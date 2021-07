L'Allemagne encourage le déploiement de l'électrolyseur Enapter à l'échelle du MW

"La technologie d'électrolyse AEM est très prometteuse pour permettre la production d'hydrogène vert à faible coût. L'Allemagne étant le pays du leader de la technologie AEM, nous sommes heureux de contribuer au lancement de cette innovation." - Anja Karliczek, Ministre Fédérale Allemande de la Recherche.

Enapter développe l'AEM Multicore, tandis que la FH Münster apportera son soutien en testant les machines dans son "Application Lab" spécialement conçu. L'approche modulaire du Multicore réduit le temps de développement et permet à Enapter de proposer des systèmes répondant aux besoins en hydrogène vert à toute échelle. Les commandes sont maintenant ouvertes pour le système, qui sera une alternative moins coûteuse aux électrolyseurs traditionnels de classe MW.

"La modularité d'un électrolyseur de mégawatt signifie également qu'il est extrêmement flexible. Il est donc idéal pour l'utilisation d'énergies renouvelables intermittentes", explique le Dr Elmar Brügging, responsable du projet de recherche conjoint pour l'Université. "Son approche multi-noyaux le rend également extrêmement robuste".

Ce développement s'accélère en même temps qu'Enapter se prépare à lancer à l'automne la construction de son site de production de masse et de R&D le "Enapter Campus" à Saerbeck, en Allemagne.

"Ce soutien du gouvernement fédéral fera avancer considérablement le développement de notre solution d'hydrogène vert à l'échelle du mégawatt", déclare Sebastian-Justus Schmidt, président d'Enapter AG. "Nous apprécions la reconnaissance du rôle que les électrolyseurs AEM peuvent jouer pour réduire les coûts et augmenter la production d'hydrogène vert – c'est une mission urgente à accomplir."

À propos d'Enapter

Enapter est une entreprise de technologie énergétique primée qui produit des générateurs d'hydrogène hautement efficaces pour remplacer les combustibles fossiles. Sa technologie brevetée et éprouvée de membrane échangeuse d'anions (AEM) permet la production en masse d'électrolyseurs à faible coût, prêts à l'emploi, pour produire de l'hydrogène vert à n'importe quelle échelle. Les systèmes modulaires sont utilisés dans 36 pays, dans des secteurs tels que l'énergie, la mobilité, l'industrie, le chauffage et les télécommunications. Enapter possède des bureaux en Italie, en Allemagne, en Thaïlande et en Russie. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.enapter.com/.

