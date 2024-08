KUNLUN TECH STELLT WELTWEIT ERSTE KI-MUSIK-STREAMING-PLATTFORM MELODIO VOR

SINGAPUR, 15. August 2024 /PRNewswire/ -- Kunlun Tech, der Pionier unter den g lobalen Tech-Giganten, meldet die bahnbrechende Markteinführung von Melodio, der weltweit ersten KI-gestützten Musikstreaming-Plattform, und von Mureka, einer innovativen KI-Musikgenerierungsplattform, die auf die kommerzielle Nutzung zugeschnitten ist.

image

Sowohl Melodio als auch Mureka basieren auf der neuesten Diffusionstransformator-Architektur von Kunlun Tech, die auf dem AI Music Generation Large Language Model (LLM), SkyMusic 2.0, basiert. SkyMusic 2.0 ist das branchenweit erste KI-Musikmodell, das in der Lage ist, auf konsistente und stabile Weise endlose Feeds bestimmter Musikrichtungen zu erzeugen. Mit der Fähigkeit, Texte mit mehr als 500 Wörtern zu verarbeiten und 6-minütige, 4400-Hz-Zweikanal-Stereo-AI-Songs zu produzieren, bietet SkyMusic 2.0 eine deutlich verbesserte Qualität der Hintergrundmusik und eine reichhaltige Instrumentierung und etabliert sich als der neue SOTA (State-of-the-Art) in der AIGC-Musikindustrie.

Melodio revolutioniert das Musikstreaming, indem es Nutzern personalisierte, KI-generierte Musikstreams bietet, die auf ihre Stimmungen und Szenarien abgestimmt sind. Geben Sie einfach eine Aufforderung wie „energiegeladene Musik für eine lange Autofahrt" oder „sanfte Melodien für den Morgenkaffee" ein, und Melodio erstellt sofort einen maßgeschneiderten Musik-Stream, der zum jeweiligen Anlass passt. Mit endlosen Streams von in Echtzeit personalisierter Musik passt sich Melodio jeder Stimmung und jedem Szenario des Nutzers an und ermöglicht ihm, seine Eingabeaufforderungen spontan zu ändern, zwischen generierten Texten zu wechseln und seine Lieblingsmomente zu speichern oder mit anderen zu teilen – für ein wahrhaft transformatives Hörerlebnis.

Mureka erleichtert Musikliebhabern und professionellen Künstlern die Erstellung und Vermarktung ihrer KI-generierten Musik. Auf der Seite „Erstellen" von Mureka können Benutzer Texte eingeben, Titel referenzieren und mit der Funktion „Stil" Musikstile vorgeben. Über den Mureka Store können die Nutzer ihre KI-generierte Musik zum Verkauf anbieten, so dass die Künstler neue Geschäftsmodelle für AIGC entwickeln können. Zudem können Nutzer KI-generierte Musik anzeigen, anhören, sammeln, weitergeben und herunterladen und gleichzeitig ein Zertifikat über die KI-Musikgenerierung erhalten.

Mit Melodio und Mureka verschiebt Kunlun Tech die Grenzen dessen, was in Sachen Musikkonsum und -erstellung möglich ist. Diese Plattformen repräsentieren die Zukunft der Musik, in der KI und menschliche Kreativität ineinandergreifen und grenzenlose Möglichkeiten entfalten. Melodio und Mureka sind ab sofort für globale Nutzer verfügbar und läuten eine neue Ära der KI-gestützten Musikinnovation ein.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2482150/image.jpg