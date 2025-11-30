KuCoin EU erhält MiCAR-Lizenz für die Bereitstellung regulierter Dienstleistungen im Bereich digitale Vermögenswerte in Europa

WIEN, 30. November 2025 /PRNewswire/ -- KuCoin, eine weltweit führende Krypto-Plattform, die auf Vertrauen basiert, gab heute bekannt, dass ihre europäische Tochtergesellschaft, die KuCoin EU Exchange GmbH (KuCoin EU), offiziell eine Lizenz gemäß der Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCAR) in Österreich erhalten hat. Diese Zulassung ermöglicht es KuCoin EU, vollständig konforme Dienstleistungen im Bereich digitale Vermögenswerte in 29 Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR, mit Ausnahme von Malta) anzubieten.

Die Genehmigung stellt einen wichtigen Fortschritt in der globalen Compliance-Roadmap von KuCoin dar und bedeutet, dass das Unternehmen erfolgreich die Anforderungen eines der umfassendsten und strengsten Regulierungsrahmen für digitale Vermögenswerte weltweit erfüllt.

MiCAR gilt weithin als eines der strengsten, strukturiertesten und zukunftsorientiertesten Regulierungssysteme für digitale Vermögenswerte weltweit. Durch die Sicherung der Lizenz über seine lokale EU-Niederlassung stärkt KuCoin seine Position als compliance-konforme globale Börse und bekräftigt sein Engagement, unter den weltweit vertrauenswürdigsten Regulierungssystemen zu operieren.

Dieser Erfolg baut auf der umfassenden globalen Compliance-Expansion von KuCoin auf, darunter die Erlangung der AUSTRAC-Registrierung als digitale Währungsbörse in Australien im November dieses Jahres sowie die Verbesserung seiner Compliance-Infrastruktur in mehreren wichtigen Rechtsordnungen. Die MiCAR-Zulassung ermöglicht es KuCoin EU, Millionen von europäischen Nutzern sichere, transparente und konforme Dienstleistungen unter einem einheitlichen, hochintegrierten Regulierungsrahmen anzubieten.

BC Wong, CEO von KuCoin, kommentierte:

„Die Erlangung der MiCAR-Lizenz mit unserer lokalen Niederlassung in Österreich ist ein entscheidender Meilenstein in der langfristigen Vertrauens- und Compliance-Strategie von KuCoin. Das europäische MiCAR-Rahmenwerk stellt einen der weltweit höchsten Regulierungsstandards dar, und wir sind stolz darauf, diesen Maßstab zu erfüllen. Als Teil unseres 2-Milliarden-Dollar-Vertrauensprojekts wird KuCoin weiterhin eine transparente, glaubwürdige und sicherheitsorientierte Web3-Infrastruktur aufbauen, die das Vertrauen der Nutzer stärkt und das verantwortungsvolle Wachstum der Digital Asset-Branche unterstützt."

Die MiCAR-Lizenz stärkt die globale Vertrauensarchitektur von KuCoin, die durch das 2-Milliarden-Dollar-Vertrauensprojekt, erstklassige Sicherheitszertifizierungen wie SOC 2 Typ II, ISO 27001:2022, ISO 27701 und CCSS sowie laufende Proof-of-Reserves-Audits durch Dritte unterstützt wird. Mit branchenführenden Risiko- und Compliance-Systemen unterstreichen diese Säulen das Engagement von KuCoin für „Trust First. Trade Next.", das Einzelpersonen und Institutionen den Zugang zu digitalen Vermögensdienstleistungen mit Vertrauen und Transparenz ermöglicht.

„Dieser Meilenstein stärkt das Engagement von KuCoin für eine verantwortungsvolle globale Expansion. Compliance ist nicht nur eine regulatorische Verpflichtung, sondern die Grundlage unserer langfristigen Mission, Nutzern weltweit sichere, innovative und zugängliche digitale Vermögensdienstleistungen anzubieten", fügte BC hinzu. „Während KuCoin sich weiterhin an die regulatorischen Rahmenbedingungen in weiteren Regionen und Ländern anpasst, bleiben wir unserem Engagement treu, vertrauenswürdige Produkte zu entwickeln, die Vermögenswerte der Nutzer zu schützen und zu einer gesunden und nachhaltigen Entwicklung der globalen Kryptoindustrie beizutragen."

Da die Einführung der vollständig konformen Plattform von KuCoin EU näher rückt, werden EWR-Nutzer (außer in Malta) gebeten, die offiziellen Ankündigungen von KuCoin EU zu verfolgen, um zeitnahe Updates und Informationen zum frühen Zugang zu erhalten. EWR-Nutzer können sich nicht mehr auf der Plattform von KuCoin Global registrieren oder anmelden. Die MiCAR-Lizenz markiert nicht nur ein neues Kapitel für KuCoin in Europa, sondern auch einen wichtigen Schritt hin zu einer transparenteren, vertrauenswürdigeren und regulierten Zukunft für digitale Vermögenswerte weltweit.

Informationen zu KuCoin EU

KuCoin EU Exchange GmbH ist ein lizenziertes europäisches Unternehmen, das gegründet wurde, um Nutzern im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR* außer Malta) Dienstleistungen im Bereich digitale Vermögenswerte anzubieten. KuCoin EU ist von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) als Krypto-Asset-Dienstleister (CASP) gemäß der Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCAR) zugelassen und darf regulierte Dienstleistungen erbringen, darunter die Verwahrung und Verwaltung von Krypto-Assets, Krypto-Asset-Handelsdienstleistungen (Krypto-Fiat und Krypto-Krypto), die Platzierung von Krypto-Assets und Transferdienstleistungen im Auftrag von Kunden.

KuCoin EU hat seinen Hauptsitz in Wien und arbeitet in Übereinstimmung mit dem geltenden EU-Rechtsrahmen, einschließlich der MiCAR-Anforderungen in Bezug auf Transparenz, Marktintegrität und Anlegerschutz.

KuCoin EU ist kein Betreiber einer Krypto-Asset-Handelsplattform und bietet keine Anlageberatung an

