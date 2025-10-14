KVP International stärkt seine globale Position durch schnelle Expansion in der EU und Lateinamerika

KVP beschleunigt das Wachstum durch neue Vertriebspartnerschaften in der EU sowie in Lateinamerika, erweiterte Produktkategorien und die Entwicklung von speziellen Vertriebszentren in der EU und Lateinamerika.



MCKINNEY, Texas, 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- KVP International, The Better Pet Care Company™, ein weltweit führender Anbieter von veterinärmedizinischen Verbrauchsartikeln und Produkten für die Patientenversorgung, gab heute eine Reihe wichtiger globaler Expansionsinitiativen bekannt, die seine Position als eine der am schnellsten wachsenden Marken im Bereich Tiergesundheit stärken.

Das Unternehmen, das bereits mehr als 30 Länder weltweit beliefert, verzeichnet weiterhin globale Rekordumsätze und ein starkes Wachstum sowohl in etablierten als auch in aufstrebenden Märkten.

Im vergangenen Jahr hat KVP acht (8) neue Vertriebspartner in der Europäischen Union und drei (3) neue Großhändler in Lateinamerika gewonnen, sein Produktportfolio um neue Kategorien erweitert und ein spezielles EU-Vertriebszentrum in Betrieb genommen, das bis Ende 2025 fertiggestellt werden soll. Diese Entwicklungen unterstützen den weltweiten Rekordumsatz und spiegeln die zunehmende Nachfrage nach den innovativen Lösungen von KVP durch Kliniken sowie Händler weltweit wider.

„Während sich ein Großteil des Marktes verlangsamt hat, haben wir einen unglaublichen Anstieg des Engagements von Partnern erlebt, die mit uns wachsen wollen", sagte Ken Bowman, Geschäftsführer von KVP International. „Unser Schwerpunkt liegt auf Zuverlässigkeit, Kreativität und unerbittlicher Kundenorientierung. Dieser Ansatz bringt uns jeden Monat neue Beziehungen ein."

Neben dem raschen Wachstum in der EU expandiert KVP in ganz Lateinamerika und investiert in die regionale Personalbeschaffung, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Das Portfolio des Unternehmens umfasst nun fortschrittliche diagnostische Produkte, nachhaltige Verbrauchsmaterialien sowie neue Lösungen für die Patientenversorgung, die für einen immer größer werdenden globalen Kundenstamm bestimmt sind.

„Dies ist ein aufregender Moment für die Branche", sagte Will Schwing, VP für Marketing bei KVP International. „Wir beweisen, dass auch in einem stagnierenden Markt Dynamik und Innovation den Sieg davontragen. Jede neue Partnerschaft steht für die gemeinsame Überzeugung, dass eine bessere Tierpflege mit einer besseren Zusammenarbeit beginnt."

Die Expansionsbestrebungen von KVP stehen im Einklang mit der langfristigen Mission des Unternehmens, ein nachhaltigeres sowie vernetzteres globales Veterinär-Ökosystem zu schaffen. Mit strategischen Neueinstellungen sowie laufenden Investitionen in die Infrastruktur setzt KVP weiterhin das Tempo für Wachstum und Innovation in der gesamten Kategorie der Verbrauchsmaterialien.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2794963/KVP_Logo_PNG_Yellow_01_Logo.jpg