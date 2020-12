L'École supérieure de gestion de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg améliore encore sa position dans le classement du Financial Times

« Le projet national prioritaire "Éducation" a été lancé il y a 15 ans dans le but de créer une école de commerce russe de classe mondiale pour former des dirigeants capables de résoudre les problèmes économiques mondiaux et d'accroître la compétitivité des différents secteurs de l'économie et du pays dans son ensemble. Ce résultat de haut niveau nous ravit, et nous sommes prêts à viser de nouveaux objectifs ambitieux », a déclaré Nikolay Kropachev, recteur de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg.

Le Financial Times évalue les établissements d'enseignement en fonction de leur position dans différents classements, notamment pour les programmes de maîtrise, d'Executive MBA et de MBA ainsi que les programmes d'entreprise. Pour la première fois cette année, le programme d'Executive MBA de l'École supérieure de gestion de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg est entré dans le top 100 du classement 2020 des Executive MBA du Financial Times. Grâce à cela, c'est l'université dans son intégralité qui a gagné des places dans le classement général des écoles de commerce européennes.

« L'École supérieure de gestion de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg modifie constamment ses programmes éducatifs pour que les compétences spécialisées de nos diplômés soient recherchées sur le marché du travail et par les principaux employeurs dans le monde. Les résultats du classement indiquent que nous sommes sur la bonne voie. L'un des principaux objectifs d'une nouvelle stratégie de développement de l'École supérieure de gestion de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg est d'entrer dans le top 30 du classement général européen du Financial Times d'ici 2025 » a déclaré Olga Dergunova, vice-présidente et présidente du conseil d'administration de la VTB Bank et directrice de l'École supérieure de gestion de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg.

Le Financial Times se sert des données fournies par les écoles de commerce et recueillies dans le cadre de sondages menés auprès des diplômés pour analyser les programmes pédagogiques. La position définitive dans le classement dépend de critères tels que le niveau de revenu moyen, le salaire et l'avancement professionnel des anciens élèves trois ans après la fin du programme, le degré de mobilité universitaire internationale, le niveau de recherche scientifique dans l'école, le pourcentage de professeurs titulaires d'un diplôme en sciences et autres. Les classements du Financial Times sont une marque de qualité internationale et acceptée pour les programmes d'éducation relatifs aux affaires.

