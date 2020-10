L'énergie solaire en location : Aggreko annonce une nouvelle offre pour permettre à ses clients de bénéficier d'économies de coûts et d'une réduction des émissions

LONDRES, 13 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Aggreko , le premier fournisseur mondial de services énergétiques mobiles, de régulation de température et d'alimentation modulaire, annonce aujourd'hui la disponibilité immédiate de son offre de location d'énergie solaire. La solution photovoltaïque de 1 MW est optimisée pour les applications à faible puissance ou hors réseau et permet aux clients de bénéficier d'une technologie énergétique propre et innovante sans engagement financier ou technique à long terme.

Aggreko Solar Power peut être louée, sans investissement initial. Le temps de déploiement est de trois à quatre mois. Le système nécessite peu d'investissements en termes d'exploitation et d'entretien, et est bien adapté à une utilisation dans des environnements difficiles et éloignés. La durée des contrats commence à cinq ans, ce qui offre une grande souplesse en cas de changement des activités commerciales ou des conditions du marché.

Le nouveau système s'intègre parfaitement aux produits de stockage de batteries et aux générateurs thermiques de l'entreprise. Les trois ressources sont gérées par un logiciel intelligent utilisant un seul système de contrôle. Le résultat obtenu est un système hybride de haute performance qui fonctionne plus efficacement, utilise beaucoup moins de carburant en combinaison avec des générateurs de secours, et présente une empreinte carbone beaucoup plus faible.

« Aggreko Solar Power est conçu pour faciliter le déploiement à la fois en termes physiques, grâce à une mise en œuvre hors réseau relativement rapide, ainsi qu'en termes financiers, sans nécessiter de coûts initiaux importants », a déclaré Karim Wazni, directeur général, Aggreko Microgrid and Storage Solutions. « Notre objectif est d'offrir la gamme la plus large et la plus flexible de solutions mobiles et modulaires, y compris des systèmes d'énergie renouvelable hors réseau comme celui-ci, comme un service plug-and-play pour les besoins à court ou à long terme. »

Nos panneaux photovoltaïques (PV) disposent d'un système de suivi à un axe pour maximiser la production d'énergie, tout en permettant une courbe de rendement plus stable et prévisible. Ils suivent le soleil de près, d'est en ouest, lors de son déplacement dans le ciel. L'utilisation d'un système de suivi augmente la quantité d'énergie fournie de 10 à 20 % sans dépasser la pénétration maximale de la puissance PV, économisant plus de carburant sans compromettre la stabilité du système. En associant les onduleurs de chaîne PV à des commandes conteneurisées, le système offre une fiabilité et une résilience encore plus grandes avec un temps d'installation réduit.

Aggreko Solar Power a été installé avec succès à la mine d'or de Granny Smith en Australie occidentale . Le nouveau système hybride est alimenté par plus de 23 000 panneaux solaires, alimentés par un système de batterie de 2 MW/1 MWh et par la centrale à gaz de 27 MW d'Aggreko. Cette solution novatrice réduira la consommation de carburant de la mine de 10 à 13 %, ce qui équivaudrait à retirer de la circulation 2 000 voitures.

SOURCE Aggreko