- KuCoin EU refuerza su liderazgo en materia de cumplimiento normativo con el nombramiento de un experto en prevención del blanqueo de capitales y la ampliación de su equipo de lucha contra el blanqueo de capitales

VIENA, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin EU, la plataforma de activos digitales con licencia MiCAR y sede en Viena, anunció hoy un fortalecimiento significativo de sus capacidades de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y cumplimiento normativo con el nombramiento de C. Kleinhans como responsable de la lucha contra el blanqueo de capitales (AMLO), junto con la ampliación de su función general en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.

C. Kleinhans ha sido nombrada oficialmente responsable de cumplimiento normativo (AMLO) de KuCoin EU. En este cargo, Kleinhans liderará el marco de la plataforma en materia de prevención del blanqueo de capitales (PBC), la financiación del terrorismo (FPT) y las sanciones. Será responsable del diseño e implementación de marcos basados en el riesgo y de la supervisión de la gestión de riesgos, la gobernanza y el cumplimiento normativo en toda la organización.

Antes de incorporarse a KuCoin EU, Kleinhans ocupó puestos de alta responsabilidad en destacadas instituciones bancarias europeas, entre las que destaca su cargo como Directora de Cumplimiento Normativo, Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y Sanciones en ICBC Austria Bank GmbH, donde desarrolló desde cero el marco de cumplimiento normativo y prevención del blanqueo de capitales del banco. Asimismo, fue responsable de cumplimiento normativo a nivel regional en Banco do Brasil AG y desempeñó funciones clave en materia de prevención del blanqueo de capitales y sanciones en Raiffeisenlandesbank Niederösterreich Wien AG, con experiencia en regulación transfronteriza y prevención de delitos financieros.

Paralelamente, KuCoin EU ha reforzado su función de prevención del blanqueo de capitales con el nombramiento de Klinger y Träxler, procedentes de Compliance Networks, una red de expertos nacionales e internacionales en cumplimiento normativo, como subdirectores de Prevención del Blanqueo de Capitales (DAMLO). Ambos trabajaron anteriormente como reguladores para la Autoridad de Mercados Financieros de Austria (FMA) y fueron directores de Cumplimiento Normativo en bancos internacionales como el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). Además, Klinger fue responsable de la supervisión de las sanciones financieras para el sector bancario austriaco cuando ocupó el cargo de director jurídico del Banco Nacional de Austria. Este equipo ampliado refuerza la capacidad operativa de KuCoin EU y su compromiso con el mantenimiento de un marco de cumplimiento normativo sólido y escalable.

Sabina Liu, directora general de KuCoin EU, declaró: "En KuCoin EU, el cumplimiento normativo es la base de todo lo que hacemos. Fortalecer nuestro liderazgo y capacidades en materia de lucha contra el blanqueo de capitales es un paso fundamental para cumplir con nuestro compromiso de operar en Europa cumpliendo plenamente con la normativa. A medida que seguimos consolidando nuestra presencia en el marco de MiCAR, nuestro objetivo principal sigue siendo combinar unos estándares regulatorios rigurosos con una experiencia potente y adaptada a las necesidades locales de nuestros usuarios europeos".

Estos nombramientos forman parte de la estrategia más amplia de KuCoin EU para fortalecer su liderazgo en materia de cumplimiento normativo mediante la designación de profesionales sénior del sector de los servicios financieros, lo que respalda su desarrollo hasta convertirse en una institución financiera regulada y de confianza en Europa.

Acerca de KuCoin EU:

KuCoin EU Exchange GmbH es una entidad europea autorizada, establecida para ofrecer servicios de activos digitales a usuarios en todo el Espacio Económico Europeo (EEE*, excepto Malta). Autorizada como Proveedor de Servicios de Criptoactivos (CASP) en virtud del Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCAR) por la Autoridad de Mercados Financieros de Austria (FMA), KuCoin EU está autorizada para prestar servicios regulados, incluyendo la custodia y administración de criptoactivos, servicios de intercambio de criptoactivos (criptomonedas fiduciarias y criptomonedas entre sí), colocación de criptoactivos y servicios de transferencia en nombre de los clientes.

Con sede en Viena, KuCoin EU opera de conformidad con el marco regulatorio aplicable de la UE, incluidos los requisitos de MiCAR en materia de transparencia, integridad del mercado y protección del inversor.

KuCoin EU no opera una plataforma de negociación de criptoactivos y no proporciona asesoramiento de inversión.

Sitio web: www.kucoin.eu