L'American Medical Association publié des codes CPT® de catégorie III pour l'imagerie de fluorescence des plaies en temps réel

Établissement d'un parcours de remboursement pour la procédure i:X de MolecuLight destinée aux soins des plaies

TORONTO, 13 février 2020 /CNW/ - MolecuLight Inc., leader mondial en imagerie de fluorescence portable pour la détection en temps réel des bactéries dans les plaies, a annoncé que l'American Medical Association (AMA) avait publié deux nouveaux codes CPT de catégorie III, pour permettre un parcours de remboursement concernant l'imagerie de fluorescence des plaies en temps réel sur le lieu d'intervention, afin de détecter la présence de bactéries, leur emplacement et leur charge en utilisant la procédure MolecuLight i:X®. Les deux nouveaux codes de catégorie III concernant la procédure MolecuLight i:X sont les suivants :

(1) 0598T imagerie de fluorescence des plaies en temps réel et sans contact pour la détection de la présence de bactéries, leur emplacement et leur charge, par session ; premier site anatomique (ex. extrémité inférieure), et

(2) 0599T chaque site anatomique supplémentaire (ex. extrémité supérieure) (Lister séparément en parallèle du code pour la procédure principale) (Utiliser 0599T parallèlement à 0598T)

L'imagerie de fluorescence des plaies sur le lieu d'intervention est effectuée en utilisant le dispositif d'imagerie de fluorescence portable de MolecuLight, l'i:X. Ces codes de catégorie III indiquent qu'aucun autre code CPT ne décrit cette procédure novatrice. Les codes seront actifs le 1er juillet 2020.

« La publication par l'AMA de ces deux nouveaux codes CPT pour la procédure MolecuLight constitue une étape majeure formidable pour la société, ainsi que pour le secteur américain des soins des plaies dans son ensemble », a déclaré Anil Amlani, PDG de MolecuLight. « L'examen approfondi de notre corpus de preuves cliniques effectué par l'AMA, qui constitue une base pour l'octroi de codes CPT, reconnaît l'utilité clinique d'un dispositif de diagnostic sur le lieu d'intervention, ainsi que les procédures associées permettant de détecter la présence, l'emplacement et la charge de bactéries cliniquement significatives. Le MolecuLight i:X fournit cette solution, et peut être intégré à tous les environnements de soins cliniques ainsi qu'à tous les flux de travail des soins des plaies. Au travers de notre base mondiale d'utilisateurs croissante, nous constatons l'utilité précieuse qu'offre la procédure MolecuLight aux cliniciens des soins des plaies, afin d'informer et d'améliorer leurs évaluations en matière de soins des plaies, en fournissant des informations exploitables pour optimiser leurs traitements, et en fin de compte améliorer les résultats de leurs patients. »



« En tant que participant clé à de nombreuses études cliniques visant à valider la procédure MolecuLight, notamment une étude de 350 patients prouvant l'amélioration de l'évaluation des plaies, ainsi qu'une étude récente démontrant une cicatrisation accélérée des plaies, j'ai constaté l'utilité à grande échelle de la procédure MolecuLight i:X », a déclaré le Dr Windy Cole, directrice médicale de l'UH Ahuja Wound Care Center de Cleveland, dans l'Ohio. « Le secteur des soins des plaies dispose désormais d'une solution d'imagerie de diagnostic, qui fournit aux cliniciens une détection en temps réel des bactéries cliniquement significatives. Il s'agit d'une avancée fondamentale dans l'imagerie de diagnostic des soins des plaies, et nous bénéficions désormais d'un parcours de remboursement pour soutenir une solution qui, je le crois, deviendra le traitement recommandé pour l'évaluation de toutes les plaies. »

*REMARQUE : CPT est une marque déposée de l'American Medical Association.

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. ( www.moleculight.com ) est une société d'imagerie médicale privée canadienne, qui développe et commercialise sa technologie exclusive de plateforme d'imagerie fluorescente pour de multiples marchés cliniques. Le premier dispositif commercialement disponible de MolecuLight, le MolecuLight i:X®, ainsi que ses accessoires, délivrent une solution d'imagerie de fluorescence portable en temps réel pour le marché mondial des soins des plaies. Le MolecuLight i:X fournit aux cliniciens des informations sur les caractéristiques fluorescentes des plaies contenant des bactéries, afin de les aider à réaliser un meilleur diagnostic et à prendre de meilleures décisions de traitement. La société commercialise également sa technologie unique de plateforme d'imagerie de fluorescence sur d'autres marchés présentant des besoins non satisfaits mondialement pertinents, notamment sur les marchés de la sécurité alimentaire, des cosmétiques grand public, ainsi que sur d'autres marchés industriels clés.

MolecuLight exerce ses activités à travers le monde via ses sièges et filiales basés dans plusieurs pays, notamment MolecuLight Inc. (Canada), MolecuLight Corp. (États-Unis), MolecuLight GmbH (Allemagne), MolecuLight France, MolecuLight UK Ltd., MolecuLight Italy S.R.L., et MolecuLight Holland B.V.

Chacune de ces entités est appuyée par des équipes locales de MolecuLight spécialisées dans les ventes et les applications cliniques, qui soutiennent les clients en fournissant des démonstrations cliniques, en dispensant le programme complet de formation de MolecuLight, ainsi qu'en soutenant l'adoption continue du dispositif i:X.

Rob Sandler, directeur marketing, MolecuLight Inc., portable : 416.274.8166, rsandler@moleculight.com , www.moleculight.com

