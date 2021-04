¿Quién dice que el crimen no paga?

MOB RELACIONÓ EL MÚSCULO NFTS EN LA CADENA DE BLOQUES

LAS VEGAS, 21 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Muchos gángsters conocidos pueden estar enterrados en el desierto, o durmiendo con los peces, pero las herramientas de su comercio están vivas, bien y listas para la toma, al menos en el mundo digital.

Los fundadores de Las Vegas Mob Experience, propietarios de la mayor colección de auténticos artefactos del crimen organizado, recuerdos, fotos y videos jamás reunidos, están relanzando su experiencia interactiva con un giro adicional.

Ahora simplemente "The Mob Experience", la compañía lanzará artículos selectos Signature de su extensa colección a través de OpenSea para su compra como NFTs por un período de dos semanas a partir del 22 de abril de 2021.

Signature Artifact NFTs se puede ver en https://MobExperienceNFT.com.

NFTs, o tokens no fungibles, se han convertido en la contraparte digital de todas las cosas coleccionables. Incluso aquellos que han muerto pueden tener sus firmas encriptadas mantenidas vivas en la cadena de bloques.

El lanzamiento inicial de The Mob Experience de 8 de sus artefactos más preciados en su serie NFT incluirá elementos de la firma como:

El único ejemplo de una pistola propiedad de Bugsy Siegal ,

, El único ejemplo de una carta manuscrita de Bugsy Siegel , de 5 páginas, a su esposa sobre su familia. La carta fue escrita mientras viajaba en un avión a Las Vegas , pocos meses antes de ser asesinado en su casa, que es considerada la mafia más famosa de la historia,

, de 5 páginas, a su esposa sobre su familia. La carta fue escrita mientras viajaba en un avión a , pocos meses antes de ser asesinado en su casa, que es considerada la mafia más famosa de la historia, Medalla de la Libertad de Meyer Lansky, otorgada a Lansky por el presidente Truman en una ceremonia secreta en la Casa Blanca, por ayudar a las Fuerzas Aliadas a ganar la Segunda Guerra Mundial durante la Operación Husky y la Operación Hampa,

El único ejemplo de una carta manuscrita, de 3 páginas de Al Capone a su hijo, ofreciéndole consejos de vida y describiendo su vida diaria en prisión mientras cumplía su condena en Alcatraz,

a su hijo, ofreciéndole consejos de vida y describiendo su vida diaria en prisión mientras cumplía su condena en Alcatraz, Una misteriosa carta de un agente del FBI al jefe de la mafia, Jimmy "Ojos Azules" Alo, alertando al jefe de la mafia sobre una investigación importante que paga los deseos de su padre moribundo de devolver el favor,

Chaqueta, corbata, camisa y sombrero de Meyer Lanksy, como conjunto. La chaqueta de sabueso es la que coincide con la de su amigo Bugsy Siegal y el sombrero fue usado por Meyer a su regreso de Israel , donde fue arrestado a su llegada,

y el sombrero fue usado por Meyer a su regreso de , donde fue arrestado a su llegada, Los nudillos de latón del famoso Mickey Cohen , ligeramente utilizados , y

, , y Diarios escritos a mano de Meyer Lansky .

La idea de asociarse con The Mob Experience en la conversión de las piezas más codiciadas de su colección en NFTs, fue idea del exitoso modelo y actor, convertido en emprendedor e inversor en criptomonedas, Michael Evers.

Evers, dijo " Nunca antes una colección de calidad de museo había estado vinculada al mercado NFT. La oportunidad para que los fans y coleccionistas de Mob, así como los propietarios de NFT, sean los únicos en el mundo en poseer una extraordinaria y única pieza de historia, One of a Kind, es una nueva y emocionante primera vez para el mercado de NFT". Evers continuó: "Además, cada propietario de un NFT tendrá la oportunidad de tener su nombre o apodo en exhibición en la ubicación del mundo real de Las Vegas de The Mob Experience junto con el artefacto físico real vinculado a la NFT que adquirieron."

Jay Bloom, el fundador original de Las Vegas Mob Experience y actual presidente de Pegasus Group Holdings, LLC. dijo "Estamos entusiasmados con la perspectiva de llevar la propiedad de estas piezas de la firma como NFTs al público y ponerlas a disposición de los fans de Mob y NFT en todo el mundo. Cada pieza de nuestra colección de 1.500 artefactos es única con una historia que contar, también lo son nuestras ofertas iniciales de NFT cada una que va a ser un 1 de 1."

The Mob Experience planea abrir su ubicación interactiva, tradicional en un lugar de Las Vegas durante el primer trimestre de 2022, donde los artefactos físicos detrás de los NFTs estarán prominentemente en exhibición.

