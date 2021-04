Kto tvrdí, že kriminalita neprináša peniaze?

NFT, KTORÉ SA SPÁJAJÚ S GANGSTRAMI SA TLAČIA NA BLOCKCHAIN

LAS VEGAS, 22. apríla 2021 /PRNewswire/ -- Mnoho známych gangstrov môže byť pochovaných v púšti alebo spať s rybami, ale nástroje ich obchodu sú živé, zdravé a zrelé na zber, prinajmenšom v digitálnom svete.

Zakladatelia Las Vegas Mob Experience, majitelia najväčšej zbierky autentických artefaktov organizovaného zločinu, spomienkových predmetov, fotografií a videí, aké sa kedy zhromaždili, znovu oživujú svoje interaktívne zážitky.

Teraz pôjde jednoducho o „The Mob Experience", kedy spoločnosť vydá vybrané položky zo svojej rozsiahlej zbierky prostredníctvom OpenSea na nákup ako NFT na obdobie dvoch týždňov od 22. apríla 2021.

Artefaktové NFT si môžete pozrieť na adrese https://MobExperienceNFT.com.

NFT alebo nezameniteľné tokeny sa stali digitálnym náprotivkom všetkých vecí, ktoré sa dajú zbierať. Dokonca aj tí, ktorí zomreli, môžu mať svoje šifrované podpisy na blockchaine stále živé.

Počiatočné vydanie 8 najcennejších artefaktov v NFT sérii v rámci Mob Experience bude obsahovať položky ako napríklad:

Jediný exemplár zbrane vlastnenej Bugsym Siegalom

Jediný exemplár ručne písaného listu Bugsyho Siegela, ručne písaný list, dlhý 5 strán, určený jeho manželke o jeho rodine. List bol napísaný počas cesty lietadlom do Las Vegas , iba niekoľko mesiacov pred tým, ako bol zavraždený vo svojom dome, čo sa považuje za najslávnejší mafiánsky hit v histórii,

, iba niekoľko mesiacov pred tým, ako bol zavraždený vo svojom dome, čo sa považuje za najslávnejší mafiánsky hit v histórii, Medaila slobody Meyera Lanskyho, ktorú mu udelil prezident Truman na tajnom ceremoniáli v Bielom dome, za pomoc, ktorá mafia poskytla spojeneckým silám pri víťazstve v druhej svetovej vojne počas operácií Husky a Underworld,

Jediný exemplár vlastnoručného listu s dĺžkou 3 strany od Al Caponeho pre jeho syna, kde mu ponúkol životné rady a opísal svoj každodenný život vo väzení pri výkone trestu v Alcatraze,

Záhadný list agenta FBI adresovaný bosovi mafie Jimmymu „Blue Eyes" Alovi, v ktorom upovedomil šéfa mafie o závažnom vyšetrovaní, ktorým sa spláca želanie jeho zomierajúceho otca za poskytnutú láskavosť,

Sako, kravata, košeľa a klobúk Meyera Lanksyho ako súprava. Kockované sako je rovnaké ako sako jeho priateľa Bugsyho Siegala a čiapku nosil Meyer po návrate z Izraela, kde bol po svojom príchode zatknutý,

Notoricky známy boxer Mickeyho Cohena, mierne použitá a

Ručne písané denníky Meyera Lanskyho

Myšlienka nadviazať partnerstvo so spoločnosťou The Mob Experience pri premene najžiadanejších kúskov jej zbierky na NFT bola dielom úspešného modela a herca, investora, investora do kryptomeny, Michaela Eversa.

Pán Evers, povedal: „Nikdy predtým nebola zbierka múzejnej kvality viazaná na trh NFT. Príležitosť pre fanúšikov a zberateľov mafiánskych artefaktov, ako aj majiteľov NFT, že môžu ako jediný na svete vlastniť mimoriadny a jedinečný, kúsok histórie je vzrušujúcim novým prvkom na trhu NFT. " Evers pokračoval: „Každý vlastník NFT bude mať navyše možnosť vystaviť svoje meno alebo prezývku v reálnom svete múzeu The Mob Experience v Las Vegas spolu so skutočným fyzickým artefaktom spojeným s NFT, ktorý získal."

Jay Bloom, pôvodný zakladateľ Las Vegas Mob Experience a súčasní predsedovia spoločnosti Pegasus Group Holdings, LLC. povedali: „Sme nadšení z vyhliadky na to, že tieto kúsky prinesieme verejnosti ako NFT a sprístupníme ich fanúšikom Mob a NFT po celom svete. Každý kúsok z našej zbierky 1 500 artefaktov je jediný svojho druhu, každá rozpráva príbeh, takisto aj naše počiatočné ponuky NFT budú jediné svojho druhu."

The Mob Experience plánuje v prvom štvrťroku 2022 otvoriť svoje interaktívne kamenné sídlo v Las Vegas, kde budú prominentne vystavené fyzické artefakty za NFT.

