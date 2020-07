L.A. Care Health Plan y Blue Shield of California Promise Health Plan distribuirán 7,000 mochilas y material escolar a los estudiantes.

LOS ÁNGELES, 24 de julio de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Aunque muchos estudiantes del condado de Los Ángeles no volverán a las clases presenciales este otoño debido al COVID-19, aún necesitarán material escolar. De hecho, numerosos terapeutas destacan la importancia de continuar con las costumbres normales asociadas al inicio de las clases, como comprar una mochila y material escolar, a fin de dar a los niños una sensación de normalidad. Lamentablemente, uno de cada cinco niños en los EE.UU. vive en la pobreza, y muchas familias están enfrentando dificultades a la hora de llevar un plato de comida a la mesa debido a que perdieron sus empleos a causa de la pandemia. Para muchos, los materiales escolares son simplemente demasiado costosos.

Es por este motivo que L.A. Care Health Plan y Blue Shield of California Promise Health Plan están organizando siete eventos desde el auto para festejar el comienzo del año escolar a través de su red Centros de Recursos Comunitarios. Tres de los eventos se combinarán con un banco de alimentos.

"A medida que nos acercamos al inicio del nuevo año escolar, prevemos que las dificultades continuarán y que los niños pueden enfrentar un largo período de aprendizaje a distancia", dijo Francisco Oaxaca, director de Comunicaciones y relaciones con la comunidad de L.A. Care Health Plan. "Queremos hacer todo lo posible por asegurarnos de que los niños con menos recursos tengan las mejores oportunidades de progresar en la escuela. Y algo tan simple como tener los materiales escolares adecuados puede darles esto".

En cada uno de los siete eventos desde el auto, los planes de salud distribuirán 1,000 mochilas llenas de materiales escolares y la organización local no lucrativa Access Books entregará 100 bolsas que incluirán tres libros infantiles con historias positivas para ayudar a los pequeños lectores a enfrentar las tensiones provocadas por la pandemia.

"Independientemente de la forma que tome el regreso a la escuela este año, sabemos que los estudiantes necesitarán los materiales indicados para su logro escolar", dijo Kellie Todd-Griffin, director principal de Participación con la comunidad y los proveedores de Blue Shield of California Promise Health Plan. "Hay muchas familias necesitadas en este momento tan difícil, y estamos comprometidos a ser un recurso para ellas ofreciéndoles mochilas con materiales escolares que pueden aliviar una carga adicional conforme se preparan para el comienzo del año escolar".

En septiembre del año pasado, L.A. Care y Blue Shield Promise anunciaron una inversión combinada de $146 millones como parte de un compromiso a cinco años para expandir los Centros de Recursos Comunitarios en todo el Condado de Los Ángeles. Esta original colaboración ayudará a mejorar la salud en las comunidades locales y la calidad de vida de los miembros de los dos planes de salud. Cada centro conectará a los miembros de los dos planes y a la comunidad de Los Ángeles con clases y servicios personalizados para cubrir sus necesidades sociales y mantenerlos activos, saludables e informados.

Los eventos que festejarán el comienzo del año escolar son una extensión de ese objetivo. Cuatro de estos eventos serán organizados por los Centros de Recursos Comunitarios que los planes de salud operan conjuntamente, y tres serán organizados por los Centros de Recursos Familiares de L.A. Care. A continuación, se indican las fechas y lugares de los eventos:

Sábado 25 de julio – Combinado con un banco de alimentos

9:00 am – mediodía

Centro de Recursos Comunitarios de Pomona

696 W. Holt Avenue, Pomona

Viernes 31 de julio – Combinado con un banco de alimentos

9:00 am – mediodía

Belvedere Community Regional Park organizado por el Centro de Recursos Comunitarios del Este de L.A.

4914 East Cesar E Chavez Avenue, Los Angeles

Sábado 1 de agosto

9:00 am – mediodía

Centro de Recursos Familiares de Pacoima

10807 San Fernando Road, Pacoima

Viernes 7 de agosto – Combinado con un banco de alimentos

9:00 am – mediodía

Centro de Recursos Familiares de Boyle Heights 24

1773 Zonal Avenue, Los Angeles (USC Parking Lot 10)

Sábado 8 de agosto

9:00 am – mediodía

Centro de Recursos Comunitarios de Palmdale

2072 E. Palmdale Boulevard, Palmdale

Viernes 14 de agosto

9:00 am – mediodía

Centro de Recursos Comunitarios de Lynwood

3200 East Imperial Highway, Lynwood

Sábado 15 de agosto

9:00 am – mediodía

Weingart YMCA Wellness & Aquatic Center organizado por el Centro de Recursos Familiares de Inglewood

9900 S. Vermont Avenue, Los Angeles

Para obtener más información sobre la red de Centros de Recursos Comunitarios, visite activehealthyinformed.org.

Acerca de L.A. Care Health Plan

L.A. Care Health Plan atiende a unos 2.2 millones de miembros en el condado de Los Ángeles, lo que lo convierte en el principal plan de salud público del país. L.A. Care ofrece cuatro planes de cobertura de salud, incluyendo Medi-Cal, L.A. Care Covered™, L.A. Care Cal MediConnect y PASC-SEIU Homecare Workers Plan, todos los cuales están dedicados a ser responsables y atentos con los miembros. Como entidad pública, la misión de L.A. Care es ofrecer acceso a atención médica de calidad a las comunidades vulnerables y de bajos ingresos del condado de Los Ángeles, así como respaldar la red de seguridad necesaria para lograr este propósito. L.A. Care prioriza la calidad, el acceso y la inclusión, elevando el cuidado de la salud en todo el condado de Los Ángeles. Para más información, visite lacare.org o síganos en Twitter , Facebook , LinkedIn e Instagram .

Acerca de Blue Shield of California Promise Health Plan

Blue Shield of California Promise Health Plan es un plan de servicios médicos administrados 100% propiedad de Blue Shield of California y ofrece planes Medi-Cal, Cal MediConnect, Medicare Advantage HMO y Dual Eligible Special Needs Plans. La organización es administrada por profesionales de la salud con una filosofía que prioriza a los miembros y el compromiso de desarrollar una red de proveedores de calidad y de colaborar con organizaciones comunitarias para sus más de 400,000 miembros.

Para obtener más información sobre Blue Shield of California Promise Health Plan, visite www.blueshieldca.com/promise. Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/.

