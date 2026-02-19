KuCoin renforce sa stratégie de marque mondiale à long terme à travers un partenariat axé sur la confiance avec Tadej Pogačar

De la visibilité à la valeur : KuCoin promeut l'adoption responsable de la cryptomonnaie grâce à un partenariat sportif pérenne

VIENNE, Autriche, 19 février 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, une plateforme crypto mondiale de premier plan fondée sur la confiance, renforce sa stratégie de marque mondiale grâce à son partenariat stratégique récemment dévoilé avec le cycliste de classe mondiale, Tadej Pogačar, l'une des rares collaborations guidées par des valeurs liant le secteur crypto au cyclisme professionnel de haut niveau.

Présenté pour la première fois à Vienne à la fin du mois de janvier, ce partenariat dépasse le cadre d'un parrainage traditionnel. Il souligne la conviction commune que la crédibilité ne s'acquiert pas par la seule visibilité, mais par la discipline, la cohérence et des résultats mesurables au fil du temps.

Au fur et à mesure que l'industrie crypto mûrit dans un contexte réglementaire en constante évolution et sous l'effet d'une participation institutionnelle croissante, la confiance dans la marque est devenue un facteur de différenciation déterminant. Alors que de nombreuses sociétés d'actifs numériques cherchent à accroître leur visibilité à court terme par le biais de parrainages très médiatisés, KuCoin a délibérément adopté un cadre à long terme axé sur une crédibilité durable et une croissance responsable.

Un repositionnement stratégique, privilégiant l'endurance à l'exposition

Plutôt que de miser uniquement sur le volume d'audience, le partenariat de KuCoin avec Tadej Pogačar représente un alignement stratégique avec l'éthique de la performance et la discipline professionnelle au plus haut niveau du sport mondial.

Largement considéré comme l'un des cyclistes les plus accomplis de sa génération, Tadej Pogačar a forgé sa réputation sur une performance d'excellence durable sur les étapes les plus exigeantes du cyclisme. Son approche valorise la préparation, la résistance face à la pression, la sécurité et la cohérence à long terme, des principes qui reflètent étroitement la philosophie opérationnelle de KuCoin.

« Au plus haut niveau du cyclisme, la confiance se gagne par la préparation et la performance, pas par les titres », a déclaré Tadej Pogačar. « Elle se construit au fil du temps, grâce à des décisions responsables prises sous pression. Cet état d'esprit correspond parfaitement à la façon dont KuCoin aborde la sécurité et la croissance à long terme. »

Pour KuCoin, ce partenariat reflète une conviction plus large selon laquelle l'avenir de l'adoption des cryptomonnaies ne dépend pas des cycles d'engouement, mais de l'infrastructure, de la gouvernance et de normes opérationnelles transparentes.

La confiance comme infrastructure, et non comme outil marketing

Au cours des huit dernières années, KuCoin a investi de manière significative dans les systèmes de sécurité, les cadres de gestion des risques et l'alignement réglementaire sur les marchés mondiaux. L'entreprise détient actuellement les certifications SOC 2 Type II et ISO 27001:2022, et continue d'étendre sa présence réglementée, y compris l'enregistrement AUSTRAC en Australie et une licence MiCA en Autriche.

Le PDG BC Wong a déclaré que cette collaboration reflétait une philosophie stratégique plus profonde.

« Nous ne cherchons pas à accroître notre visibilité, nous construisons notre crédibilité », a déclaré BC Wong. « La confiance n'est pas créée par des logos ou des campagnes à court terme. Elle s'acquiert grâce à la discipline, à la conformité, à la résilience opérationnelle et à des performances constantes dans le temps. Tadej représente l'excellence obtenue par la préparation et le professionnalisme au plus haut niveau. Cet alignement donne tout son sens à ce partenariat. »

Alors que la réglementation devient de plus en plus claire en Europe et sur d'autres marchés importants, KuCoin considère les partenariats à long terme comme une extension de sa stratégie de gouvernance, renforçant ainsi l'idée que l'innovation responsable et l'intégrité de la marque vont de pair.

