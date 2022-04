L'aspirateur robot de Dreame remporte pour la troisième année consécutive le Red Dot Design Award 2022 dans la catégorie Conception de produits

Lauréat de la catégorie « Conception de produits », le Dreame Bot Z10 Pro constitue une percée dans le secteur des aspirateurs robots. Offrant une expérience de nettoyage transparente, à la fois intelligente et pratique, il allie une conception innovante à des fonctions puissantes. Le Dreame Bot Z10 Pro est doté d'un grand sac collecteur de poussière de 4 litres et retourne automatiquement à la base autovideuse pour vider le réservoir à poussière après chaque nettoyage du sol. La conception innovante des doubles conduits d'air permet également d'éliminer la poussière de manière plus efficace et plus uniforme. Son aspiration surpuissante de 4 000 Pa assure un nettoyage plus approfondi et sans effort des poussières les plus tenaces, tout en garantissant l'aspiration et le nettoyage en une seule fois. Doté de la navigation LDS LIDAR et de la technologie 3D de haute précision, le Dreame Bot Z10 Pro assure également un nettoyage complet grâce à des opérations cartographiques personnalisées et à la commande vocale assurée via le haut-parleur intelligent. La grande batterie de 5200mAh permet aux utilisateurs de nettoyer davantage en une seule recharge.

« Nous sommes honorés de remporter le Red Dot Design Award cette année encore, et nous y voyons une formidable reconnaissance de notre stratégie de conception de produits », a déclaré Hao Yu, fondateur et PDG de Dreame Technology. « Notre objectif est de continuer à améliorer et à perfectionner les fonctions essentielles de notre produit. Parallèlement, nous cherchons également à améliorer nos produits grâce à de meilleures idées de conception, de manière à changer la façon dont les consommateurs du monde entier perçoivent les appareils de nettoyage domestiques classiques, qui deviennent non seulement d'excellents produits de nettoyage, mais aussi des objets d'art et de décoration de par leur apparence. »

À la fin de l'année 2021, Dreame Technology a également lancé avec succès en Europe, en Amérique du Nord et en Chine le Dreame Bot W10 Self-Cleaning Robot Vacuum and Mop, son tout dernier modèle d'aspirateur robot. Le produit a connu un succès immédiat, se classant même en tête des listes de « Nouveautés » d'Amazon sur les marchés allemand, français, italien et espagnol. Le Dreame Bot W10 a également obtenu des notes élevées et des appréciations positives de la part de médias très variés tels que TechRadar, ZDNet et le site Web spécialisé dans les aspirateurs Best Cordless Vacuum Guide, qui ont salué l'expérience intelligente qu'il offre et le nettoyage puissant et facile qu'il assure.

Fondé dans les années 1950, le prestigieux prix Red Dot Design Award récompense et honore les créations exceptionnelles du monde entier, en évaluant les candidatures en fonction de la qualité de la conception et du degré d'innovation. Chaque année, des concepteurs et des entreprises du monde entier participent au concours en soumettant leurs créations exceptionnelles selon les critères stipulés par les différentes catégories.

À propos de Dreame Technology

Fondée en 2017, Dreame Technology est une société de produits de consommation innovante. Portée par son objectif de simplifier la vie des utilisateurs grâce à la technologie, elle s'est spécialisée dans les appareils électroménagers intelligents. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://www.dreame-technology.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1776751/image_1.jpg

SOURCE Dreame Technology