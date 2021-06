KVD Beauty nomeia maquiadora celebridade Nikki Wolff como diretora global de arte

"A KVD Beauty continua a me surpreender com sua inovação em maquiagem de alta qualidade e alto desempenho, representando verdadeiramente a arte em um nível superior", afirma a maquiadora celebridade Nikki Wolff. "Como membro da comunidade de maquiadores, sempre contei com a marca para me fornecer produtos versáteis que me ajudaram em trabalhos para ensaios editoriais, tapetes vermelhos e muito mais. Ser um grande maquiador tem tudo a ver com experimentação e prática, e os produtos da KVD Beauty me dão a liberdade criativa para fazer isso. Estou muito honrada em assumir o cargo de diretora global de arte da KVD Beauty e estou entusiasmada em colaborar nos lançamentos de novos produtos e, como um todo, fazer parte de seu legado na indústria da maquiagem."

"Estamos muito empolgados em colaborar com Nikki Wolff e recebê-la na equipe da KVD Beauty", afirma Tara Loftis, vice-presidente global de marketing e relações públicas da Kendo Brands. "Temos acompanhado sua carreira desde o início e ficamos constantemente admirados com a influência que ela tem. Nikki se tornou uma celebridade no Instagram por seu próprio mérito! Sua visão e comprometimento com o ofício se alinham perfeitamente com a marca. Estamos entusiasmados com seu envolvimento no processo de desenvolvimento de produtos, uma vez que a KVD Beauty continua a oferecer aos consumidores maquiagem inspirada em tatuagens."

Vivendo em Londres, Nikki iniciou seu treinamento para a carreira de maquiadora na conceituada London College of Fashion. Enquanto ainda estudava, conseguiu seu primeiro emprego como aprendiz com um fotógrafo de moda, fazendo a maquiagem das modelos. A experiência lhe proporcionou uma melhor compreensão do poder da maquiagem e de sua capacidade de transformar o visual. Desde então, Nikki se tornou a preferida de muitas celebridades e influenciadores. Hoje, ela tem um repertório de clientes que inclui celebridades e socialites famosas, ao passo que seu trabalho com os melhores editoriais, como VOGUE, ELLE e Marie Claire, rendeu-lhe seu próprio status de destaque.

A parceria com Nikki Wolff não poderia ter acontecido em um momento melhor, pois a marca lançou recentemente o KVD Beauty ModCon Liquid-Gel Blush, que gerou burburinho antes mesmo de seu lançamento. É o próximo produto indispensável da marca, após o sucesso da Good Apple Foundation.

Para mais informações, acesse kvdbeauty.com e conecte-se conosco em @KVDBeauty no Instagram, TikTok, YouTube, Twitter e Facebook.

SOBRE A GLOBAL VERITAS TEAM:

Sandra Saenz (EUA): combinando suas aspirações de se tornar uma cirurgiã plástica e pintora, Sandra encontrou sua paixão pela arte da maquiagem. Ela tem orgulho de ser a primeira maquiadora mexicana que usa hijab a garantir uma representação de agência nos EUA.

Anthony Nguyen (EUA): a maquiagem atuou como a ferramenta criativa para Anthony contar histórias. Ele é conhecido por sua versatilidade na criação de looks altamente inovadores e conceituais para editoriais, pela beleza simplista para o tapete vermelho, trabalhando com muitas celebridades notáveis e em campanhas internacionais.

Christian Schild (Alemanha): Chris começou sua carreira como cabeleireiro e logo se tornou cabeleireiro e maquiador freelance em 2010, o que estimulou sua paixão pela maquiagem. Não demorou muito para que começasse a ter clientes internacionais no setor da beleza e da moda. Ele é conhecido por sua mente criativa e seu amor por cada detalhe.

Fanny Maurer (França): apaixonada por música, começou a trabalhar com bandas de rock em turnê na Europa e nos Estados Unidos, descobrindo seu amor por tatuagens. Poucos anos depois, colaborou com artistas talentosos na indústria da moda, lançando-se no mundo da maquiagem, que a levou à sua carreira atual.

SOBRE A KVD BEAUTY:

KVD Beauty significa Kara, Veritas, Decora (Valor, Verdade, Beleza), porque sua verdade é valiosa e bela. Desenvolvemos maquiagem de alta pigmentação e alto desempenho inspirada na arte da tatuagem, como o nosso delineador premiado e nº 1, o Tattoo Liner. Com pigmentação de longa duração, semelhante à tinta usada para tatuagem e precisão afiada como a de uma agulha, ele é o Santo Graal dos delineadores líquidos. Contudo, somos mais do que apenas desempenho: nossa maquiagem é 100% vegana e sem crueldade, somos comprometidos com o planeta e promovemos a arte de todos os tipos, não apenas a maquiagem. Celebramos o indivíduo por meio da autoexpressão artística e da criatividade sem limites. E, acima de tudo, oferecemos a você as ferramentas para viver a verdade de sua beleza.

SOBRE A KENDO

A KENDO BRANDS é proprietária exclusiva e opera a KVD BEAUTY. A KENDO é uma incubadora inovadora de marcas de beleza que cria e adquire marcas de beleza e as transforma em potências globais, como a FENTY Beauty by Rihanna, a OLEHENRIKSEN Skin Care, a Marc Jacobs Beauty, a Bite Beauty, a Lip Lab Stores e a KVD Beauty. A KENDO tem escritórios em São Francisco, Paris, Dubai, Londres, São Paulo, Sidney e Singapura.

