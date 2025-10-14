KVP International renforce sa position mondiale grâce à une expansion rapide dans l'UE et en Amérique latine

KVP accélère sa croissance grâce à de nouveaux partenariats avec des distributeurs de l'UE et de l'Amérique latine, à l'élargissement des catégories de produits et au développement de centres de distribution dédiés à l'UE et à la région LATAM.



MCKINNEY, Texas, 15 oct. 2025 /PRNewswire/ -- KVP International, the Better Pet Care Company™, un leader mondial des consommables vétérinaires et des produits de soins aux patients, annonce aujourd'hui une série d'initiatives majeures pour son expansion mondiale, renforçant ainsi sa position comme l'une des marques à la croissance la plus rapide dans le domaine de la santé animale.

L'entreprise, dont les produits sont déjà présents dans plus de 30 pays, continue d'enregistrer des ventes mondiales record et une forte croissance sur les marchés établis et émergents.

Au cours de l'année écoulée, KVP a ajouté huit (8) nouveaux partenaires distributeurs dans l'Union européenne, trois (3) nouveaux grands distributeurs en Amérique latine, élargi son portefeuille de produits à de nouvelles catégories et lancé un centre de distribution dédié à l'Union européenne, dont l'inauguration est prévue pour la fin de 2025. Ces développements soutiennent les ventes mondiales record et reflètent l'accélération de la demande pour les solutions innovantes de KVP de la part des cliniques et des distributeurs dans le monde entier.

« Alors qu'une grande partie du marché s'est ralentie, nous avons constaté une incroyable augmentation de l'engagement des partenaires qui souhaitent se développer avec nous », se réjouit Ken Bowman, PDG de KVP International. « Nous mettons l'accent sur la fiabilité, la créativité et le souci constant du client. Cette approche nous permet de nouer de nouvelles relations chaque mois. »

Outre sa croissance rapide dans l'UE, KVP se développe dans toute l'Amérique latine et investit dans le recrutement régional pour répondre à la demande croissante. Le portefeuille de l'entreprise comprend désormais des produits de diagnostic avancés, des consommables durables et de nouvelles solutions de soins aux patients conçues pour servir une clientèle mondiale de plus en plus nombreuse.

« C'est une page passionnante qui s'écrit pour l'industrie », affirme Will Schwing, vice-président du marketing chez KVP International. « Nous prouvons que, même dans un marché stagnant, le dynamisme et l'innovation sont toujours gagnants. Chaque nouveau partenariat est le reflet d'une conviction commune : une meilleure prise en charge des animaux de compagnie commence par une meilleure collaboration. »

Les efforts d'expansion de KVP s'inscrivent dans la mission à long terme de la société, qui consiste à créer un écosystème vétérinaire mondial plus durable et mieux connecté. Avec des recrutements stratégiques et des investissements d'infrastructure en cours, KVP continue à donner le ton de la croissance et de l'innovation dans la catégorie des consommables.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2794963/KVP_Logo_PNG_Yellow_01_Logo.jpg