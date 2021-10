Kumail Nanjiani protagoniza el nuevo espacio "Eternals" de Lexus con Marvel Studios

PLANO, Texas, 4 de octubre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Algunas cosas merecen ser conservadas a toda costa. Si eres Kingo en "Eternals" de Marvel Studios, interpretado por Kumail Nanjiani, esto incluye tu nuevo y deslumbrante sedán deportivo Lexus IS 500. Como socio automotor exclusivo de "Eternals" de Marvel Studios, Lexus estrena hoy una campaña de marketing con un video en formato largo titulado "Parking Spot". En el fragmento de dos minutos, Kingo tiene que resolver un problema muy humano antes de que pueda unirse a la épica batalla de superhéroes que tiene lugar en el centro de la ciudad, y encontrar un lugar seguro para estacionar su nuevo Lexus IS 500 F SPORT Performance, el IS más poderoso de la historia, con un motor V8 naturalmente aspirado de 472 caballos de fuerza.