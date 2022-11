L Catterton anuncia investimento significativo na CantuStore

SÃO PAULO, 11 de Novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A L Catterton, a maior gestora global de private equity focada em negócios de consumo, anunciou hoje que seu fundo para a América Latina firmou um acordo de investimento com a CantuStore, importadora e distribuidora omnichannel líder do mercado de pneus de reposição no Brasil.

Fundada em 2006 por Beto Cantu, que atua como CEO da empresa, a CantuStore é uma plataforma de tecnologia e logística que oferece soluções completas em pneus, proporcionando a melhor experiência de consumo no setor e apoiando parceiros de negócios em todo o país. A empresa trabalha estrategicamente com um portfólio completo de pneus em todos os segmentos relevantes, de fabricantes nacionais e internacionais, e os comercializa diretamente aos consumidores, seja por meio do e-commerce próprio da CantuStore (www.pneustore.com.br), seja por meio dos principais marketplaces do Brasil. A CantuStore também vende pneus diretamente para gestoras de frotas e distribui por meio de lojistas especializados e oficinas espalhados pelo Brasil. Conhecida por suas estratégias disruptivas no setor, a CantuStore foi a primeira importadora a trabalhar com pneus produzidos pelos fabricantes instalados no país e uma das primeiras a lançar marcas próprias.

"Na CantuStore, trabalhamos incansavelmente para transformar o mercado brasileiro de pneus e para entregar aos nossos clientes a melhor experiência", disse Beto Cantu. "Esta transação nos dará os recursos e o conhecimento necessários para expandir nossa base de clientes, incluir novos segmentos de pneus e executar oportunidades atraentes de M&A. Estamos entusiasmados com a parceria com a L Catterton e com a perspectiva de tirarmos proveito deseu profundo conhecimento sobre o consumidor, suas competências digitais e sua extensa experiência em apoiar empresas de forte e sólido crescimento"

"Com seu posicionamento de marca distinto, portfolio diversificado, relacionamentos duradouros com fornecedores e recursos omnichannel pioneiros, a CantuStore representa uma oportunidade única de investir em uma companhia líder na categoria de reposição de pneus no Brasil", disse Julio Babecki, sócio-diretor do fundo para a América Latina na L Catterton. "Nós vemos inúmeras oportunidades de criação de valor para a CantuStore e iremos apoiar os esforços da empresa com objetivo de expandir ainda mais todo o seu potencial."

"Acreditamos que há uma clara oportunidade de avançar ainda mais - a partir do legado de inovação e liderança de mercado da CantuStore, estabelecendo a empresa como a principal referência para consumidores e parceiros de negócios em todo o Brasil", disse Farah Khan, sócia do fundo para a América Latina da L Catterton. "Em nossa convivência com Beto e toda a sua equipe de gestão, ficou bastante claro que eles formam uma equipe de alto desempenho e possuem um histórico de execução comprovado. Estamos ansiosos para trabalhar com Beto e o restante da equipe executiva neste próximo capítulo de crescimento da CantuStore."

A L Catterton tem uma experiência significativa em investimentos em setores de consumo relacionadas ao setor Automotivo. Dentre alguns investimentos realizados estão nomes como: RealTruck, West Marine, AirX Climate Solutions (antiga Airxcel) e Vroom. A L Catterton também realizou vários investimentos no Brasil, incluindo Espaçolaser, Petlove, St. Marche, FEMME e OdontoCompany.

A transação deve ser concluída no quarto trimestre de 2022, sujeita às condições habituais de fechamento.

Sobre a L Catterton

Com mais de US$ 33 bilhões de capital sob gestão em uma série de fundos e com 17 escritórios ao redor do mundo, a L Catterton é a maior empresa global de private equity com foco em negócios de consumo. A equipe da L Catterton, formada por cerca de 200 profissionais especializados em investimentos e em operações, colabora com times de gestão em todo o mundo para construir marcas ímpares e para implementar estratégias de crescimento, alavancando seu profundo conhecimento dos vários segmentos do consumo, a excelência operacional e sua ampla rede de parceiros. Desde 1989, a L Catterton realizou mais de 250 investimentos em empresas de consumo. Para mais informações, visite lcatterton.com.

Sobre a CantuStore

A CantuStore é uma plataforma de tecnologia e logística que viabiliza soluções completas em pneus, guiando quem compra e apoiando quem vende em uma oferta de produtos e serviços para uma experiência 360°, com intuito de abrir caminhos e ver pessoas e negócios evoluindo. A CantuStore é a holding que controla a CantuPneus, a maior importadora e distribuidora brasileira de pneus e a PneuStore, o maior e-commerce de pneus do Brasil. Localizada em Itajaí, Santa Catarina, a CantuStore conta com cinco Centros de Distribuição e 39 filiais em todas as regiões do Brasil para oferecer soluções completas em pneus. Para mais informações, acesse: www.cantustore.com.br



Siga a CantuStore no LinkedIn

Siga a CantuStore no Instagram

Contatos com a Imprensa:

L Catterton

Julie Hamilton

Managing Director, Firm Communications

[email protected]

203.742.5185

CantuStore

Capital Informação – Assessoria de Imprensa

Ricardo Varoli – [email protected] 11 99315 3522

Mariana Lima – [email protected] 82 99971 3558

Tel.: (11) 3926-9517 ou 3926-9518

FONTE L Catterton

SOURCE L Catterton