KuCoin propose la diffusion officielle en direct du festival Tomorrowland Belgique 2026 dans son application

Les passionnés du monde entier pourront suivre en direct les concerts sur la scène principale et la scène Freedom pendant les deux week-ends du festival

PROVIDENCIALES, Îles Turques-et-Caïques, 16 juillet 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, une plateforme mondiale de cryptomonnaies de premier plan fondée sur la confiance, a annoncé aujourd'hui que la diffusion officielle en direct de Tomorrowland Belgique 2026 serait disponible dans l'application KuCoin, afin de permettre au public du monde entier de vivre les concerts de l'un des festivals de musique électronique les plus emblématiques.

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Partenaire officiel exclusif de Tomorrowland pour les échanges de cryptomonnaies et les paiements en cryptomonnaies, KuCoin diffusera en direct les concerts sur la scène principale et la scène Freedom pendant les six jours du festival, du 17 au 19 juillet et du 24 au 26 juillet. Cette diffusion en direct mettra à l'affiche certains des plus grands noms de la musique électronique : David Guetta, Martin Garrix, Calvin Harris, Hardwell, Armin van Buuren, Alok, Sebastian Ingrosso, The Chainsmokers et bien d'autres encore.

Les utilisateurs pourront accéder à la diffusion officielle en direct à partir de la page consacrée au festival Tomorrowland dans l'application KuCoin.

Le programme des diffusions en direct est le suivant (toutes les heures sont indiquées en UTC) :

17 juillet : 14:00-1:00

14:00-1:00 18 juillet : 14:00-1:00

14:00-1:00 19 juillet : 14:00-0:00

14:00-0:00 24 juillet : 14:00-1:00

14:00-1:00 25 juillet : 14:00-1:00

14:00-1:00 26 juillet : 14:00-0:00

« Le festival Tomorrowland rassemble les gens par la musique, la créativité et les expériences partagées », déclare BC Wong, directeur général de KuCoin. « En intégrant la diffusion officielle en direct à l'application KuCoin, nous rendons cette expérience accessible à l'ensemble de notre communauté internationale, n'importe où dans le monde. Il s'agit là d'une nouvelle étape importante dans notre partenariat, qui illustre bien comment une technologie fiable peut renforcer les liens entre les personnes et la culture. »

Cette diffusion en direct s'inscrit dans le cadre du partenariat pluriannuel entre KuCoin et Tomorrowland, qui prévoit également l'inauguration de la scène Celestia, le retour des KuCoin Guardians, ainsi que des animations spéciales pour célébrer le neuvième anniversaire de KuCoin, le 24 juillet. Toutes ces expériences reflètent la vision commune de KuCoin et de Tomorrowland : réunir les gens grâce à la musique, à l'innovation et à des liens authentiques.

En proposant la diffusion officielle en direct de Tomorrowland Belgique 2026 dans son application, KuCoin met à la portée de sa communauté internationale l'un des festivals de musique les plus emblématiques au monde. Qu'ils assistent au festival en personne ou qu'ils le regardent depuis n'importe où dans le monde, les amateurs de musique électronique se retrouveront autour de la musique, de la créativité et de l'énergie qui caractérisent Tomorrowland.

À propos de KuCoin

Fondé en 2017, le site KuCoin est une plateforme mondiale majeure de cryptomonnaies, qui bénéficie de la confiance de plus de 40 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et régions. La plateforme propose des services d'actifs numériques innovants et conformes, donnant accès à plus de 1 000 jetons cotés, à des transactions au comptant et à terme, à une gestion de patrimoine institutionnel et à un portefeuille Web3. KuCoin ne propose pas de services dans l'Espace économique européen (EEE). Dans l'EEE*, la plateforme KuCoin EU est gérée par KuCoin EU Exchange GmbH. Basée à Vienne, KuCoin EU opère en conformité avec le cadre réglementaire en vigueur dans l'UE, notamment les exigences du règlement MiCA en matière de transparence, d'intégrité du marché et de protection des investisseurs. KuCoin EU n'est pas l'opérateur d'une plateforme de négociation de crypto-actifs et ne fournit pas de conseils en investissement.

À propos de Tomorrowland

Fondé il y a 20 ans par les frères belges Manu et Michiel Beers, le festival Tomorrowland reste une entreprise familiale, animée par une équipe créative et passionnée. Au fil des années, Tomorrowland est devenu une marque mondiale du divertissement.

Le groupe WEAREONE.world est constitué de plusieurs unités commerciales : Festivals et événements, Musique, Expérience, Loisirs, Produits et Fiction. Aujourd'hui, ce sont les plus de 350 membres de son équipe qui font naître la magie depuis le siège du groupe à Anvers (Belgique) et ses bureaux locaux situés au Brésil, en France, à Ibiza et en Thaïlande.

Réputé pour rassembler tout le monde grâce à la musique, à la créativité et à son approche narrative, Tomorrowland est devenu l'une des marques de festival les plus reconnues et les plus influentes au monde, inspirant des millions de personnes grâce à des expériences inoubliables et à une vision commune du lien.

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