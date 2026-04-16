KuCoin EU participe aux discussions sur le Master Stage de la Paris Blockchain Week à propos des prévisions 2026 des actifs numériques

VIENNE, 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin EU, la plateforme d'actifs numériques sous licence MiCAR dont le siège se trouve à Vienne, a participé aujourd'hui aux débats sur le Master Stage de la Paris Blockchain Week 2026, l'un des principaux événements de l'industrie des actifs numériques et du Web3 en Europe.

Sabina Liu, directrice générale de KuCoin EU, s'est jointe à des dirigeants du secteur pour aborder les perspectives du marché des actifs numériques pour 2026. Animé par Henri Arslanian, cofondateur de Nine Blocks Capital, le panel comprenait également des représentants de Fidelity Investments, Stellar, N3xt et Movantis.

Les principales conclusions du panel sont les suivantes :...

La convergence entre la finance décentralisée (Defi) et la finance traditionnelle (TradFi) s'accélère dans de nombreux aspects du secteur des services financiers, notamment la conformité, les couches de paiement et la tokénisation.

Les volumes de tokénisation pour les actifs du monde réel ne feront qu'augmenter. L'essentiel est de répondre à la demande réelle et aux besoins des canaux de distribution.

Les paiements et les échanges agentiques sont des sujets importants qui soulèvent une multitude de questions.

La participation institutionnelle à l'investissement dans les actifs numériques et au développement de l'infrastructure est en train de se développer, mais il faudra du temps pour qu'elle soit pleinement adoptée.

Grâce à la clarté de la réglementation et à l'esprit d'entreprise, l'Europe reste un lieu attrayant pour lancer une activité cryptographique.

Sabina Liu, directrice générale de KuCoin EU, a déclaré : « Nous constatons une nette évolution vers des services financiers natifs du numérique, dans lesquels les utilisateurs ne cherchent pas seulement à échanger des crypto-monnaies, mais aussi à gérer et à faire fructifier leur patrimoine au sein d'une plateforme unique. Les plateformes capables d'intégrer des actifs numériques, des actifs réels et des paiements évolueront vers des super-applications financières, devenant une couche de distribution clé pour la prochaine génération de produits financiers. »

La Paris Blockchain Week 2026 est une conférence institutionnelle de deux jours consacrée à l'intersection de la finance traditionnelle et des actifs numériques. Se déroulant le 15 et le 16 avril au Carrousel du Louvre, elle réunit des leaders du secteur, des décideurs politiques, des investisseurs et des constructeurs pour discuter de l'intégration de la blockchain dans les systèmes financiers mondiaux.

À propos de KuCoin EU :

KuCoin EU Exchange GmbH est une entité européenne sous licence établie pour offrir des services d'actifs numériques aux utilisateurs à travers l'Espace économique européen (EEE « * » sauf Malte). Autorisé en tant que fournisseur de services de crypto-actifs (CASP Crypto-Asset Service Provider) en vertu du règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCAR) auprès de l'Autorité autrichienne des marchés financiers (FMA - Financial Market Authority), KuCoin EU est habilité à fournir des services réglementés, notamment la garde et l'administration de crypto-actifs, des services d'échange de crypto-actifs (crypto-fiat et crypto-crypto), le placement de crypto-actifs et des services de transfert pour le compte de clients.

Basé à Vienne, KuCoin EU opère en conformité avec le cadre réglementaire européen applicable, notamment les exigences du MiCAR en matière de transparence, d'intégrité du marché et de protection des investisseurs.

KuCoin EU n'est pas l'opérateur d'une plateforme d'échange de crypto-actifs et ne fournit pas de conseils en investissement.

Site web : www.kucoin.eu