Consensus Hong Kong: KuCoin rückt Trust-First-Infrastruktur ins Rampenlicht und definiert Vertrauen als entscheidenden Faktor bei der Wahl des Börsenplatzes

PROVIDENCIALES, Turks- und Caicosinseln, 13. Februar 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, eine führende globale Kryptoplattform, die auf Vertrauen basiert, nahm heute an einer Podiumsdiskussion auf der Consensus Hong Kong 2026 mit dem Titel „Turning Intelligence into Action" teil. Unter der Leitung von Edwin Wong, Vice President und Head of Risk Control, diskutierte KuCoin gemeinsam mit anderen Branchenführern, wie der Sektor für digitale Vermögenswerte die Sicherheit stärken, den Schutz der Kunden verbessern und operative Standards entwickeln kann, die in allen Rechtsordnungen gelten.

Die Podiumsdiskussion fasste verschiedene Perspektiven zum Thema Risikoaufklärung zusammen. Mit dabei waren Adam, CEO bei Inca Digital, und Amanda, Head of Americas bei VerifyVASP. Edwin stellte die operative Perspektive der Börse dar und konzentrierte sich dabei auf die praktische Umsetzung von Sicherheitsprotokollen und die Harmonisierung der globalen Compliance.

Im Mittelpunkt der Diskussion stand ein wesentlicher Konfliktpunkt auf dem aktuellen Markt: die Latenzzeit zwischen sofortigen On-Chain-Daten und den langsameren Off-Chain-Prozessen der Identitätsüberprüfung und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Die Diskussionsteilnehmer analysierten die sich entwickelnde Bedrohungslandschaft und waren sich darin einig, dass die Branche der Selbstregulierung und hochentwickelter Intelligence Vorrang einräumen muss, um immer komplexeren Risiken vorzubeugen. Ein Schwerpunkt der Debatte lag auf dem Kundenschutz und der Vermögensrückgewinnung. Die Experten kamen zu dem Schluss, dass die Intelligence-Tools zwar erheblich ausgereifter geworden sind, die Branche jedoch nun auf einen einheitlichen „Verhaltenskodex" hinarbeiten muss, um die Komplexität der verschiedenen Rechtsordnungen zu bewältigen.

Als Vertreter des Börsengeschäfts berichtete Edwin, wie sich das Nutzerverhalten grundlegend geändert hat. „Vor fünf Jahren legten die Nutzer den Schwerpunkt auf die Geschwindigkeit von Suchmaschinen und die Auflistung von Token. Heute geht es vor allem um die Sicherheit der Plattformen", so Edwin. „Marktdaten bestätigen, dass in volatilen Umgebungen das Kapital zu Plattformen mit sichtbaren Sicherheitsverpflichtungen abwandert. Vertrauen ist nicht länger ein abstraktes Konzept, sondern eine messbare Kennzahl für Nutzerbindung und Marktstabilität." In diesem Umfeld betonte KuCoin, dass Risikomanagement nicht mehr nur eine defensive Funktion ist, sondern ein grundlegender Treiber für nachhaltiges Wachstum und langfristiges Vertrauen der Nutzer.

Um den Nutzerschutz in der Praxis zu stärken, treibt KuCoin die Berichterstattung über Proof of Reserves (PoR) weiter voran und hat seine Sicherheits- und Datenschutzgarantie durch Zertifizierungen wie SOC 2 Typ II, ISO 27001, ISO 27701 und CCSS erweitert. Diese Bemühungen werden unterstützt durch das 2-Milliarden-Dollar-Trust-Projekt von KuCoin, eine langfristige Verpflichtung zur Verbesserung der Verwahrungsarchitektur, der Echtzeitüberwachung und der globalen Compliance-Fähigkeiten. Wie KuCoin außerdem berichtete, setzen moderne Börsen intelligente Präventionsmaßnahmen ein, darunter KI-gestützte Modelle, die darauf ausgelegt sind, ungewöhnliche Verhaltensweisen frühzeitig zu erkennen und nachgelagerte Auswirkungen auf Nutzer, Gegenparteien und die Marktintegrität zu minimieren.

Mit Blick auf die Zukunft unterstrich KuCoin den Wert einer branchenweiten Echtzeit-Kommunikationsebene für die Einhaltung von Vorschriften – einer Ebene, die eine schnellere Koordinierung ermöglicht und zugleich die Grundsätze des „Privacy-by-Design" wahrt. KuCoin bekräftigte sein Engagement, eine vertrauenswürdige Infrastruktur voranzutreiben und die Definition von Standards zu unterstützen, die ein sichereres und resilienteres Ökosystem für digitale Vermögenswerte unterstützen.

Informationen zu KuCoin

KuCoin wurde 2017 gegründet und ist eine führende globale Krypto-Plattform, der über 40 Millionen Nutzer in mehr als 200 Ländern und Regionen vertrauen. Die Plattform bietet innovative und konforme Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte und bietet Zugang zu mehr als 1.000 börsennotierten Token, Spot- und Futures-Handel, institutionelle Vermögensverwaltung und eine Web3-Wallet. KuCoin erbringt keine Dienstleistungen im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Im EWR* wird KuCoin EU von der KuCoin EU Exchange GmbH betrieben.