Relier les technologies émergentes aux communautés établies

Ce partenariat reflète également une évolution plus large du secteur des actifs numériques : en connectant les technologies émergentes à des communautés mondiales établies, ancrées dans la performance, le professionnalisme et la responsabilité.

Le sport d'élite incarne la discipline, les résultats mesurables et la confiance qui se construit par la répétition des exploits. En adoptant ces principes, KuCoin entend ancrer la finance numérique dans des standards éprouvés de fiabilité et d'excellence sur le long terme.

La collaboration avec Tadej Pogačar fait partie du portefeuille plus large de partenariats guidés par la confiance de KuCoin, qui comprend l'icône du golf Adam Scott et la plateforme culturelle mondiale Tomorrowland. Dans le sport et la culture, le fil conducteur est l'alignement sur des partenaires qui représentent une performance soutenue et une intégrité professionnelle.

Cette approche s'écarte des modèles de parrainage transactionnels axés uniquement sur les impressions. Au contraire, KuCoin évalue les partenariats sur la base de critères stratégiques à long terme :

La collaboration renforce-t-elle la confiance ?

Fait-elle progresser l'adoption responsable des cryptomonnaies ?

Au-delà de l'impact marketing à court terme, l'entreprise entretient-elle un lien significatif avec les communautés mondiales ?

Les collaborations futures mettront l'accent sur un alignement authentique avec des acteurs individuels et organisationnels, dont les performances, la discipline et l'excellence professionnelle reflètent l'éthique de KuCoin. L'entreprise maintient son attention sur des partenariats apportant une valeur durable et une crédibilité sur les marchés mondiaux.

Soutenir l'adoption responsable par le grand public

Alors que les cryptomonnaies passent d'une classe d'actifs de niche à une composante plus intégrée de l'écosystème financier mondial, la perception et la confiance du public restent essentielles. En s'associant à des personnalités qui symbolisent l'excellence durable plutôt qu'une notoriété passagère, KuCoin cherche à contribuer à un récit plus large de la maturité au sein de l'industrie.

Ce partenariat avec Tadej Pogačar envoie un signal selon lequel l'innovation crypto et l'excellence professionnelle peuvent coexister dans un cadre ancré dans la responsabilité, la discipline et la vision à long terme.

Dans un environnement où les normes réglementaires continuent d'évoluer et où les utilisateurs accordent de plus en plus d'importance à la sécurité et à la gouvernance, la stratégie de KuCoin met l'accent sur la cohérence plutôt que sur le bruit et sur l'endurance plutôt que sur l'exposition.

L'entreprise estime que la prochaine phase d'adoption des cryptomonnaies sera définie par des plateformes capables de démontrer une confiance mesurable, non seulement par la technologie, mais aussi par des valeurs reflétées dans leurs engagements mondiaux.

À propos de KuCoin

Fondé en 2017, KuCoin est une plateforme crypto mondiale de premier plan à laquelle font confiance plus de 40 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et régions. La plateforme propose des services innovants et conformes en matière d'actifs numériques, permettant un accès à plus de 1 000 jetons cotés, des transactions au comptant et à terme, une gestion de patrimoine institutionnel et un portefeuille Web3. KuCoin ne propose pas de services dans l'Espace économique européen (EEE). Dans l'EEE*, KuCoin EU est géré par KuCoin EU Exchange GmbH.

À propos de Tadej Pogačar

Tadej Pogačar est l'un des meilleurs cyclistes professionnels au monde et figure parmi les athlètes les plus accomplis de sa génération. Quadruple champion du Tour de France et actuel champion du monde route UCI, il est largement considéré comme l'un des plus grands coureurs de l'ère cycliste moderne. Connu pour sa constance, sa discipline et sa précision technique, Tadej Pogačar a connu un succès durable au plus haut niveau du cyclisme professionnel, en mettant l'accent sur la sécurité, la préparation et la performance à long terme. Son approche reflète le professionnalisme, la responsabilité et l'engagement en faveur de l'excellence durable dans le sport d'élite.

