KVD Beauty nombra a la maquilladora de celebridades Nikki Wolff directora global de arte

"KVD Beauty sigue asombrándome con su innovación en maquillaje de alta calidad y alto rendimiento, que representa verdaderamente al arte del siguiente nivel", afirma Nikki Wolff, maquilladora de celebridades. "Como miembro de la comunidad de artistas de maquillaje, siempre he contado con la marca para ofrecer productos versátiles que me han ayudado en tomas fotográficas para editorial, alfombras rojas y más. Ser un gran artista de maquillaje tiene que ver con la experimentación y la práctica, y sus productos me dan la libertad creativa para hacerlo. Me siento muy honrada de asumir el rol de directora global de Arte en KVD Beauty y me entusiasma que trabajemos juntos en los lanzamientos de nuevos productos y, en general, ser parte de su legado en la industria del maquillaje".

"Nos entusiasma colaborar con Nikki Wolff y darle la bienvenida al equipo de KVD Beauty", señala Tara Loftis, vicepresidenta global de Marketing y Relaciones Públicas para Kendo Brands. "Hemos prestado atención a su carrera desde sus inicios y nos ha sorprendido constantemente la influencia que ha tenido: ¡se ha convertido en una celebridad de Instagram por derecho propio! Su visión y compromiso en torno al arte se alinea perfectamente con la marca. Nos entusiasma su participación en el proceso de desarrollo de productos, ya que KVD Beauty sigue ofreciendo a los consumidores maquillaje inspirado en tatuajes".

Con domicilio en Londres, Wolff inició su formación en maquillaje en el prestigioso London College of Fashion. Durante aquel periodo, consiguió su primer trabajo como pasante de un fotógrafo de moda que maquillaba a las modelos. Esa experiencia le proporcionó una mejor comprensión acerca del poder del maquillaje y su capacidad para transformar la apariencia. Desde entonces, Wolff se ha convertido en la maquilladora favorita de muchas celebridades e influenciadores. Wolff ahora cuenta con una base de clientes que incluye a importantes celebridades y personalidades, mientras que su trabajo con importantes revistas como VOGUE, ELLE y Marie Claire le ha otorgado un estatus de alto perfil.

La alianza con Nikki Wolff llega en el momento oportuno, ya que la marca reveló recientemente el rubor en gel líquido ModCon de KVD Beauty, que comenzó a causar revuelo incluso antes de su lanzamiento. Es el siguiente producto indispensable de la marca tras el éxito de la base Good Apple Foundation.

Para obtener más información, visite kvdbeauty.com y conéctese con nosotros en @KVDBeauty en Instagram, TikTok, YouTube, Twitter y Facebook.

ACERCA DEL EQUIPO DE ARTE DE GLOBAL VERITAS:

Sandra Saenz (Estados Unidos): Fusionando sus aspiraciones de convertirse en cirujana plástica y pintora, Sandra encontró su pasión en el arte del maquillaje. Se enorgullece de ser la primera artista mexicana de maquillaje que usa hiyab en obtener representación de agencias en los Estados Unidos.

Anthony Nguyen (Estados Unidos): El maquillaje ha constituido el medio creativo de Anthony para contar historias. Es conocido por su versatilidad en la creación de apariencias altamente innovadoras y conceptuales para revistas, así como belleza simplista para la alfombra roja, y ha trabajado con muchas celebridades destacadas y en campañas internacionales.

Christian Schild (Alemania): Chris comenzó como peluquero y pronto, en 2010, empezó a trabajar como artista independiente de cabello y maquillaje, lo que impulsó su pasión por el maquillaje. No le tomó mucho tiempo conseguir clientes internacionales en la industria de la belleza y la moda. Es conocido por su mente creativa y su amor por cada pequeño detalle.

Fanny Maurer (Francia): Apasionada por la música, comenzó a trabajar con bandas de rock en gira por Europa y Estados Unidos, gracias a lo cual descubrió su amor por los tatuajes. Unos años después, colaboró con talentosos artistas de la industria de la moda, dándose a conocer al mundo del maquillaje y hallando su camino hacia su carrera actual.

ACERCA DE KVD BEAUTY:

KVD Beauty recibe su nombre por Kara, Veritas, Decora (Valor, Verdad, Belleza) porque tu verdad es valiosa y hermosa. Creamos maquillaje de alta pigmentación y alto rendimiento inspirado en el arte del tatuaje, como nuestro galardonado delineador n.° 1, Tatoo Liner. Con pigmento de larga duración, similar a la tinta y alta precisión, es indiscutiblemente el santo grial de los delineadores líquidos de pestañas. Pero representamos más que solo desempeño: nuestro maquillaje es 100 % vegano y libre de crueldad animal. Nos preocupa el planeta y promovemos todo tipo de arte, no solo el maquillaje. Celebramos a la persona a través de la autoexpresión artística y la creatividad ilimitada. Y, sobre todo, te damos las herramientas para vivir tu verdad en torno a la belleza.

ACERCA DE KENDO

KENDO BRANDS es propietaria y operadora exclusiva de KVD BEAUTY. KENDO es una innovadora incubadora de marcas de belleza que crea y adquiere marcas de belleza y las convierte en potencias globales: FENTY Beauty by Rihanna, OLEHENRIKSEN Skincare, Marc Jacobs Beauty, Bite Beauty, Lip Lab Stores y KVD Beauty. Las oficinas de KENDO están ubicadas en San Francisco, París, Dubái, Londres, São Paulo, Sídney y Singapur.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1529709/KVD_Beauty_Nikki_Wolff.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1529708/KVD_Beauty_Group_Headshots.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1529707/KVD_Beauty_Logo.jpg

FUENTE KVD Beauty

SOURCE KVD Beauty