L'EMBA SJTU Antai classée 10e au niveau mondial dans le classement FT 2021 des EMBA

En 2018, Antai, qui a fêté son centenaire, a fondé l'Institut de recherche industrielle de l'Université Jiao Tong de Shanghai, encourageant un cercle vertueux entre la pratique, la théorie et l'enseignement, et développant une « Proposition Antai » pour une pratique de gestion globale. Jusqu'à présent, 33 équipes de recherche industrielle ont été créées dans des domaines clés, orientés sur l'économie nationale et les conditions de vie de la population, formant progressivement des chemins de recherche industrielle matures et produisant des résultats de recherche diversifiés. L'institut a également intégré profondément les pratiques industrielles et créé une Classe de communauté industrielle, avec des échanges interuniversitaires, interprojets, interdisciplinaires et un échange entre l'industrie, l'université et la recherche.

Le programme EMBA de la SJTU Antai est l'un des premiers programmes EMBA en Chine et fêtera son 20e anniversaire en 2022. L'EMBA Antai continue d'améliorer le système de cursus des programmes. La nouvelle version 6.0 du système de cursus des programmes aidera les chefs de file de l'industrie à soutenir les pratiques commerciales, avec 4 modules d'apprentissage, 5 orientations de cursus, 8 classes générales et +30 écosystèmes industriels. En intégrant en profondeur les pratiques de développement régionales et les villes dynamiques, il se concentre sur des sujets tels que la frontière politique à Beijing, la technologie financière à Shanghai, l'écosystème d'investissement en capital-risque à Shenzhen, l'émancipation de la zone de libre-échange à Haikou et le pivot de l'initiative « Belt and Road » (Ceinture et Route) à Sichuan et Chongqing, et crée également un ensemble d'événements de marque « apprendre et voyager dans le monde ». Ancré en Chine, il crée une plateforme de coopération ouverte et ouvre des classes nationales. Rencontrant les étudiants des pays traversés par la « Belt and Road » et les excellents étudiants de Hong Kong, Macau et Taiwan, ce programme met en place une Bourse d'étude, pour cultiver encore plus de talents de gestion de haut niveau pour ces pays et régions.

