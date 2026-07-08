Kyriba entre en partenariat avec Merge pour proposer aux entreprises internationales des paiements en stablecoins et une gestion de trésorerie de premier plan

SAN DIEGO et LONDRES, 8 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Kyriba, leader mondial de la gestion de la performance de liquidité et de la trésorerie, et Merge, la plateforme réglementée de paiement par stablecoins destinée aux entreprises, annoncent aujourd'hui un partenariat visant à mettre à la disposition de leurs clients respectifs des fonctionnalités complémentaires dans les domaines de la trésorerie et des paiements transfrontaliers.

Ce partenariat offre aux clients de Kyriba une solution éprouvée d'infrastructure de stablecoins réglementés, permettant des règlements transfrontaliers plus rapides, moins coûteux et entièrement traçables. Il permet également aux clients de Merge d'accéder à la plateforme de référence du secteur, sur laquelle s'appuient plus de 4 000 multinationales pour gérer leurs liquidités, établir leurs prévisions de trésorerie et mener leurs opérations de trésorerie à l'échelle mondiale.

C'est au niveau des flux transfrontaliers à forte friction que les services de trésorerie des entreprises ressentent aujourd'hui les difficultés les plus prononcées. Pour les multinationales qui gèrent à grande échelle des chaînes d'approvisionnement mondiales, la gestion de la paie et les paiements aux fournisseurs, cela se traduit chaque mois par un fonds de roulement immobilisé, des prévisions de trésorerie peu fiables et une érosion significative des marges.

Les infrastructures réglementées dédiées aux stablecoins sont en train de bouleverser la donne sur ces corridors. Le règlement, qui prenait autrefois plusieurs jours, ne prend désormais que quelques minutes. Les coûts globaux peuvent baisser de manière significative. De plus, chaque transaction est traçable de bout en bout, ce qui simplifie considérablement les opérations de rapprochement et d'audit pour les équipes de trésorerie intervenant dans plusieurs juridictions et devises.

Cette collaboration témoigne de la rapidité avec laquelle évolue le secteur de la finance d'entreprise. Les trésoriers et les directeurs financiers n'ont plus à choisir entre les infrastructures traditionnelles et les nouvelles technologies. Ils veulent les deux, en collaboration, avec les bons partenaires de chaque côté.

« La question que se posent les équipes de trésorerie n'est pas de savoir si les stablecoins fonctionnent, mais si elles peuvent faire confiance à l'infrastructure qui les sous-tend. Fusionner les réponses qui permettent : une double autorisation réglementaire, avec la protection assurée par la Banque d'Angleterre et une couche totalement invisible pour le destinataire. Pour les clients de Kyriba qui effectuent des paiements au Brésil, en Inde et au Royaume-Uni, voici à quoi ressemble l'adoption d'un stablecoin de niveau entreprise. » - Bob Stark, responsable mondial de la stratégie de marché, Kyriba

« Kyriba fait figure de référence en matière de trésorerie d'entreprise. Pour nos clients qui mènent des opérations complexes et multidevises sur les marchés mondiaux, ce partenariat leur offre un accès direct à la plateforme de trésorerie la plus fiable du secteur de la finance d'entreprise. C'est une avancée significative pour le fonctionnement des équipes financières de haut niveau. » - Kebbie Sebastian, CEO

À PROPOS DE KYRIBA

Kyriba est le leader mondial de la gestion de la performance de la liquidité. Les directeurs financiers, trésoriers et responsables informatiques lui font confiance pour transformer la manière dont ils relient, protègent, prévoient et optimisent leur liquidité dans un contexte économique complexe.

Solution SaaS sécurisée, transparente et évolutive, à laquelle font confiance 4 000 clients répartis dans 170 pays, Kyriba offre des informations gérées et une automatisation financière grâce à des technologies innovantes, notamment son IA agentique de confiance, apportant précision, efficacité et confiance aux opérations financières.

Grâce à un vaste écosystème de partenaires dans les secteurs bancaire, technologique et du conseil, la plateforme de Kyriba traite chaque année 3,6 milliards de transactions bancaires et 51 000 milliards de dollars de paiements au sein de 10 000 banques, aidant ainsi les entreprises à bénéficier d'une visibilité à l'échelle de l'organisation, à garantir leur stabilité financière et à dépasser leurs objectifs stratégiques.

À PROPOS DE MERGE

Merge est une plateforme de paiement par stablecoins réglementée, conçue pour les entreprises et les établissements financiers internationaux. Cette plateforme permet d'effectuer des paiements transfrontaliers plus rapides, moins coûteux et entièrement traçables, qui sont réglés en quelques minutes au lieu de plusieurs jours, avec une traçabilité totale intégrée dès la conception. Basée à Londres et soutenue par Octopus Ventures et Coinbase, Merge bénéficie de la confiance de multinationales et d'établissements financiers pour transférer des fonds d'une juridiction à l'autre sans les frictions, les retards ni l'opacité des systèmes bancaires correspondants traditionnels. https://www.merge.money

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/3004333/Merge_Kyriba_Logo.jpg