également d'utiliser le « Universal NTN Innovation Lab » mis en place par l'entreprise.

En outre, les deux entreprises prévoient d'explorer les capacités d'interopérabilité et d'itinérance entre leurs réseaux de satellites géostationnaires respectifs et visent à faire évoluer ce partenariat dans la 5G NTN vers une alliance NTN mondiale, élargissant la collaboration avec des opérateurs de satellites internationaux et des partenaires de l'écosystème afin d'accélérer la commercialisation de la 5G NTN.

En établissant un écosystème 5G NTN mondial grâce à l'interopérabilité des normes ouvertes, ce partenariat apportera des avantages mutuels aux utilisateurs finaux comme aux opérateurs de satellites. L'écosystème élargi permettra de réaliser des économies d'échelle dans la production de terminaux, rendant les terminaux 5G NTN plus abordables et accessibles à un plus large éventail de clients dans le monde. Cette collaboration renforcera également la résilience mutuelle et les capacités de préparation aux catastrophes, permettant aux deux entreprises de fournir des communications en cas d'urgence ou de catastrophe naturelle, assurant une connectivité ininterrompue.

« Ce partenariat représente une étape clé pour le développement de la NTN basée sur des satellites géostationnaires », a déclaré Youngsoo Peter Seo, PDG de KT SAT. « En s'appuyant sur les résultats de cette collaboration, KT SAT explorera activement la commercialisation de systèmes terrestres et de terminaux basés sur la NTN, dans le but d'améliorer la compétitivité de sa prochaine génération de satellites géostationnaires sur le marché mondial. »

« Nous sommes convaincus que cette initiative nous rapprochera de notre objectif d'un monde connecté, à tout moment et en tout lieu », a déclaré Eiichi Yonekura, directeur représentatif, président et directeur général de SKY Perfect JSAT. « En tirant parti des technologies et de l'expertise que les deux entreprises ont cultivées, nous allons promouvoir le développement d'un écosystème 5G NTN homogène qui fait le lien entre les réseaux spatiaux et les réseaux terrestres. »

Cette annonce sera faite officiellement lors de la conférence 6G Mobile Korea 2025, le 30 octobre.