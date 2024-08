MolecuLight annonce son intégration au dossier médical électronique (DME) Intellicure pour un transfert optimal des données et des images

PITTSBURGH, 27 août 2024 /PRNewswire/ -- MolecuLight Corp., le chef de file mondial de la technologie d'imagerie par fluorescence pour la détection en temps réel des bactéries nocives et la mesure numérique des plaies, annonce ce jour que son appareil phare d'imagerie des plaies, MolecuLightDX, s'intègre de manière optimale à la plateforme Intellicure EHR.

Les cliniciens spécialisés dans le traitement des plaies qui utilisent les applications SMART d'Intellicure ou sa solution complète de DME peuvent télécharger dans le dossier du patient des images standard et de fluorescence ainsi que des mesures prises avec l'appareil MolecuLight sur le lieu de soins. Les plateformes intégrées permettent aux cliniciens d'optimiser leur flux de travail et de documenter numériquement les plaies de leurs patients.

Les avantages de l'intégration de MolecuLightDX et d'Intellicure sont les suivants :

Transfert direct (par Wi-Fi) des données du patient du DME vers le dispositif.

Téléchargement automatique des images du dispositif vers le DME Mesure numérique de la plaie et images standard de la plaie Images d'autofluorescence bactérienne indiquant la présence et la localisation de bactéries nocives et de biofilms à l'intérieur et autour des plaies

Intégration évolutive permettant l'utilisation de plusieurs dispositifs DX par site

« L'optimisation du flux de travail clinique de nos clients est une priorité absolue chez MolecuLight. Nous sommes fiers d'annoncer l'inclusion de notre plateforme MolecuLight dans Intellicure EHR », déclare Anil Amlani, CEO, MolecuLight Inc. « Le MolecuLightDX est un dispositif de classe II largement validé et autorisé par la FDA, qui intègre trois fonctions essentielles : détection des bactéries nocives liées à l'infection, mesure numérique des plaies et aide aux cliniciens dans la planification du traitement. Un grand nombre de publications évaluées par des pairs démontrent des taux de guérison plus rapides, une meilleure allocation des ressources, des économies de coûts et un meilleur engagement des patients grâce à l'utilisation de notre plateforme d'imagerie avancée ».

« La plateforme d'Intellicure pour le traitement des plaies est en parfaite adéquation avec Moleculight », déclare Dre Caroline Fife, Chief Medical Officer, Intellicure. « Intellicure est le seul DME pour le traitement des plaies qui fournit des suggestions pertinentes pour la pratique clinique sur le lieu de soins. L'intégration optimale d'informations exploitables sur les bactéries potentiellement dangereuses constitue un nouveau pas en avant dans l'optimisation des soins aux patients, et donc de l'évolution des plaies ».

Le MolecuLight i :X et DX sont les seuls dispositifs d'imagerie de classe ll homologués par la FDA, marqués CE et approuvés par Santé Canada disponibles sur le marché pour la détection en temps réel d'une charge bactérienne élevée à l'intérieur et autour des plaies. Grâce à un solide corpus de preuves cliniques, les dispositifs sont utilisés dans le monde entier par les principaux centres de traitement des plaies.

Intellicure est un logiciel de traitement des plaies utilisé par les centres de traitement des plaies les plus avancés d'Amérique. Les médecins spécialistes des plaies qui utilisent les applications SMART d'Intellicure pour Cerner et Epic, les applications mobiles de traitement des plaies et/ou la solution DME complète d'Intellicure bénéficient d'un flux de travail clinique précis, d'une conformité réglementaire éprouvée, de taux de remboursement inégalés et sont reconnus par la CMS comme des solutions leaders en matière de soins de qualité aux patients. Visitez Intellicure.com pour plus d'informations.

À propos de MolecuLight Inc. et de ses dispositifs d'imagerie des plaies

MolecuLight Corp. est une société privée d'imagerie médicale présente dans le monde entier qui fabrique et commercialise les appareils d'imagerie des plaies MolecuLight i:X® et DX™ . Il s'agit des seuls dispositifs d'imagerie au point de service de classe II homologués par la FDA pour la détection en temps réel d'une charge bactérienne élevée dans les plaies. Ils fournissent également une mesure numérique précise de la plaie pour une prise en charge complète de la plaie, étayée par des preuves cliniques solides, dont plus de 100 publications évaluées par des pairs.

