L.A. Care Health Plan y Blue Shield of California Promise Health Plan abren su nuevo Centro de Recursos Comunitarios en Norwalk

El Centro ofrece a la comunidad servicios gratuitos de salud, bienestar y despensa

NORWALK, Calif., 23 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- L.A. Care Health Plan y Blue Shield of California Promise Health Plan celebraron hoy la inauguración de su Centro de Recursos Comunitarios en Norwalk, ubicado en 11721 Rosecrans Ave.

Abierto de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m., el Centro ofrece a los miembros del plan y al resto de la comunidad una variedad de programas de salud y bienestar, apoyo gratuito para el acceso a servicios sociales y salas privadas para consultas de telesalud con profesionales médicos.

Kristen Cerf, presidenta y directora ejecutiva de Blue Shield Promise Health Plan, y John Baackes, director ejecutivo de L.A. Care, acompañados por funcionarios locales y estatales, cortan la cinta para conmemorar la inauguración de un nuevo Centro de Recursos Comunitarios en Norwalk, California. Este es el 11º Centro de Recursos Comunitarios en abrirse como parte del compromiso de $146 millones que asumieron Blue Shield Promise y L.A. Care para desarrollar comunidades sanas en todo el condado de Los Ángeles. (PRNewsfoto/Blue Shield of California Promise Health Plan)

El personal del Centro también está capacitado para responder preguntas sobre Medi-Cal, incluido el proceso de redeterminación que California usa anualmente para garantizar que los miembros del plan sigan calificando para la cobertura de Medicaid.

Todos los vecinos de la comunidad también tienen acceso a una serie de programas gratuitos, incluyendo:

Clases de cocina para todas las edades

Clases de actividad física como yoga, Zumba y otras clases de gimnasia

Capacitación en reanimación cardiopulmonar (CPR, por sus siglas en inglés) y primeros auxilios

Servicios de supervisión infantil durante las clases

supervisión infantil durante las clases Alimentos frescos gratuitos en una despensa para los vecinos de la comunidad el segundo viernes de cada mes. El Centro colabora con God's Pantry para este servicio.

"Los servicios del Centro de Recursos Comunitarios de Norwalk son esenciales para mi familia. Gracias a Blue Shield Promise, pude obtener la aprobación del medicamento de mi hijo después de enfrentarme a un obstáculo tras otro", dijo Elsa Alamilla, madre de un miembro de Blue Shield Promise. "El coordinador de casos también me ayudó a lo largo del proceso de solicitud de una vivienda social a fin de que pudiera trasladar a mi familia a un barrio más seguro".



El Centro de Norwalk es la 11º instalación (con una 12º en camino) en abrirse como parte del compromiso de $146 millones que asumieron L.A. Care y Blue Shield Promise de abrir 14 Centros de Recursos Comunitarios en el condado de Los Ángeles.

"Con este Centro de Recursos Comunitarios en Norwalk, creemos que será más fácil para los miembros y la comunidad vecina tener acceso a los recursos de salud y bienestar que necesitan para disfrutar una vida más sana", dijo Kristen Cerf, directora ejecutiva y presidenta de Blue Shield of California Promise Health Plan, quien habló en el evento. "El acceso a los tipos de programas, servicios sociales y otros recursos que ofrecemos a las personas que cruzan nuestras puertas es fundamental para promover su buena salud física y mental".

John Baackes, director ejecutivo de L.A. Care, está de acuerdo. "En L.A. Care, creemos que la atención de la salud debe ser algo más que una tarjeta de identificación en la cartera. Sabemos que la buena salud depende de mucho más que de las visitas al médico, por lo que nos complace enormemente que la comunidad de Norwalk tenga acceso a una amplia gama de recursos que son más esenciales que nunca", dijo Baackes. "Las clases, programas y servicios ofrecidos en el Centro se seleccionaron cuidadosamente para mejorar la calidad de vida general".

Durante la ceremonia de inauguración se realizó un reconocimiento a la tierra del pueblo Tongva, los guardianes originales de la región Tovaangar, conocida hoy como la Cuenca de Los Ángeles, la cual incluye a Norwalk. Otros puntos destacados del evento fueron un corte de cinta y presentaciones de Técnica Arte y Folklore y Mariachi Las Catrinas.

Para obtener más información sobre los Centros de Recursos Comunitarios, visite http://communityresourcecenterla.org/ o haga clic aquí para obtener información específica sobre el centro de Norwalk.

Acerca de Blue Shield of California Promise Health Plan

Blue Shield of California Promise Health Plan es una organización de servicios médicos administrados 100% propiedad de Blue Shield of California y ofrece planes de Medi-Cal. La organización está administrada por profesionales de la salud con una filosofía que prioriza a los miembros y el compromiso de desarrollar una red de proveedores de calidad y de colaborar con organizaciones comunitarias para sus más de 400,000 miembros. Para obtener más información sobre Blue Shield of California Promise Health Plan, visite www.blueshieldca.com/promise. Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/. O síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

Acerca de L.A. Care Health Plan

L.A. Care Health Plan atiende a más de 2.7 millones de miembros en el condado de Los Ángeles, lo que lo convierte en el plan de salud público más grande del país. L.A. Care ofrece cuatro planes de cobertura de salud, incluyendo Medi-Cal, L.A. Care Covered™, L.A. Care Medicare Plus y PASC-SEIU Homecare Workers Plan, todos los cuales están dedicados a ser responsables y atentos con los miembros. Como entidad pública, la misión de L.A. Care es ofrecer acceso a atención médica de calidad a las comunidades de bajos ingresos del condado de Los Ángeles, así como respaldar la red de seguridad necesaria para lograr este propósito. L.A. Care prioriza la calidad, el acceso y la inclusión, elevando el cuidado de la salud en todo el condado de Los Ángeles. Para más información, síganos en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.

