KuCoin stärkt seine langfristige globale Markenstrategie durch eine vertrauensbasierte Partnerschaft mit Tadej Pogačar

WIEN, Österreich, 19. Februar 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, eine weltweit führende Krypto-Plattform, die auf Vertrauen basiert, stärkt ihre globale Markenstrategie durch die kürzlich bekannt gegebene strategische Partnerschaft mit dem Weltklasse-Radrennfahrer Tadej Pogačar – eine der wenigen wertorientierten Kooperationen zwischen der Kryptobranche und dem professionellen Radsport der Spitzenklasse.

Die Ende Januar in Wien erstmals vorgestellte Partnerschaft geht über ein traditionelles Sponsoring hinaus. Die Zusammenarbeit unterstreicht die gemeinsame Überzeugung, dass Glaubwürdigkeit nicht allein durch Sichtbarkeit erreicht wird, sondern durch Disziplin, Beständigkeit und messbare Ergebnisse im Laufe der Zeit.

Da die Kryptoindustrie unter sich weiterentwickelnden Regulierungsstandards und zunehmender institutioneller Beteiligung immer reifer wird, hat sich das Vertrauen in die Marke zu einem entscheidenden Unterscheidungsmerkmal entwickelt. Während viele Unternehmen im Bereich digitale Vermögenswerte durch öffentlichkeitswirksame Sponsoring-Aktivitäten kurzfristige Aufmerksamkeit anstreben, hat KuCoin bewusst einen langfristigen Ansatz gewählt, der auf nachhaltiger Glaubwürdigkeit und verantwortungsvollem Wachstum basiert.

Eine strategische Verlagerung von Bekanntheit zu Ausdauer

Anstatt allein auf die Größe des Publikums zu setzen, steht die Partnerschaft von KuCoin mit Pogačar für eine strategische Ausrichtung auf Leistungsethos und professionelle Disziplin auf höchstem Niveau im globalen Sport.

Pogačar gilt weithin als einer der erfolgreichsten Radfahrer seiner Generation und hat sich seinen Ruf durch anhaltende Spitzenleistungen auf den anspruchsvollsten Etappen des Radsports aufgebaut. Sein Ansatz betont Vorbereitung, Belastbarkeit unter Druck, Sicherheit und langfristige Beständigkeit – Prinzipien, die der Betriebsphilosophie von KuCoin sehr ähnlich sind.

„Auf höchstem Niveau des Radsports verdient man sich Vertrauen durch Vorbereitung und Leistung, nicht durch Schlagzeilen", sagte Tadej Pogačar. „Man baut es im Laufe der Zeit auf, durch verantwortungsvolle Entscheidungen unter Druck. Diese Denkweise passt sehr gut zu KuCoins Ansatz in Bezug auf Sicherheit und langfristiges Wachstum."

Für KuCoin spiegelt die Partnerschaft die allgemeine Überzeugung wider, dass die Zukunft der Krypto-Akzeptanz nicht von Hype-Zyklen abhängt, sondern von Infrastruktur, Governance und transparenten Betriebsstandards.

Vertrauen als Infrastruktur, nicht als Marketing

In den letzten acht Jahren hat KuCoin erheblich in Sicherheitssysteme, Risikomanagement-Frameworks und die Angleichung der Regulierung auf den globalen Märkten investiert. Das Unternehmen verfügt derzeit über die Zertifizierungen SOC 2 Typ II und ISO 27001:2022 und baut seine regulierte Präsenz weiter aus, darunter die AUSTRAC-Registrierung in Australien und eine MiCA-Lizenz in Österreich.

CEO BC Wong sagte, die Zusammenarbeit spiegele eine tiefere strategische Philosophie wider.

„Wir bauen keine Sichtbarkeit auf – wir bauen Glaubwürdigkeit auf", sagte BC. „Vertrauen entsteht nicht durch Logos oder kurzfristige Kampagnen. Es wird durch Disziplin, Compliance, operative Belastbarkeit und konstante Leistung über einen längeren Zeitraum hinweg erworben. Tadej steht für Exzellenz, die durch Vorbereitung und Professionalität auf höchstem Niveau erreicht wird. Diese Übereinstimmung macht diese Partnerschaft so bedeutungsvoll."

Angesichts der zunehmenden regulatorischen Klarheit in Europa und anderen wichtigen Märkten betrachtet KuCoin langfristige Partnerschaften als Erweiterung seiner Governance-Strategie – und bekräftigt damit, dass verantwortungsvolle Innovation und Markenintegrität Hand in Hand gehen.

