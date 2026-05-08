KUBTEC® Scientific redéfinit la radiothérapie préclinique guidée par l'image avec l'irradiateur à rayons X XCELL® TomoRadTM.

STRATFORD, Connecticut, 8 mai 2026 /PRNewswire/ -- KUBTEC®, leader mondial de l'imagerie à rayons X et de la technologie d'irradiation, est fier de lancer le système XCELL® TomoRad™, introduisant une nouvelle catégorie de systèmes de radiothérapie guidée par l'image (IGRT).

Le système XCELL TomoRad intègre une technique d'imagerie 3D innovante appelée « tomosynthèse », qui utilise plusieurs images radiographiques prises sous différents angles afin de reconstruire une image tridimensionnelle de la cible. Le système offre des avantages notables par rapport à l'imagerie de microtomographie à rayons X (micro-CT), notamment une exposition aux rayonnements de l'échantillon nettement plus faible, une acquisition et une reconstruction plus rapides de l'image, un dosage plus rapide et un coût inférieur à celui de la micro-CT.

Avant le TomoRad, les systèmes compatibles avec l'IGRT étaient onéreux et souvent difficiles à installer. Ces limitations ont engendré une barrière élevée à l'entrée, rendant de fait la recherche sur l'IGRT inaccessible à de nombreux chercheurs. La volonté de mettre la capacité de recherche IGRT à la disposition d'un plus grand nombre de laboratoires a incité l'équipe scientifique de KUBTEC à développer le système TomoRad.

L'une des principales avancées du système est une méthode unique d'administration ultra-rapide de la dose (brevet en instance) appelée Mag Mode™, qui positionne automatiquement l'échantillon à proximité du tube afin d'obtenir la dose la plus élevée en un minimum de temps. Pour les laboratoires de recherche très occupés, le Mag Mode permettra non seulement d'accélérer les délais de traitement, mais aussi de réduire la durée de l'anesthésie et le stress qui en découle pour les animaux.

Vikram Butani, PDG de KUBTEC Scientific, a partagé la vision qui a conduit au lancement du XCELL TomoRad :

« La barrière à l'entrée de la radiothérapie guidée par l'image pour les chercheurs a été très élevée en raison du goulot d'étranglement que représente la lenteur de l'imagerie et du traitement, ainsi que du coût et de la complexité des options existantes. Nous avons récemment entendu parler des défis de l'équilibrage entre un ciblage précis, l'efficacité et la simplicité du flux de travail. Kubtec a toujours cherché à développer des technologies précliniques permettant aux chercheurs d'étudier, de développer et finalement de traduire leur travail en une meilleure qualité de soins dans la clinique. Nous pensons que le XCELL Tomorad suivra également cette voie, ce qui permettra de réduire la dose de rayonnement et d'accélérer les cycles de traitement pour les patients. »

Pour plus de renseignements sur le système de radiothérapie guidée par l'image XCELL® TomoRad™, veuillez consulter le site www.kubtecscientific.com.

À propos de KUBTEC ® Scientific

Chez KUBTEC® Scientific, nous sommes passionnés par le développement de technologies transformatrices dans les applications précliniques. Depuis plus de 20 ans, nous sommes à la pointe de la technologie en matière d'imagerie à rayons X et d'irradiation, offrant une gamme complète de systèmes pour l'étude des maladies. Nos technologies et logiciels innovants et exclusifs fournissent les outils dont les chercheurs ont besoin pour résoudre les problèmes les plus difficiles.

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