L'E-Prix de Diriyah est en cours : la première course de Formule E entièrement électrique illumine le ciel saoudien

Jerry Inzerillo, PDG de la Diriyah Gate Development Authority, a déclaré : « La Formule E est l'un des sports avec spectateurs qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Diriyah est fière de l'accueillir pour la troisième année consécutive, en collaboration avec le ministère des Sports. Cette année est particulièrement impressionnante puisque la ville accueille sa toute première course de nuit entièrement électrique. Le circuit et le site spectaculaire du patrimoine mondial de l'UNESCO At-Turaif seront éclairés grâce à des solutions éco-énergétiques. Ce sera un spectacle impressionnant, qui met en valeur le potentiel des grands événements sportifs adoptant des valeurs environnementales profondément ancrées dans le plan Vision 2030. Le Championnat du monde de Formule E ABB FIA promet d'être un événement passionnant, et nous souhaitons bonne chance à toutes les équipes engagées. »