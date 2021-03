KVD Beauty anuncia nova diretora global de arte de tatuagens, Miryam Lumpini, revelando o próximo capítulo icônico para que a marca influencie o mercado de maquiagem

O novo nome KVD Beauty manterá as mesmas iniciais, mas com um significado diferente, acompanhando a marca para esta nova fase. A KVD agora significa Kara, Veritas, Decora , que em latim se traduz como Valor, Verdade e Beleza .

A KVD Beauty oferece as ferramentas para viver a verdade da sua beleza: com maquiagem de alta pigmentação e alto desempenho, as possibilidades criativas são infinitas para a autoexpressão. A marca acredita na inclusão de outsiders, na arte sem limites, celebrando a expressão individual, prestando atenção no mundo. O respeito ao planeta e àqueles que o habitam também é de extrema importância. A KVD é 100% vegana e sem crueldade, estando comprometida em se tornar mais sustentável, desafiando-se a usar embalagens totalmente recicláveis, materiais reciclados pós-consumo e embalagens compactas recarregáveis sempre que possível.

O posicionamento simplificado da marca se reflete na nova imagem de campanha da KVD Beauty, que já pode ser vista em seu site e seus canais de mídia social, com implementação adicional em materiais de marketing, lançamentos de produtos e muito mais. As embalagens de produtos atualizadas também serão implementadas para alinhar com o novo visual. Embora a própria marca tenha uma aparência nova, os produtos já existentes e os best-sellers mais queridos como o delineador Tattoo Liner, que conta com fãs fiéis, o batom líquido permanente Lolita e a base Lock-It, continuarão a apresentar os mesmos resultados de alto desempenho e permanecerão com as mesmas fórmulas.

Com uma nova posição de marca atualizada, a KVD Beauty está anunciando sua primeira diretora global de arte de tatuagem, Miryam Lumpini. Hoje uma "it girl" na cena da tatuagem de Los Angeles, Lumpini cresceu no campo sueco e migrou para os Estados Unidos para buscar sua paixão pela arte de tatuagem, tendo tatuado celebridades de alto nível, incluindo Jhené Aiko, Keke Palmer, Kehlani e muito mais. Lumpini atuará como a especialista interna em arte de tatuagem da marca, apoiando iniciativas criativas por meio do desenvolvimento de designs inspirados em tatuagem para marketing e produto, e criando conteúdo artístico para maquiagem.

"Colaborar com a KVD Beauty tem sido um sonho que virou realidade", diz Lumpini. "Acompanho a marca desde o início, quando tornou a cultura das tatuagens mais aceitável e incentivou a comunidade a ver esta arte como uma forma de autoexpressão. Havia um estigma associado à cultura das tatuagens, e se você tivesse uma tatuagem, era visto como rebelde. A KVD Beauty reconheceu a tatuagem como uma forma de arte e acolheu a comunidade de artistas como eu, que tipicamente eram negligenciados na indústria da beleza."

Entre outros talentos, a marca também revela sua lista de maquiadores globais de classe mundial, que inclui Christian Schild (Alemanha), Fanny Maurer (França), Sandra Saenz (EUA) e Anthony Nguyen (EUA) Este seleto grupo de artistas utilizará várias plataformas para compartilhar seus conhecimentos e habilidades com clientes e com a mídia. Cada artista trabalhará em estreita colaboração com a marca para ações na imprensa, fotos e editoriais, em master classes globais, criando conteúdos exclusivos nos canais de mídia social da marca e muito mais.

Anthony Nguyen (EUA): "A maquiagem tem sido meu canal criativo para contar histórias e, com a versatilidade dos produtos da KVD Beauty, as possibilidades são infinitas. Estou mais do que animado em fazer parceria com a KVD Beauty como Embaixador Global de Arte Veritas deste ano, e mal posso esperar para compartilhar e criar arte com todos vocês!"

As novas estratégias da marca e de marketing são lideradas por dois veteranos do setor de beleza, Sarah Koch, vice-presidente sênior e gerente geral da Kendo Brands, e Tara Loftis, vice-presidente global de marketing e relações públicas da Kendo Brands. Os mais de 15 anos de experiência em marketing estratégico de Tara Loftis ajudaram a desenvolver e fortalecer marcas icônicas no portfólio da Kendo Brands, e a Too Faced, uma das marcas favoritas do setor de beleza. Sarah Koch passou a maior parte dos 15 anos de sua carreira de varejo no setor de beleza, especializando-se na construção e incubação de marcas na Kendo Brands e na Sephora North America. Ela é responsável pela reconstrução de outra marca da Kendo Brands, a OLEHENRIKSEN, e hoje supervisiona a gestão estratégica global da marca KVD Beauty e da Bite Beauty, além da OLEHENRIKSEN na Kendo Brands.

"A KVD Beauty tem uma história de quase 13 anos, criando produtos premiados e best-sellers de vendas, e agora chegou o momento de revitalizarmos a marca e nos reconectarmos com nossos consumidores de forma genuína. Este é o início de um capítulo importante, e foi fundamental para nós projetarmos um plano de marketing disruptivo, ao mesmo tempo em que nos alinhamos com talentos artísticos de alto nível e de melhor qualidade que refletem e respeitam nossa herança da marca em tatuagens e maquiagem", diz Loftis.

"À medida que nossos consumidores e a indústria da beleza continuam a evoluir, o mesmo acontece com o legado da KVD Beauty", disse Koch. "O logotipo atualizado e as imagens de campanha refletem uma nova fase para a marca, onde defendemos a arte sem limites, celebramos o indivíduo e cuidamos do planeta. Estamos ansiosos para compartilhar nossa nova imagem, nossos artistas e nossos produtos com o mundo."

Sobre a KVD BEAUTY:

A KVD Beauty significa Kara, Veritas, Decora— em latim, Valor, Verdade, Beleza—porque sua verdade é valiosa e bonita. Criamos maquiagem de alta pigmentação e alto desempenho inspirada em tatuagens artísticas, como nosso premiado delineador top de vendas, Tattoo Liner. Com longa duração, pigmentação semelhante a tinta e precisão afiada por agulha, é, sem dúvida, o Santo Graal dos delineadores líquidos. Mas defendemos mais do que apenas desempenho: nossa maquiagem é 100% vegana e sem crueldade, temos preocupações com o planeta, e defendemos a arte de todos os tipos—não apenas a maquiagem. Celebramos o indivíduo por meio de autoexpressão artística e criatividade ilimitada. E, acima de tudo, oferecemos as ferramentas para viver a verdade da sua beleza.

Sobre a KENDO

A KENDO BRANDS é proprietária exclusiva e opera a KVD Beauty. A KENDO é uma incubadora inovadora de beleza que cria e adquire marcas de beleza e as transforma em potências globais: FENTY Beauty by Rihanna, OLEHENRIKSEN Skin Care, Marc Jacobs Beauty, Bite Beauty, lojas Lip Lab e KVD Beauty. Os escritórios da KENDO estão localizados em São Francisco, Paris, Dubai, Londres, São Paulo, Sidney e Singapura.

