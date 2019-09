L.A. Care Health Plan y Blue Shield of California Promise Health Plan invertirán $146 millones para mejorar la salud de sus miembros y de la comunidad

LOS ÁNGELES, 4 de septiembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- L.A. Care Health Plan y Blue Shield of California Promise Health Plan anunciaron hoy su compromiso de invertir conjuntamente $146 millones durante un período de cinco años para expandir los Centros de recursos comunitarios en todo el condado de Los Ángeles. Esta original colaboración ayudará a mejorar los resultados de salud en las comunidades locales, así como la calidad de vida de los miembros de los dos planes de salud. La mejora de los resultados de salud también reducirá los costos de la atención médica a largo plazo.

"Como planes de salud orientados por nuestras misiones, sabemos que la salud es local", dijo John Baackes, director ejecutivo de L.A. Care "Al llevar una cantidad aún mayor de servicios directamente a la comunidad, mejoraremos nuestra capacidad de identificar las desigualdades en materia de salud y de implementar soluciones personalizadas".

Los dos planes de salud tienen una larga trayectoria de colaboración, ya que Blue Shield Promise es uno de los planes asociados que L.A. Care contrata para atender a los miembros inscriptos en Medi-Cal en el condado de Los Ángeles. Esta iniciativa enfocada en los centros de recursos expande ampliamente su colaboración.

"Estamos muy complacidos de colaborar con L.A. Care para llevar una cantidad aún mayor de recursos para el cuidado de la salud directamente a los vecindarios de Los Ángeles. Gracias a esta colaboración, podremos ofrecer a los vecinos servicios como telesalud y promotores de salud que les brindarán información y atención personalizada además de ayudarlos a mejorar y mantener su salud", dijo Paul Markovich, presidente y director ejecutivo de Blue Shield of California.

L.A. Care y Blue Shield Promise abrieron sus propios centros de recursos hace más de una década para ofrecer a sus miembros y a toda la comunidad un espacio ameno e interesante para mejorar su salud y bienestar gracias a una variedad de clases gratuitas de actividad física, nutrición, crianza de los hijos y cuidado de la salud.

Esta nueva colaboración permitirá a los centros de recursos ofrecer clases y servicios personalizados en un ambiente ameno, seguro e inclusivo a fin de ayudar a sus visitantes a permanecer activos, sanos e informados. Los servicios incluyen exámenes de salud adicionales y administración de la atención médica para los miembros de los planes de salud y, en algunos de los centros, acceso a un trabajador del Departamento de Servicios Sociales Públicos y a un nutricionista. A fin de reducir las diferencias entre la calidad y el acceso con los problemas de atención, estos centros también ofrecerán soporte para las aplicaciones de telesalud y de atención. El objetivo es ayudar a los miembros a que desarrollen sus capacidades de administrar su propia salud. También se ofrece cuidado de niños gratuito para garantizar que los padres puedan aprovechar al máximo las clases.

Los centros colaborarán con organizaciones comunitarias de servicios sociales dedicadas a abordar las necesidades sociales de la salud, como por ejemplo la inseguridad en el ámbito de los alimentos y de los ingresos. Al conectar a los miembros con estos recursos, ellos estarán en condiciones de asumir un rol activo en sus decisiones médicas y bienestar general. Esta colaboración fomentará las conexiones comunitarias, abordará las necesidades sociales y mejorará los resultados de salud de los miembros y de toda la comunidad.

Durante los próximos cinco años, L.A. Care y Blue Shield Promise abrirán colectivamente siete centros de recursos nuevos, remodelarán cuatro centros actualmente en funcionamiento y trasladarán otros tres centros a sitios más grandes. En total, los planes de salud operarán conjuntamente 14 centros de recursos en el condado de Los Ángeles. Cada centro atenderá a unas 72,000 personas al año cuando los servicios y el personal estén plenamente operativos, prestando servicios a más de un millón de habitantes del condado al año.

Para más información, visite www.lacare.org/community.

Acerca de L.A. Care Health Plan

L.A. Care Health Plan atiende a unos 2.2 millones de miembros en el condado de Los Ángeles, lo que lo convierte en el principal plan de salud público del país. L.A. Care ofrece cuatro planes de cobertura de salud, incluyendo Medi-Cal, L.A. Care Covered™, L.A. Care Cal MediConnect y PASC-SEIU Homecare Workers Plan, todos los cuales están dedicados a ser responsables y atentos con los miembros. Como entidad pública, la misión de L.A. Care es ofrecer acceso a atención médica de calidad para las comunidades vulnerables y de bajos ingresos del condado de Los Ángeles, así como respaldar la red de seguridad necesaria para lograr este propósito. L.A. Care prioriza la calidad, el acceso y la inclusión, elevando el cuidado de la salud en todo el condado de Los Ángeles. Para más información, visite lacare.org o síganos en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.

Acerca de Blue Shield of California y Blue Shield of California Promise Health Plan

Blue Shield of California es un miembro independiente sin fines de lucro de Blue Cross Blue Shield Association y cuenta con 6,800 empleados, más de $20 mil millones en ingresos anuales y 4.3 millones de miembros. Fundada en 1939 y con sede en San Francisco, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud en California.

Blue Shield of California Promise Health Plan es un plan de salud propiedad de Blue Shield of California que ofrece planes Medi-Cal, Cal MediConnect, Medicare Advantage, y Dual Eligible Special Needs Plans. La organización es administrada por profesionales de la salud con una filosofía que prioriza a los miembros y el compromiso de desarrollar una red de proveedores de calidad y de colaborar con organizaciones comunitarias para sus casi 500,000 miembros. Para obtener más información sobre Blue Shield of California Promise Health Plan, visite blueshieldca.com/promise.

