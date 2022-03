L'effet inflationniste de la guerre entre la Russie et l'Ukraine met en évidence la dépendance stratégique de l'Europe

BRUXELLES, 23 mars 2022 /PRNewswire/ -- La guerre entre la Russie et l'Ukraine entre dans sa quatrième semaine et les prévisions de croissance pour l'économie européenne sont en baisse de 1 %, tandis que les pressions inflationnistes augmentent rapidement, selon les nouvelles perspectives économiques mondiales du Conference Board .

Sara Murray, directrice générale internationale du Conference Board, a déclaré :

« La Russie et l'Ukraine sont des fournisseurs clés de nombreux produits de base dans le monde. En Europe, nous ne produisons que 13 % du gaz dont nous avons besoin pour notre consommation d'électricité et 67 % de nos besoins sont importés de la Russie. Alors que les prix ont atteint leur niveau le plus bas à 16 € par mégawatt en 2021 pour connaître une hausse importante et se fixer à plus de 250 € par mégawatt à la lumière de la guerre, les entreprises et les consommateurs ressentiront la pression intense de l'inflation des prix. »

Le Conference Board prévoit notamment que les entreprises européennes réduiront leur production, le pouvoir d'achat des consommateurs et leurs investissements, ainsi que des pénuries d'intrants essentiels pour les entreprises.

« Même si nous ne prévoyons pas de récession mondiale à la suite de l'invasion de la Russie, nous nous attendons à ce que les économies de la Russie et de l'Ukraine diminuent. L'Europe sera la plus exposée à cet impact récessif, et le taux de croissance devrait baisser de 1 % dans la zone euro. Parallèlement, les chiffres de l'inflation sont de 1 à 1,5 % plus élevés que prévu au début de l'année. Nous devons nous préparer à un contexte de prix élevés pour les deux prochaines années », a ajouté Mme Murray.

