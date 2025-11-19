Kvantify Qrunch - L'informatique quantique au service de l'innovation en chimie et en biologie

COPENHAGUE, Danemark, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ --

Kvantify - pionnier danois des logiciels d'informatique quantique - a annoncé aujourd'hui le lancement de son produit phare : Qrunch. Qrunch est une solution accessible d'informatique quantique qui stimule activement l'innovation dans les secteurs de l'ingénierie chimique et biologique. Qrunch fera ses débuts le 19 novembre lors de la conférence SC25 à Saint-Louis.

The molecule butyronitrile, for which Kvantify has recently calculated the dissociation reaction using Qrunch.

Les simulations chimiques sont au cœur des activités pharmaceutiques et biotechnologiques et représentent un moteur d'innovation essentiel pour la société. L'informatique quantique est un candidat de choix pour accélérer ce processus et la recherche dans ce domaine progresse régulièrement. Toutefois, trois obstacles fondamentaux ont entravé l'adoption par les entreprises : l'accessibilité limitée pour les spécialistes non quantiques, l'évolutivité insuffisante pour les problèmes de taille réelle et des ratios coût/valeur prohibitifs. Qrunch résout ces problèmes en fournissant une technologie quantique de niveau entreprise, spécialement conçue pour les flux de travail de la chimie computationnelle. La plateforme analyse les opérations quantiques complexes dans une interface intuitive permettant aux scientifiques d'élaborer et de déployer des algorithmes quantiques sans expertise quantique. Le temps de développement du flux de travail est ainsi réduit de plusieurs ordres de grandeur par rapport à la programmation directe du matériel et les chimistes informaticiens peuvent alors se concentrer sur la résolution de problèmes scientifiques plutôt que sur les séquences de portes quantiques et les contraintes de topologie des qubits.

« L'approche spécifique de Qrunch en matière d'informatique quantique, qui permet une utilisation complète du matériel quantique, est un facteur de différenciation essentiel », explique Nikolaj Zinner, directeur scientifique de Kvantify. « Alors que les logiciels quantiques conventionnels n'accèdent généralement qu'à 10-30 % des qubits disponibles, les stratégies spécifiques à la chimie de Qrunch permettent une exécution efficace sur l'ensemble des architectures de processeurs. Cela a été validé par des simulations moléculaires utilisant jusqu'à 80 qubits sur les processeurs quantiques actuels, démontrant un triplement voir un quadruplement de la capacité de résolution des problèmes par rapport aux approches standard. »

Pour les applications pharmaceutiques et les sciences des matériaux, ces capacités se traduisent par une réduction des délais des projets, un élargissement de la portée des systèmes moléculaires accessibles et la possibilité de modéliser des molécules plus grandes et commercialement pertinentes.

« Grâce à ce type de calcul et à l'analyse ultérieure du comportement des enzymes pendant la catalyse, nous pouvons mieux comprendre les processus biologiques fondamentaux. Nous obtiendrons des informations qui nous permettront d'améliorer l'efficacité de nos produits enzymatiques existants », remarque Lars Olsen, chef de service chez Novonesis.

Qrunch considère l'informatique quantique comme une technologie permettant de repousser les limites des problèmes à résoudre dans le domaine de la chimie informatique. Cela est souligné par le fait que Qrunch prend en charge l'ensemble des ordinateurs quantiques actuels basés sur des portes, y compris ceux qui sont accessibles via Amazon Braket, le service d'informatique quantique d'Amazon Web Services (AWS).

Qrunch est également étroitement intégré dans l'écosystème quantique européen et est lancé conjointement avec IQM Quantum Computers, un leader mondial de l'informatique quantique supraconductrice avec un héritage européen.

« Un logiciel quantique performant est un élément crucial de la commercialisation de l'informatique quantique, et c'est précisément ce que propose Kvantify Qrunch. Nous sommes heureux de collaborer avec Kvantify pour renforcer l'écosystème quantique européen et exploiter les synergies entre le matériel et le logiciel » déclare Jan Goetz, co-PDG et cofondateur d'IQM Quantum Computers.

Qrunch est disponible dès maintenant

En savoir plus sur Qrunch : https://www.kvantify.com/products/qrunch.

À propos de Kvantify

Kvantify est une société pionnière dans le domaine des logiciels quantiques, basée au Danemark. Sa mission est de transformer la découverte moléculaire en couplant l'informatique quantique et l'informatique classique.

