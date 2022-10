KTC dévoile 4 nouveaux moniteurs de jeu

BERLIN, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- KTC, un fabricant de moniteurs expérimenté et innovateur, est heureux de présenter 4 nouveaux moniteurs de jeu au public en octobre.

H27T22

KTC releases 4 new gaming monitors on geekbuying

Le KTC H27T22 est un moniteur Fast IPS de 27 pouces offrant d'excellentes performances de jeu. Il présente un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse GTG de 1 ms. Par rapport aux moniteurs de 60 Hz, le moniteur H27T22 réduit plus efficacement le flou de mouvement et donne aux mouvements un aspect plus fluide, ce qui le rend idéal pour les joueurs, notamment les joueurs d'e-sports. Compatible avec FreeSync et G-SYNC, il évite les déchirures d'écran et les interruptions du son. Pour une meilleure expérience de jeu, il propose des modes prédéfinis, notamment FPS (First-Person Shooter), RTS (Real-Time Strategy) et RAC (Race Game). D'autres fonctions de jeu améliorées sont fournies pour aider à améliorer les performances des joueurs, comme le chronomètre et le viseur de sniper.

Le moniteur H27T22 présente une haute résolution de 2560 x 1440, offrant ainsi des images de meilleure qualité et plus nettes. Conformément à la norme HDR10, il offre une large gamme dynamique et un large éventail de couleurs. Le moniteur Full HD 8 bits couvre 99 % de la gamme sRGB et affiche 16,7 millions de couleurs pour des images plus réalistes.

Équipé d'un support réglable, il tient fermement sur le bureau et permet aux utilisateurs de régler l'écran à une hauteur et un angle confortables. Conforme à la norme VESA, il peut être fixé au mur en toute sécurité.

Autres nouveautés

Trois autres moniteurs de jeu de KTC ont été lancés entre-temps, notamment les modèles H27S17, H32S17 et G42P5. Les modèles H27S17 et H32S17 de KTC sont des moniteurs HVA 165 Hz avec une courbure de 1500R, un temps de réponse de 1 ms (MPRT) et une résolution de 2560 x 1440. Le modèle G42P5 est un moniteur OLED de 42 pouces utilisant les technologies RGBW et WBE. Il offre un temps de réponse GTG de 0,1 ms, ce qui en fait un moniteur de jeu exceptionnel pour les gamers.

Offre spéciale

Du 18 au 31 octobre, ces moniteurs bénéficient d'offres spéciales sur la plateforme mondiale de commerce électronique Geekbuying . Tous ceux qui commandent sur Geekbuying bénéficieront d'une garantie et d'un service après-vente professionnel.

À propos de KTC

KTC est une marque de Shenzhen KTC Technology Co., Ltd. Il s'agit d'une entreprise leader mondiale dans le domaine des technologies d'affichage et de l'électronique grand public, spécialisée dans les terminaux d'affichage. KTC se consacre à la fabrication de moniteurs LCD, de téléviseurs LED, d'écrans Mini-LED, etc., et est le partenaire de nombreuses marques d'électronique bien connues telles que Dell, ASUS, Lenovo, Samsung et LG. Selon les statistiques de TrendForce, au premier semestre 2022, les écrans Mini-LED produits par KTC représentaient 17 % de la part du marché mondial des écrans de ce type.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1922723/KTC_new_release_event_with_geekbuying_banner.jpg

SOURCE Geekbuying; KTC Brand