KUNLUN TECH DÉVOILE MELODIO, LA PREMIÈRE PLATEFORME DE STREAMING MUSICAL AU MONDE ALIMENTÉE PAR L'IA

SINGAPOUR, 14 août 2024 /PRNewswire/ -- Kunlun Tech, le géant m ondial pionnier de la technologie, a annoncé le lancement sans précédent de Melodio, la première plateforme de streaming musical au monde alimentée par l'IA, et de Mureka, une plateforme innovante de génération de musique par l'IA à usage commercial.

image

Melodio et Mureka sont toutes deux alimentées par la toute dernière architecture Diffusion Transformer de Kunlun Tech, basée sur un grand modèle de langage (LLM) de génération de musique par l'IA, SkyMusic 2.0. SkyMusic 2.0 est le premier modèle musical basé sur l'IA du secteur capable de générer de manière cohérente et stable des flux musicaux infinis dans des styles spécifiques. À même de traiter des paroles de plus de 500 mots et de produire des chansons générée par l'IA en stéréo de 6 minutes à 4400 Hz, SkyMusic 2.0 offre une qualité d'accompagnement et une richesse d'instrumentation considérablement améliorées, s'imposant ainsi comme le dernier cri en matière de contenus musicaux générés par l'IA.

Melodio révolutionne le streaming musical en offrant aux utilisateurs des flux musicaux personnalisés générés par l'IA adaptés à leurs humeurs et circonstances. Il suffit d'entrer une phrase telle que « musique énergique pour un long trajet » ou « musique douce pour le café du matin » pour que Melodio crée instantanément un flux musical personnalisé adapté à l'occasion. Avec des flux infinis de musique personnalisée en temps réel, Melodio répond à toutes les humeurs et à toutes les circonstances des utilisateurs, leur permettant de modifier leurs invites instantanément, de passer d'une chanson à l'autre et de sauvegarder ou de partager leurs moments favoris pour une expérience d'écoute véritablement transformatrice.

Mureka permet aux amateurs de musique et aux artistes professionnels de créer et de monétiser leur musique générée par l'IA. Sur la page de création de Mureka, les utilisateurs peuvent saisir des paroles, référencer des pistes et contrôler les styles musicaux à l'aide de la fonction Style. Grâce à la boutique Mureka, les utilisateurs peuvent mettre en vente leur musique générée par l'IA, ce qui permet aux artistes d'explorer de nouveaux modèles commerciaux pour les contenus générés par l'IA. L'utilisateur peut également afficher, écouter, collecter, partager et télécharger de la musique générée par l'IA, tout en obtenant un certificat de génération de musique par l'IA.

Avec Melodio et Mureka, Kunlun Tech repousse les limites du possible en matière de consommation et de création musicales. Ces plateformes représentent l'avenir de la musique, où l'IA et la créativité humaine s'entremêlent pour ouvrir des possibilités illimitées. Melodio et Mureka sont désormais disponibles pour les utilisateurs du monde entier, ouvrant une nouvelle ère d'innovation musicale basée sur l'IA.

