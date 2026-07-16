KuCoin trae la transmisión oficial en directo de Tomorrowland Bélgica 2026 a la aplicación KuCoin

Los seguidores de todo el mundo podrán ver en directo el escenario principal y el escenario Freedom durante los dos fines de semana del festival.

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 16 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, una plataforma global líder en criptomonedas basada en la confianza, ha dado a conocer hoy que la transmisión oficial en directo de Tomorrowland Belgium 2026 estará disponible directamente en la aplicación KuCoin, lo que permitirá al público de todo el mundo acceder a las actuaciones en directo de uno de los festivales de música electrónica más emblemáticos del mundo.

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Como socio oficial exclusivo de intercambio de criptomonedas y pagos con criptomonedas de Tomorrowland, KuCoin transmitirá en directo actuaciones tanto del escenario principal como del Freedom Stage durante los seis días del festival, del 17 al 19 de julio y del 24 al 26 de julio. La transmisión en directo contará con algunos de los nombres más importantes de la música electrónica, como David Guetta, Martin Garrix, Calvin Harris, Hardwell, Armin van Buuren, Alok, Sebastian Ingrosso, The Chainsmokers y muchos más.

Los usuarios pueden acceder a la transmisión oficial en directo a través de la página dedicada a Tomorrowland en la aplicación KuCoin.

El horario de la transmisión en directo es el siguiente, con todos los horarios indicados en UTC:

17 de julio: 14.00–01.00

14.00–01.00 18 de julio: 14.00–01.00

14.00–01.00 19 de julio: 14.00–00.00

14.00–00.00 24 de julio: 14.00–01.00

14.00–01.00 25 de julio: 14.00–01.00

14.00–01.00 26 de julio: 14.00–00.00

"Tomorrowland une a las personas a través de la música, la creatividad y las experiencias compartidas", declaró BC Wong, consejero delegado de KuCoin. "Al integrar la transmisión oficial en directo en la aplicación de KuCoin, hacemos que esta experiencia sea accesible a nuestra comunidad global, esté donde esté. Este es otro paso importante en nuestra colaboración y un reflejo de cómo la tecnología de confianza puede crear conexiones más sólidas entre las personas y la cultura".

La transmisión en directo forma parte de la colaboración plurianual de KuCoin con Tomorrowland, que también incluye el debut del escenario Celestia, el regreso de los Guardianes de KuCoin y actividades especiales para celebrar el noveno aniversario de KuCoin el 24 de julio. En conjunto, estas experiencias reflejan la visión compartida de KuCoin y Tomorrowland de unir a las personas a través de la música, la innovación y las conexiones significativas.

Al integrar la transmisión oficial en directo de Tomorrowland Bélgica 2026 en la aplicación KuCoin, esta plataforma facilita el acceso a uno de los festivales de música más emblemáticos del mundo a su comunidad global. Ya sea asistiendo al festival en persona o viéndolo desde cualquier lugar del mundo, los seguidores pueden reunirse para disfrutar de la música, la creatividad y la energía que caracterizan a Tomorrowland.

Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma líder mundial de criptomonedas con la confianza de más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. La plataforma ofrece servicios innovadores y conformes a la normativa sobre activos digitales, proporcionando acceso a más de 1.000 tokens listados, operaciones al contado y de futuros, gestión de patrimonio institucional y una billetera Web3. KuCoin no presta servicios en el Espacio Económico Europeo (EEE). En el EEE*, KuCoin EU es operada por KuCoin EU Exchange GmbH. Con sede en Viena, KuCoin EU opera de conformidad con el marco regulatorio de la UE aplicable, incluidos los requisitos de MiCAR en materia de transparencia, integridad del mercado y protección del inversor. KuCoin EU no opera una plataforma de negociación de criptoactivos ni proporciona asesoramiento de inversión.

Acerca de Tomorrowland

Fundada hace 20 años por los hermanos belgas Manu y Michiel Beers, Tomorrowland sigue siendo una empresa familiar impulsada por un equipo creativo y apasionado. Con el paso de los años, Tomorrowland se ha convertido en una marca de entretenimiento global.

El grupo WEAREONE.world está compuesto por varias unidades de negocio, entre las que se incluyen Festivales y Eventos, Música, Experiencias, Ocio, Productos y Ficción. Actualmente, más de 350 miembros del equipo crean magia desde la sede central de la compañía en Amberes, Bélgica, así como desde oficinas locales en Brasil, Francia, Ibiza y Tailandia.

Conocido por unir a las personas a través de la música, la creatividad y la narración de historias, Tomorrowland se ha convertido en una de las marcas de festivales más reconocidas e influyentes del mundo, inspirando a millones a través de experiencias inolvidables y una visión compartida de conexión.

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