L.A. Care Health Plan y Blue Shield of California Promise Health Plan reabren sus Centros de Recursos y ofrecen Wi-Fi gratis para las consultas de telesalud

Considerando el aumento significativo en la demanda de consultas de telesalud durante la pandemia, así como la realidad de que muchas personas de bajos ingresos carecen de planes extensos de datos móviles, L.A. Care y Blue Shield Promise están mejorando el acceso de los miembros de la comunidad a la atención médica de alta calidad a través de estaciones de telesalud en cada centro de recursos.

"Los centros están tomando todas las precauciones recomendadas por los funcionarios de salud pública a fin de garantizar la prestación de servicios de manera segura", dijo Francisco Oaxaca, jefe de Comunicaciones y Relaciones Comunitarias de L.A. Care. "Aunque hemos estado ofreciendo programas virtuales durante el cierre para ayudar a nuestras comunidades a estar activas, saludables e informadas, es una gran emoción volver a recibir a nuestros miembros en persona y con cita previa para ofrecerles la experiencia personalizada que se merecen".

Actualmente, los Centros de Recursos Comunitarios en Pomona y Lynwood están abiertos los lunes, miércoles y viernes de 9:00 am a 1:00 pm. Los Centros de Recursos Comunitarios en East L.A. y Palmdale abrirán el 1 de octubre con los mismos horarios y días de operación. La seguridad es una prioridad máxima, por lo que a todos los que ingresen se les tomará la temperatura, deberán usar mascarillas y respetar las reglas de distancia social, mientras que las instalaciones se limpiarán frecuentemente.

"Muchos miembros de la comunidad necesitan ayuda", dijo Kellie Todd Griffin, directora principal de Compromiso con la Comunidad y los Proveedores de Blue Shield of California Promise Health Plan. "Al reabrir nuestros centros de forma segura, garantizamos que la comunidad tenga acceso al apoyo y a los servicios que necesita en estos momentos tan difíciles. Los centros servirán como un recurso donde podrán conectarse con sus comunidades".

La reapertura de los centros es parte de la colaboración de los dos planes de salud que prevé la transición de los Centros de Recursos Familiares de L.A. Care a una red más grande de Centros de Recursos Comunitarios conjuntos de L.A. Care y Blue Shield Promise a fin de llegar a una población más grande en Los Ángeles.

Conforme a lo anunciado en septiembre de 2019, L.A Care y Blue Shield Promise están invirtiendo un total de $146 millones como parte de un compromiso de cinco años para operar conjuntamente 14 Centros de Recursos Comunitarios en todo el condado de Los Ángeles. Esta original colaboración ayudará a mejorar los resultados de salud en las comunidades locales y la calidad de vida de los miembros de los dos planes. A largo plazo, la mejora de los resultados de salud también reducirá los costos de la atención médica.

Los centros de recursos están abiertos a los miembros de los dos planes de salud y a toda la comunidad. Si bien aún no es seguro reanudar todos los servicios en persona que se ofrecían antes de la pandemia de COVID-19, incluyendo clases de actividad física y nutrición, los centros ofrecen clases virtuales que todos pueden encontrar en YouTube.com/activehealthyinformed.

Para los próximos meses está prevista la apertura de dos Centros de Recursos Comunitarios nuevos en Metro LA (cercano a Koreatown) y El Monte.

Para obtener más información acerca de los Centros de Recursos Comunitarios, incluyendo cómo programar una consulta, visite activehealthyinformed.org.

Acerca de L.A. Care Health Plan

L.A. Care Health Plan atiende a unos 2.2 millones de miembros en el condado de Los Ángeles, lo que lo convierte en el plan de salud público más grande del país. L.A. Care ofrece cuatro planes de cobertura de salud, incluyendo Medi-Cal, L.A. Care Covered™, L.A. Care Cal MediConnect y PASC-SEIU Homecare Workers Plan, todos los cuales están dedicados a ser responsables y atentos con los miembros. Como entidad pública, la misión de L.A. Care es ofrecer acceso a atención médica de calidad a las comunidades vulnerables y de bajos ingresos del condado de Los Ángeles, así como respaldar la red de seguridad necesaria para lograr este propósito. L.A. Care prioriza la calidad, el acceso y la inclusión, elevando el cuidado de la salud en todo el condado de Los Ángeles. Para más información, visite lacare.org o síganos en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.

Acerca de Blue Shield of California Promise Health Plan

Blue Shield of California Promise Health Plan es un plan de servicios médicos administrados 100% propiedad de Blue Shield of California y ofrece planes Medi-Cal, Cal MediConnect, Medicare Advantage HMO, y Dual Eligible Special Needs Plans. La organización es administrada por profesionales de la salud con una filosofía que prioriza a los miembros y el compromiso de desarrollar una red de proveedores de calidad y de colaborar con organizaciones comunitarias para sus más de 400,000 miembros. Para obtener más información sobre Blue Shield of California Promise Health Plan, visite www.blueshieldca.com/promise. Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/. O síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

FUENTE Blue Shield of California Promise Health Plan

