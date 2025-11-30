KuCoin EU obtient la licence MiCAR pour fournir des services d'actifs numériques réglementés en Europe

VIENNE, 30 novembre 2025 /PRNewswire/ -- KuCoin, une plateforme mondiale de cryptomonnaies de premier plan fondée sur la confiance, a annoncé aujourd'hui que son entité européenne, KuCoin EU Exchange GmbH (KuCoin EU), a officiellement obtenu une licence Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) en Autriche. Cette autorisation permet à KuCoin EU d'offrir des services d'actifs numériques entièrement conformes dans 29 pays de l'Espace économique européen (EEE, à l'exception de Malte).

Cette autorisation marque une avancée majeure dans la feuille de route de KuCoin en matière de conformité mondiale et signifie que l'entreprise s'est alignée avec succès sur l'un des cadres réglementaires les plus complets et les plus exigeants au monde en matière d'actifs numériques.

Le règlement MiCAR est largement considéré comme l'un des systèmes réglementaires les plus rigoureux, les plus structurés et les plus tournés vers l'avenir pour les actifs numériques au niveau mondial. En obtenant la licence par l'intermédiaire de son entité locale de l'UE, KuCoin renforce sa position en tant qu'échange mondial conforme et valide son engagement à opérer dans le cadre des régimes réglementaires les plus fiables au monde.

Cette réussite s'inscrit dans le cadre de l'expansion globale de KuCoin en matière de conformité, notamment l'obtention de l'enregistrement AUSTRAC pour les échanges de devises numériques en Australie en novembre dernier, ainsi que l'amélioration de son infrastructure de conformité dans de nombreuses juridictions majeures. L'autorisation MiCAR permet à KuCoin EU de fournir des services sécurisés, transparents et conformes à des millions d'utilisateurs européens dans un cadre réglementaire unifié et de haute intégrité.

BC Wong, PDG de KuCoin, a commenté :

« L'obtention de la licence MiCAR par l'intermédiaire de notre entité locale en Autriche constitue une étape décisive dans la stratégie de confiance et de conformité à long terme de KuCoin. Le cadre européen MiCAR représente l'une des normes réglementaires les plus élevées au monde, et nous sommes fiers de répondre à ce critère. Dans le cadre de notre Trust Project de 2 milliards de dollars, KuCoin continuera à construire une infrastructure Web3 transparente, crédible et axée sur la sécurité qui renforce la confiance des utilisateurs et soutient la croissance responsable de l'industrie des actifs numériques ».

La licence MiCAR renforce l'architecture de confiance globale de KuCoin, soutenue par le Trust Project de 2 milliards de dollars, les certifications de sécurité de premier plan, telles que SOC 2 Type II, ISO 27001:2022, ISO 27701 et CCSS, et les audits de preuve de réserves de tiers en cours. Avec des systèmes de risque et de conformité à la pointe de l'industrie, ces piliers soulignent l'engagement de KuCoin en faveur de leur valeur « La confiance d'abord, le trading ensuite », qui permet aux particuliers et aux institutions d'accéder aux services d'actifs numériques en toute confiance et en toute transparence.

« Ce jalon confirme la volonté de KuCoin de s'étendre à l'international de façon responsable. La conformité n'est pas simplement une obligation réglementaire, c'est le fondement de notre mission à long terme qui consiste à fournir des services d'actifs numériques sécurisés, innovants et accessibles aux utilisateurs du monde entier », a ajouté M. Wong. « Alors que KuCoin continue de s'aligner sur les cadres réglementaires de plus en plus de régions et de pays, nous restons déterminés à construire des produits de confiance, à protéger les actifs des utilisateurs et à contribuer au développement sain et durable de l'industrie mondiale des crypto-monnaies ».

Le lancement de la plateforme entièrement conforme de KuCoin EU approchant, les utilisateurs de l'EEE (à l'exception de Malte) sont encouragés à suivre les annonces officielles de KuCoin EU pour recevoir des mises à jour opportunes et des informations sur l'accès anticipé. Les utilisateurs de l'EEE ne peuvent plus s'inscrire ou intégrer la plateforme de KuCoin Global. La licence MiCAR marque non seulement un nouveau chapitre pour KuCoin en Europe, mais aussi une étape importante dans l'élaboration d'un avenir plus transparent, plus fiable et plus réglementé pour les actifs numériques à l'échelle mondiale.

À propos de KuCoin EU

KuCoin EU Exchange GmbH est une entité européenne sous licence établie pour offrir des services d'actifs numériques aux utilisateurs à travers l'Espace économique européen (EEE « * » sauf Malte). Autorisé en tant que fournisseur de services de crypto-actifs (CASP Crypto-Asset Service Provider) en vertu du règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCAR) auprès de l'Autorité autrichienne des marchés financiers (FMA - Financial Market Authority), KuCoin EU est habilité à fournir des services réglementés, notamment la garde et l'administration de crypto-actifs, des services d'échange de crypto-actifs (crypto-fiat et crypto-crypto), le placement de crypto-actifs et des services de transfert pour le compte de clients.

Basé à Vienne, KuCoin EU opère en conformité avec le cadre réglementaire européen applicable, notamment les exigences du MiCAR en matière de transparence, d'intégrité du marché et de protection des investisseurs.

KuCoin EU n'est pas l'opérateur d'une plateforme d'échange de crypto-actifs et ne fournit pas de conseils en investissement.

Contact avec les médias : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2834214/image_5002362_37687314.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2785613/KuCoin_new_Logo.jpg