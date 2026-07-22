KuCoin vereint Vertrauen, Musik und Community während eines unvergesslichen ersten Wochenendes beim Tomorrowland in Belgien

BOOM, Belgien, 23. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Das erste Wochenende des Tomorrowland Belgium 2026 ist zu Ende gegangen und markiert das erfolgreiche Debüt der Celestia Stage by KuCoin sowie den Beginn eines neuen Kapitels in der mehrjährigen Partnerschaft von KuCoin mit einem der legendärsten Musikfestivals der Welt.

An drei unvergesslichen Tagen hieß die Celestia Stage Fans elektronischer Musik aus aller Welt willkommen und wurde dabei zu weit mehr als nur einem Veranstaltungsort. Sie entwickelte sich zu einem Ort, an dem Musik, Kultur und Community zusammenkamen und die gemeinsamen Werte widerspiegelten, die KuCoin und Tomorrowland miteinander verbanden – Neugier, Vertrauen und bedeutungsvolle zwischenmenschliche Beziehungen.

Während des gesamten ersten Wochenendes sorgten international renommierte Künstler wie Yves V, Dimitri Vangelis & Wyman, Diego Miranda, DJ Nano, Nico Morano, Xinobi, Öona Dahl, Helsloot und viele andere mit einem energiegeladenen Programm aus Progressive House, Melodic Techno und Underground-Elektromusik für unvergessliche Momente bei den Festivalbesuchern aus aller Welt.

Über die Auftritte hinaus lud KuCoin die Besucher dazu ein, Tomorrowland durch eine Reihe von mitreißenden Community-Aktionen auf ganz neue Weise zu erleben. Die Festivalbesucher trafen auf die durch das Gelände streifenden KuCoin Guardians, trugen sich in die exklusive Warteliste für die Tomorrowland Visa KuCard (unterstützt von KuCoin EU) ein und nahmen an exklusiven Erlebnissen teil, die ganz im Zeichen von Entdeckungsfreude, Verbundenheit und neuen Erfahrungen standen. Diese Momente spiegelten die gemeinsame Überzeugung wider, dass die bedeutungsvollsten Erlebnisse nicht nur jene sind, die wir miterleben, sondern auch jene, die wir noch lange nach dem Ende der Musik in uns tragen.

Als der Exclusive Crypto Exchange and Payments Partner für Tomorrowland Winter und Tomorrowland Belgium 2026–2028 baut KuCoin die Rolle digitaler Vermögenswerte über den Bereich der Finanztechnologie hinaus weiter aus, indem das Unternehmen Web3 mit globaler Kultur, Unterhaltung und alltäglichen Erlebnissen verknüpft. Die Premiere der Celestia Stage stellt einen weiteren Meilenstein in der langfristigen Vision von KuCoin dar, Kryptowährungen durch reale Interaktion und gemeinsame Erlebnisse zugänglicher zu machen.

Nach einem unglaublichen Eröffnungswochenende freut sich KuCoin nun auf das zweite Wochenende des Tomorrowland Belgium, an dem die Celestia Stage erneut ein brandneues Line-up mit Weltklasse-Künstlern präsentieren wird – ergänzt durch weitere interaktive Erlebnisse, Community-Aktivitäten und exklusive Überraschungen für Festivalbesucher aus aller Welt.

Die Reise geht weiter — und das nächste Kapitel beginnt an diesem Wochenende.

Informationen zu KuCoin

KuCoin wurde 2017 gegründet und ist eine weltweit führende Krypto-Plattform, der über 40 Millionen Nutzer in mehr als 200 Ländern und Regionen vertrauen. Die Plattform bietet innovative sowie regelkonforme Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte und eröffnet Zugang zu mehr als 1000 gelisteten Tokens, Spot- und Futures-Handel, institutioneller Vermögensverwaltung sowie einer Web3-Wallet. KuCoin erbringt keine Dienstleistungen im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Im EWR wird KuCoin EU von der KuCoin EU Exchange GmbH betrieben. KuCoin EU hat seinen Hauptsitz in Wien und ist im Einklang mit dem geltenden EU-Regulierungsrahmen tätig, einschließlich der MiCAR-Anforderungen an Transparenz, Marktintegrität und Anlegerschutz. KuCoin EU ist nicht der Betreiber einer Handelsplattform für Kryptowerte und bietet keine Anlageberatung an.

Informationen zu Tomorrowland

Tomorrowland wurde vor 20 Jahren von den belgischen Brüdern Manu und Michiel Beers gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen, das von einem kreativen und leidenschaftlichen Team getragen wird. Im Laufe der Jahre hat sich Tomorrowland zu einer globalen Unterhaltungsmarke entwickelt.

Die WEAREONE.world-Gruppe besteht aus mehreren Geschäftsbereichen, darunter Festival & Events, Music, Experiences, Leisure, Products und Fiction. Heute schaffen mehr als 350 Teammitglieder in der Unternehmenszentrale im belgischen Antwerpen sowie in den Niederlassungen in Brasilien, Frankreich, auf Ibiza und in Thailand magische Momente.

Tomorrowland ist dafür bekannt, Menschen durch Musik, Kreativität sowie Geschichten zusammenzubringen, und hat sich zu einer der weltweit bekanntesten und einflussreichsten Festivalmarken entwickelt, die Millionen Menschen durch unvergessliche Erlebnisse und eine gemeinsame Vision der Verbundenheit inspiriert.

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