Brückenschlag zwischen neuen Technologien und etablierten Communities

Die Partnerschaft spiegelt auch einen breiteren Wandel innerhalb des Sektors für digitale Vermögenswerte wider: die Verbindung neuer Technologien mit etablierten globalen Communities, die auf Leistung, Professionalität und Verantwortlichkeit basieren.

Der Spitzensport verkörpert Disziplin, messbare Ergebnisse und Vertrauen, das durch wiederholte Erfolge aufgebaut wird. Durch die Ausrichtung an diesen Prinzipien möchte KuCoin dazu beitragen, digitale Finanzen in den vertrauten Rahmenbedingungen von Zuverlässigkeit und langfristiger Exzellenz zu kontextualisieren.

Die Zusammenarbeit mit Pogačar ist Teil des breiteren, auf Vertrauen basierenden Partnerschaftsportfolios von KuCoin, zu dem auch die Golfikone Adam Scott und die globale Kulturplattform Tomorrowland gehören. In Sport und Kultur ist der rote Faden die Ausrichtung auf Partner, die für nachhaltige Leistung und professionelle Integrität stehen.

Dieser Ansatz markiert eine Abkehr von transaktionalen Sponsoring-Modellen, die sich ausschließlich auf Eindrücke konzentrieren. Stattdessen bewertet KuCoin Partnerschaften anhand langfristiger strategischer Kriterien:

Stärkt die Zusammenarbeit das Vertrauen?

Fördert sie die verantwortungsvolle Einführung von Kryptowährungen?

Stellt sie eine sinnvolle Verbindung zu globalen Communities her, die über kurzfristige Marketingeffekte hinausgeht?

Auch bei zukünftigen Kooperationen wird weiterhin Wert auf eine authentische Übereinstimmung mit Personen und Organisationen gelegt, deren Leistung, Disziplin und professionelle Exzellenz die Werte von KuCoin widerspiegeln. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf Partnerschaften, die dauerhaften Wert und Glaubwürdigkeit auf den globalen Märkten schaffen.

Unterstützung einer verantwortungsvollen Mainstream-Einführung

Während Kryptowährungen sich von einer Nischenanlageklasse zu einem stärker integrierten Bestandteil des globalen Finanzökosystems entwickeln, bleiben die öffentliche Wahrnehmung und das Vertrauen weiterhin entscheidend. Durch die Zusammenarbeit mit Persönlichkeiten, die für nachhaltige Spitzenleistungen statt für vorübergehende Berühmtheit stehen, möchte KuCoin zu einer breiteren Wahrnehmung der Reife innerhalb der Branche beitragen.

Die Partnerschaft mit Pogačar ist ein Signal dafür, dass Krypto-Innovation und professionelle Exzellenz innerhalb eines Rahmens koexistieren können, der auf Verantwortung, Disziplin und einer langfristigen Vision basiert.

In einem Umfeld, in dem sich die regulatorischen Standards weiterentwickeln und die Nutzer zunehmend Wert auf Sicherheit und Governance legen, betont die Strategie von KuCoin Konsistenz statt Lärm und Ausdauer statt Exposition.

Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die nächste Phase der Krypto-Einführung von Plattformen geprägt sein wird, die messbares Vertrauen demonstrieren können – nicht nur durch Technologie, sondern auch durch Werte, die sich in ihrem globalen Engagement widerspiegeln.

Informationen zu KuCoin

KuCoin wurde 2017 gegründet und ist eine führende globale Krypto-Plattform, der über 40 Millionen Nutzer in mehr als 200 Ländern und Regionen vertrauen. Die Plattform bietet innovative und konforme Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte und bietet Zugang zu mehr als 1.000 börsennotierten Token, Spot- und Futures-Handel, institutionelle Vermögensverwaltung und eine Web3-Wallet. KuCoin erbringt keine Dienstleistungen im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Im EWR* wird KuCoin EU von der KuCoin EU Exchange GmbH betrieben.

Informationen zu Tadej Pogačar

Tadej Pogačar ist einer der weltweit führenden Radprofis und gehört zu den erfolgreichsten Sportlern seiner Generation. Als viermaliger Tour-de-France-Sieger und aktueller UCI-Straßenweltmeister gilt er weithin als einer der größten Radrennfahrer der modernen Ära. Pogačar, der für seine Beständigkeit, Disziplin und technische Präzision bekannt ist, hat mit einem starken Fokus auf Sicherheit, Vorbereitung und langfristige Leistung nachhaltige Erfolge auf höchstem Niveau im Profi-Radsport erzielt. Seine Herangehensweise spiegelt Professionalität, Verantwortung und das Bekenntnis zu nachhaltiger Spitzenleistung im Spitzensport wider.

