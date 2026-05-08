KUBTEC® Scientific presenta el irradiador de rayos X XCELL® TomoRad™

- KUBTEC® Scientific redefine la radioterapia preclínica guiada por imágenes con el irradiador de rayos X XCELL® TomoRad™

STRATFORD, Conn., 8 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- KUBTEC ®, líder mundial en tecnología de imagen e irradiación por rayos X, ha lanzado con orgullo el sistema XCELL® TomoRad™ , introduciendo una nueva categoría de sistemas de radioterapia guiada por imágenes (IGRT).

El sistema XCELL TomoRad incorpora una innovadora técnica de imagen 3D denominada «tomosíntesis», que utiliza múltiples imágenes de rayos X tomadas desde diferentes ángulos para reconstruir una imagen tridimensional del objetivo. Esto ofrece ventajas notables sobre la microtomografía computarizada (microCT), como una exposición a la radiación significativamente menor de la muestra, una adquisición y reconstrucción de imágenes más rápidas, una dosificación más ágil y un menor coste.

Antes del TomoRad, los sistemas compatibles con IGRT tenían un precio elevado y a menudo resultaban difíciles de instalar. Estas limitaciones suponían una gran barrera de entrada, lo que hacía que la investigación con IGRT fuera inaccesible para muchos investigadores. El deseo de que la capacidad de investigación con IGRT estuviera al alcance de más laboratorios impulsó al equipo científico de KUBTEC a desarrollar el sistema TomoRad.

Una de las principales innovaciones del sistema es un método único de administración de dosis ultrarrápido (patente en trámite) llamado Mag Mode™, que posiciona automáticamente la muestra cerca del tubo para lograr la dosis máxima en el menor tiempo posible. Para los laboratorios de investigación con mucha actividad, Mag Mode no solo agilizará los tiempos de tratamiento, sino que también ayudará a reducir el tiempo bajo anestesia y el estrés que esta genera en los animales.

Vikram Butani, consejero delegado de KUBTEC Scientific, compartió la visión que llevó al lanzamiento del XCELL TomoRad:

«La barrera de entrada a la radioterapia guiada por imágenes para los investigadores ha sido muy alta debido a la lentitud de la obtención de imágenes y el tratamiento, así como al coste y la complejidad de las opciones existentes. En conversaciones recientes, hemos constatado los retos que supone equilibrar la precisión en la localización con la eficiencia y la simplicidad del flujo de trabajo. Kubtec siempre se ha centrado en desarrollar tecnologías preclínicas que permitan a los investigadores estudiar, desarrollar y, en última instancia, traducir su trabajo en una mejor calidad de atención clínica. Prevemos que el XCELL Tomorad seguirá esta misma línea, lo que permitirá reducir la dosis de radiación y acelerar los ciclos de tratamiento para los pacientes».

Para obtener más información sobre el sistema de radiación guiada por imágenes XCELL® TomoRad™, visite www.kubtecscientific.com.

Acerca de KUBTEC ® Scientific

En KUBTEC® Scientific, nos apasiona desarrollar tecnologías transformadoras para aplicaciones preclínicas. Durante más de 20 años, hemos estado a la vanguardia de la tecnología de imagen e irradiación por rayos X, ofreciendo una amplia gama de sistemas para el estudio de enfermedades. Nuestras tecnologías y software innovadores y patentados proporcionan a los investigadores las herramientas necesarias para abordar las preguntas más exigentes.