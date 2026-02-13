KuCoin présente son infrastructure axée sur la confiance au Consensus Hong Kong et définit la confiance comme un facteur clé dans le choix de la plateforme

PROVIDENCIALES, Îles Turques et Caïques, 13 février 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, une plateforme crypto mondiale de premier plan fondée sur la confiance, a participé aujourd'hui à une table ronde au Consensus Hong Kong 2026 intitulée « Transformer l'intelligence en action ». Représenté par Edwin Wong, vice-président et responsable du contrôle des risques, KuCoin a rejoint les leaders du secteur pour discuter de la manière dont le secteur des actifs numériques peut renforcer la sécurité, améliorer la protection des clients et évoluer vers des normes opérationnelles qui fonctionnent dans toutes les juridictions.

Le panel a synthétisé diverses perspectives sur l'intelligence des risques, avec Adam, CEO d'Inca Digital, et Amanda, responsable pour les Amériques chez VerifyVASP. Edwin a apporté la perspective opérationnelle de la plateforme, en se concentrant sur l'exécution pratique des protocoles de sécurité et l'harmonisation de la conformité globale.

La discussion a porté sur un des principaux points de friction du marché actuel : la latence entre les données instantanées sur chaîne et les processus hors chaîne plus lents de vérification de l'identité et de coopération transfrontalière. Les panélistes ont analysé l'évolution du paysage des menaces et ont convenu que le secteur devait donner la priorité à l'autorégulation et à l'intelligence sophistiquée pour prévenir des risques de plus en plus complexes. Les experts ont conclu que si les outils de renseignement ont considérablement évolué, le secteur doit maintenant travailler à l'élaboration d'un « code de conduite » unifié pour naviguer dans les complexités multijuridictionnelles.

Représentant les opérations de première ligne de la plateforme, Edwin a expliqué comment le comportement des utilisateurs a fondamentalement changé. « Il y a cinq ans, les utilisateurs donnaient la priorité à la vitesse du moteur et aux listes de tokens. Aujourd'hui, la question fondamentale est celle de la sécurité des plateformes », note Edwin. « Les données du marché confirment que dans les environnements volatils, les capitaux migrent vers des plateformes ayant des engagements visibles en matière de sécurité. La confiance n'est plus un concept abstrait ; c'est un indicateur mesurable de la fidélisation des utilisateurs et de la stabilité du marché ». Dans ce contexte, KuCoin a souligné que la gestion des risques n'est plus seulement une fonction défensive, mais un moteur fondamental de la croissance durable et de la confiance à long terme des utilisateurs.

Pour renforcer la protection des utilisateurs de manière concrète, KuCoin continue de faire progresser les rapports sur la preuve des réserves (PoR) et a renforcé son assurance en matière de sécurité et de confidentialité grâce à des certifications telles que SOC 2 Type II, ISO 27001, ISO 27701 et CCSS. Ces efforts sont renforcés par le Trust Project de 2 milliards de dollars de KuCoin, un engagement à long terme visant à renforcer l'architecture de garde, la surveillance en temps réel et les capacités de conformité à l'échelle mondiale. KuCoin a également expliqué comment les bourses modernes appliquent l'intelligence à la prévention, y compris la modélisation assistée par l'IA conçue pour détecter plus tôt les comportements anormaux et réduire les impacts en aval sur les utilisateurs, les contreparties et l'intégrité du marché.

Pour l'avenir, KuCoin a souligné la valeur d'une couche de communication de conformité en temps réel à l'échelle du secteur, une couche qui permet une coordination plus rapide tout en préservant les principes de la protection de la vie privée dès la conception. KuCoin a réaffirmé son engagement à promouvoir l'infrastructure de confiance et à contribuer aux normes qui soutiennent un écosystème d'actifs numériques plus sûr et plus résilient.

À propos de KuCoin

Fondé en 2017, KuCoin est une plateforme cryptographique mondiale de premier plan à laquelle font confiance plus de 40 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et régions. La plateforme propose des services innovants et conformes en matière d'actifs numériques, permettant un accès à plus de 1 000 jetons cotés, des transactions au comptant et à terme, une gestion de patrimoine institutionnel et un portefeuille Web3. KuCoin ne propose pas de services dans l'Espace économique européen (EEE). Dans l'EEE*, KuCoin EU est géré par KuCoin EU Exchange GmbH.

