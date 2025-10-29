KT SAT und SKY Perfect JSAT unterzeichnen Absichtserklärung zur gemeinsamen Forschung und Entwicklung im Bereich GEO-basierter 5G-NTN-Technologien

SEOUL, Südkorea, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- KT SAT, Koreas führender Satellitenkommunikationsbetreiber, und SKY Perfect JSAT Corporation, Japans führender Satellitendienstleister, gaben bekannt, dass sie eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet haben, um gemeinsam 5G-NTN-Technologien (Non-Terrestrial Network) zu entwickeln und zu testen und die zukünftige Kommerzialisierung von GEO-basierten 5G-NTN-Diensten vorzubereiten.

Im Rahmen dieser MoU-Partnerschaft streben beide Unternehmen an, die technische Validierung von GEO-basierten NTN -Boden- und Nutzerausrüstungen voranzutreiben, mit dem Ziel, eine Referenzarchitektur für den GEO-transparenten 5G-NTN-Betrieb unter Verwendung von Ka- und Ku-Band-Frequenzen zu etablieren. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Interoperabilität offener Standards zu fördern und die Zusammenarbeit mit globalen Technologieanbietern zu stärken.

Die Zusammenarbeit wird sich auf praktische und koordinierte Forschungsaktivitäten konzentrieren, um die Leistung des 5G-NTN-Systems unter realen GEO-Satellitenbetriebsbedingungen zu validieren. Dies umfasst die Durchführung gemeinsamer Tests unter Verwendung gemeinsamer 5G-NTN-Testumgebungen, die Definition von Referenzarchitekturen für gNB/5GC- (Ground) und Benutzergeräte- (UE) Systeme, die den 3GPP-Standards entsprechen, sowie den Austausch von Ergebnissen und Systemparametern zur Verbesserung der technischen Abstimmung. Bei der Durchführung dieser Forschungs- und Entwicklungsarbeiten beabsichtigt SKY Perfect JSAT auch, das vom Unternehmen gegründete „Universal NTN Innovation Lab" zu nutzen.

Darüber hinaus planen die beiden Unternehmen, die Interoperabilität und Roaming-Fähigkeiten zwischen ihren jeweiligen GEO-Satellitennetzwerken zu untersuchen. Sie streben an, diese 5G-NTN-Partnerschaft zu einer globalen NTN-Allianz auszubauen und die Zusammenarbeit mit internationalen Satellitenbetreibern und Ökosystempartnern zu erweitern, um die Kommerzialisierung von 5G-NTN zu beschleunigen.

Durch die Schaffung eines globalen 5G-NTN-Ökosystems auf Basis offener Standard-Interoperabilität wird diese Partnerschaft sowohl für Endnutzer als auch für Satellitenbetreiber gegenseitige Vorteile bringen. Das erweiterte Ökosystem wird Skaleneffekte in der Terminalproduktion fördern, wodurch 5G-NTN-Terminals für einen größeren Kundenkreis weltweit erschwinglicher und zugänglicher werden. Diese Zusammenarbeit wird auch die gegenseitige Widerstandsfähigkeit und Katastrophenvorsorge stärken, sodass beide Unternehmen bei Notfällen und Naturkatastrophen die Kommunikation sicherstellen und eine unterbrechungsfreie Konnektivität gewährleisten können.

„Diese Partnerschaft stellt einen wichtigen Meilenstein für die Entwicklung von GEO-basierten NTN dar", erklärte Youngsoo Peter Seo, CEO von KT SAT. „Aufbauend auf den Erfolgen dieser gemeinsamen Zusammenarbeit wird KT SAT aktiv die Kommerzialisierung von NTN-basierten Boden- und Terminalsystemen vorantreiben, mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit seines GEO-Satelliten der nächsten Generation auf dem globalen Markt zu stärken."

„Wir sind überzeugt, dass diese Initiative uns unserem Ziel einer Welt, die jederzeit und überall verbunden ist, einen Schritt näher bringen wird", erklärte Eiichi Yonekura, Representative Director, President & CEO von SKY Perfect JSAT. „Indem wir die Technologien und das Fachwissen beider Unternehmen nutzen, werden wir die Entwicklung eines nahtlosen 5G-NTN-Ökosystems fördern, das Weltraum- und terrestrische Netzwerke miteinander verbindet."

Diese Ankündigung wird offiziell auf der 6G Mobile Korea 2025 am 30. Oktober gemacht.