SJTU Antai EMBA auf Platz 10 weltweit im Financial Times EMBA Ranking 2021

SHANGHAI, 19. Oktober, 2021 /PRNewswire/ -- Am 18. Oktober 2021 veröffentlichte die Financial Times die Rangliste der 100 besten EMBA-Programme der Welt im Jahr 2021, in der das Antai College of Economics and Management der Shanghai Jiao Tong University den zehnten Platz belegte. Antai EMBA hat im wichtigsten Index für Karrierefortschritt hervorragend abgeschnitten und rangiert beim Durchschnittsgehalt der Absolventen weltweit an dritter Stelle, unter den Top 5 in drei aufeinander folgenden Jahren und steigt stetig weiter an, und der Gehaltsanstieg rangiert seit zwei aufeinander folgenden Jahren an erster Stelle in der Welt.